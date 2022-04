Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Sebastian Hoeneß hatte am Donnerstag extra ein Blatt Papier dabei. Drei Tage vorm schweren Auswärtsspiel von 1899 Hoffenheim bei RB Leipzig am Sonntag um 19.30 Uhr (live auf DAZN) brauchte der TSG-Trainer auf der virtuellen Pressekonferenz einen Spickzettel, um die Ausfälle abzuarbeiten. "Eine Woche mit solchen Einschlägen gab es lange nicht", sagte Hoeneß und machte sich dann an die Aufzählung. Als er fertig war, hatte er zumindest den Humor nicht verloren. "Wir werden, das kann ich versprechen, mit zehn Feldspielern und einem Torwart antreten und versuchen, die Chancen, die sich uns bieten, zu ergreifen. Lassen Sie sich überraschen."

In der Messestadt fehlen Kapitän Benjamin Hübner (Rücken), Sebastian Rudy und Dennis Geiger (Corona) sowie Florian Grillitsch (Muskelverletzung). Gelbgesperrt sind David Raum, Kevin Vogt und Kevin Akpoguma. Der Langzeitverletzte Ermin Bicakcic und auch Fisnik Aslani brauchen noch Zeit, Marco John wurde nach seiner Schulterverletzung erfolgreich operiert, wird aber "ein paar Monate" (Hoeneß) ausfallen.

Mit auf die Reise machen sich Stefan Posch und Pavel Kaderabek. Beide waren ebenfalls an Corona erkrankt und spüren noch die Folgen, auch wenn der tschechische Nationalspieler Kaderabek bei der 1:2-Niederlage am vergangenen Samstag gegen den VfL Bochum bereits auf dem Rasen stand. Aufgrund der enormen personellen Sorgen könnte Robert Skov nach seiner langwierigen Muskelverletzung wieder eine Alternative sein. Der Däne gab schon in der U 23 sein Comeback.

Es spricht vorm Duell des Tabellenvierten aus Sachsen gegen den Sechsten also nicht allzu viel für die Kraichgauer. Vor allem deshalb nicht, weil "Hoffe" schon vor der Pleite gegen den Ruhrpott-Klub bei der Berliner Hertha gepatzt hat, während sich die Mannschaft von Hoeneß-Kollege Domenico Tedesco als stärkste Rückrundenmannschaft präsentiert und drei Punkte mehr (26) als der FC Bayern München (23) gesammelt hat.

"Leipzig ist für mich die aktuell beste Mannschaft der Bundesliga", reihte der gebürtige Münchner Hoeneß den deutschen Rekordmeister in seiner persönlichen Tabelle hinter dem nächsten Konkurrenten ein. Das alles ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass er in diesem richtungsweisenden Spiel um einen Champions-League-Platz nicht vorzeitig die Flinte ins Korn werfen will. "Ich gehe immer positiv an die Dinge heran", sagte Hoeneß und wird seiner Mannschaft sicher in Erinnerung rufen, dass es in der Hinrunde einen 2:0-Erfolg in Sinsheim zu feiern gab.

Die Journalistenfragen zu einer möglichen Qualifikation für die Königsklasse gehören eh nicht zu den bevorzugten des 39-Jährigen, der auch diesmal betonte, selbst "nie über die Champion League gesprochen zu haben". Fakt ist: Verliert Hoffenheim an diesem 29. Spieltag bei den "Roten Bullen", wird es damit bei dann sieben Zählern Rückstand auf den Dosenklub mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nichts mehr werden – und die Konkurrenz für eine Europa-League-Teilnahme könnte den Hoffenheimern auch noch gehörig auf die Pelle rücken.

Ob es ausgerechnet Andrej Kramaric richten kann? Der kroatische Torjäger hat seine Treffsicherheit eingebüßt und vergab auch gegen die Bochumer mehrere vorzügliche Chancen. Hoeneß berichtete von der Nachbereitung: "Wir haben ein langes Video studiert und Andrej war an den meisten Szenen beteiligt. Ihm fehlt einfach ein bisschen was, um Spiele zu entscheiden."

Ob in Leipzig der Knoten beim Vizeweltmeister platzt? Es gibt kaum einen besseren Zeitpunkt dafür.