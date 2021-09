Von Achim Wittich

Sinsheim. In der 83. Spielminute hatte Hansi Flick genug gesehen. Der Nachfolger von Joachim Löw verabschiedete sich auf der Tribüne in Sinsheim von der Führungsriege der TSG Hoffenheim und machte sich auf den Heimweg. Natürlich ist der Bundes-Hansi zur Neutralität verpflichtet. Wir nehmen jedoch einfach mal an, dass der Bammentaler – von Sommer 2000 bis November 2005 Trainer und in der Saison 2017/18 für sieben Monate Kurzzeit-Geschäftsführer Sport bei der TSG – schon ein bisschen geschockt war vom desaströsen Auftritt des Dorfklubs bei der 0:2 (0:1)-Pleite gegen den FSV Mainz 05.

TSG-Trainer Sebastian Hoeneß hat viele Gründe, sehr nachdenklich zu sein. Foto: APF

Für das Versagen auf ganzer Linie konnte und wollte auch Sebastian Hoeneß keine Milde gelten lassen. Ganz im Gegenteil: "Ich bin nicht enttäuscht, ich bin stocksauer", sagte der 1899-Coach und legte nach: "Gegen diese Teams geht es darum, die Basis auf den Platz zu bringen und sich durchzusetzen. Es kotzt mich an, dass wir das heute nicht getan haben." Am frühen Samstagabend war nicht der richtige Zeitpunkt für Nachsicht.

Dabei wussten doch alle TSGler vorher, mit welchem Fußball-Kaliber sie es zu tun bekommen würden. "Ein sehr, sehr unangenehmer Gegner", hatte Hoeneß am Donnerstag gewarnt und den eindringlichen Appell an seine Profis gerichtet, nach der Länderspielpause "sofort da und hellwach" zu sein. Dennis Geiger hatte im RNZ-Gespräch darauf hingewiesen, dass die Mainzer "sehr, sehr eklig spielen" und dass man "den Kampf annehmen müsse". Doch als es dann galt, taten Geiger und seine Kollegen genau das nicht. Warum, das gelte es jetzt nun "herauszufinden und zu verändern", kündigte Hoeneß für die anstehende Woche an.

Dabei war sein erlauchter Kreis von Ersatzkräften an diesem spätsommerlichen Septembertag beim lockeren Einspielen vor dem Anpfiff sichtlich bester Laune. Es wurde gescherzt und geflachst. Beim Blick auf die Namen der Bankspieler würde ein großer Teil der Ligakonkurrenz vor Neid erblassen. Pavel Kaderabek, Munas Dabbur, die beiden Österreicher Florian Grillitsch und Christoph Baumgartner, Diadie Samassékou, Angelo Stiller, Sargis Adamyan und Robert Skov hießen die Feldspieler, die zunächst zuschauten – und fest davon überzeugt waren, dass die Partie gegen den selbst ernannten Karnevalsverein nicht wie beim 1:2 im März diesen Jahres wieder mit einem Kater enden würde. Es kam anders.

Dietmar Hopps Blick spricht ebenfalls Bände. Foto: APF

Unter anderem deshalb, weil sich Jacob Bruun Larsen in der 21. Minute einen katastrophalen Fehlpass leistete und in der Folge davon Jonathan Burkardt Hoffenheims Torwart Oliver Baumann zum 0:1 überwinden konnte (21. Minute). Der Geschlagene befand später, dass "wir gefühlt immer eine Sekunde zu spät waren" – ein genauso treffendes wie bitteres Eingeständnis.

Auch wenn Hoeneß nach der Pause sofort Baumgartner und Kaderabek brachte, später auch noch Grillitsch, Dabbur und Skov nachschob – mehr als Stückwerk brachten diejenigen Fußballer, die vor zwei Wochen in Dortmund noch toll aufgespielt und unglücklich verloren hatten, nicht zustande. Ganz im Gegenteil: Marcus Ingvartsen stellte in der Schlussviertelstunde völlig verdient auf 2:0 (77.) für die "Nullfünfer" und erneut Ingvartsen (90.+1) sowie der ehemalige Hoffenheimer Adam Szalai (90.+3) vergaben weitere Großchancen.

Flicks Hoffenheimer Neu-Nationalspieler David Raum war die vorherige Ansage seines Mitspielers Dennis Geiger wohl zu Ohren gekommen. Jetzt musste er eingestehen: "Wir waren nicht eklig genug. Wenn man die Körperlichkeit nicht annimmt, verliert man gegen so eine Mannschaft." Kein Widerspruch.

Es ist erstaunlich, dass sich nach nur vier Spieltagen die Dinge bei "Hoffe" wiederholen. Sportdirektor Alexander Rosen hatte im Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee geglaubt, dass nach Platz elf im Vorjahr "die Jungs etwas gut machen wollen". Sebastian Rudy fordert nun, dass man "die Qualität auf den Platz bringen müsse".

Der Worte sind genug gesprochen. Taten sollten folgen. Oder muss der zurückgekehrte Sportpsychologe Hans-Dieter Hermann verstärkt ran, weil Hoffenheims Kicker gar ein Kopfproblem haben?

Auch Hansi Flick wird sich so seine Gedanken machen.