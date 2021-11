Bochum. (dpa-lsw) Die TSG 1899 Hoffenheim kommt in der Fußball-Bundesliga einfach nicht aus dem Mittelmaß heraus. Bei der 0:2 (0:0)-Niederlage bei Aufsteiger VfL Bochum zeigten die Kraichgauer am Samstag erneut ihre Auswärtsschwäche und vor allem ihre mangelnde Konstanz - dementsprechend groß ist der Frust. Der Anschluss an die Europa-League-Plätze ist damit erstmal wieder verloren. "Aktuell nervt es mich einfach, dass wir eine Chance haben liegen lassen, oben reinzukommen", sagte Trainer Sebastian Hoeneß in einer ersten Reaktion nach dem Rückschlag und ergänzte in der Pressekonferenz: "Klar, wir sind enttäuscht, wir sind bedient."

So geht die TSG mit einem Misserfolg in die Länderspielpause, ehe am 20. November die schwere Heimpartie gegen RB Leipzig ansteht. Bei vier Siegen aus elf Spielen hat Hoffenheim nur einen Punkt mehr als der gewiss weniger ambitionierte VfL Bochum. Von den vergangenen 14 Bundesligaspielen in der Fremde gewannen die Hoffenheimer nur eines - die Saison-Auftaktpartie beim FC Augsburg.

Mit Hilfe der 19.600 lautstarken Zuschauer im Ruhrstadion zwangen die Bochumer die TSG in einer starken Schlussphase in die Knie. Die Treffer erzielten die kurz zuvor eingewechselten Soma Novothny (66. Minute) und Milos Pantovic (90.+7). VfL-Torhüter Manuel Riemann schoss bei einem Foulelfmeter den Ball noch weit über die Latte (76.). Den Strafstoß hatte ausgerechnet der so starke Abwehrchef Florian Grillitsch verursacht, als er Pantovic zu Boden stieß. "Er hatte seine Emotionen nicht im Griff", rügte Hoeneß den Österreicher.

Pantovic traf noch mit einem Schuss aus 66 Meter ins verwaiste Tor, als TSG-Keeper Oliver Baumann den letzten Angriff seiner Mannschaft vorne mit unterstützen wollte. Die Hoffenheimer hatten sogar Glück, dass die Bochumer am Ende weitere Chancen liegen ließen.

Zu Beginn allerdings hätten Andrej Kramaric (16.) und Ihlas Bebou (19.) die Führung für die Gäste erzielen können. "Wir waren da zu ungenau und haben es selbst verdaddelt. Das ärgert mich richtig", meinte Hoeneß später. Die technisch versierte und taktisch gut eingestellten Hoffenheimer hatten die Partie lange Zeit im Griff, deshalb war der TSG-Coach hinterher auch so fuchsig: "Wir haben das Spiel fahrlässig aus der Hand gegeben."

Die Rückkehr von Christoph Baumgartner in die Startelf hatte das Spiel sichtlich belebt. Grillitsch hätte in der 53. Minute für die Führung sorgen können, doch Riemann parierte seinen 30-Meter-Schuss bravourös. "Im letzten Drittel waren wir offensiv sehr schlecht und haben schlechte Entscheidungen getroffen", kritisierte Baumgartner. "Auch waren wir heute nicht reif genug. Es war zwar nicht alles schlecht, aber wir haben zu viele falsche Entscheidungen getroffen", ergänzte Defensiv-Routinier Kevin Vogt.

"Ich weiß, medial wird jetzt das Thema Auswärtsschwäche groß gemacht", prophezeite Hoeneß. "Dazu einfach nur: Wir haben unter anderem in München und Dortmund gespielt." Die nächste Chance, es im fremden Stadion besser zu machen, hat sein Team wieder bei einem Aufsteiger - am 27. November in Fürth.

Update: Sonntag, 7. November 2021, 15.08 Uhr

Bochum. (dpa) Mit dem dritten Sieg im fünften Heimspiel hat Aufsteiger VfL Bochum den Sicherheitsabstand zu den Abstiegsplätzen in der Fußball-Bundesliga gewahrt. Die lange Zeit sehr verhaltene Revierelf bezwang am Samstag die TSG 1899 Hoffenheim in einem furiosen Schlussspurt mit 2:0 (0:0) und verbesserte sich damit zunächst auf den 12. Tabellenplatz.

Die auswärtsschwachen Hoffenheimer hingegen verpassten den Anschluss an die internationalen Startplätze. In den vergangenen 14 Bundesligaspielen in der Fremde gewannen die Kraichgauer nur eins. Vor 19.600 Zuschauern im Ruhrstadion erzielten die kurz zuvor eingewechselten Soma Novothny (66. Minute) und Milos Pantovic (90.+7) die Tore. VfL-Torhüter Manuel Riemann vergab noch einen Foulelfmeter (76.).

Die Bochumer, die mit Trauerflor für einen nach dem Pokalspiel gegen den FC Augsburg verstorbenen Fan aufliefen, traten nach der 1:2-Niederlage in Mönchengladbach mit zwei Veränderungen an. Hinten rechts verteidigte Konstantinos Stafylidis für den zuletzt formschwachen Cristian Gamboa und Danny Blum, der zuletzt in zwei Spielen nacheinander traf, erhielt zunächst den Vorzug vor Gerrit Holtmann.

Die Gäste kamen im ersten Bundesligaspiel zwischen beiden Teams seit mehr als zehn Jahren besser ins Spiel, störten die Revierelf früh im Spielaufbau und kamen zu den besseren Chancen. Doch sowohl Torjäger Andrej Kramaric (16.) als auch Ihlas Bebou (19.), die beide jeweils über das Tor zirkelten, vergaben knapp. Oft fehlte den Gästen der letzte genaue Pass vor dem Tor.

Für Hoffenheims Abwehrspieler Kevin Vogt, der in seinem 260. Ligaspiel erstmals auf seinen ehemaligen Club traf, war es eine besondere Partie. Er sorgte in der Dreier-Abwehrkette mit dafür, dass die Bochumer kaum Zugang zum gegnerischen Strafraum fanden. Blum hatte in der 35. Minute die erste gute Gelegenheit für die Gastgeber, schoss jedoch über das Tor und musste anschließend angeschlagen ausgewechselt werden. Mittelstürmer Sebastian Polter konnte sich bei den Bochumern überhaupt nicht in Szene setzen.

Die technisch versierte und taktisch gut eingestellte Hoffenheimer Elf hatte die Partie gut im Griff und ließ sich vom Aufsteiger nicht überraschen. Die Rückkehr von Christoph Baumgartner belebte das Spiel der Gäste, die in der 53. Minute zu ihrer besten Tormöglichkeit kamen, doch den 30-Meter-Schuss von Florian Grillitsch konnte VfL-Keeper Riemann bravourös parieren.

Auf der anderen Seite konnte sich TSG-Torwart Oliver Baumann nach einem Freistoß von Eduard Löwen auszeichnen (62.).

Die beiden eingewechselten Pantovic und Novothny mit seinem ersten Bundesligator sorgten dann für das vielumjubelte 2:0 und das vierte Zu-Null-Spiel vor eigenem Publikum.

Riemann, der als erster Torhüter seit mehr als elf Jahren zu einem Strafstoß in der Bundesliga antrat, verpasste dann mit seinem Elfmeter-Fehlschuss einen höheren Sieg. Pantovic traf in der Nachspielzeit noch mit einem Schuss aus der eigenen Hälfte in leere Hoffenheimer Tor zum 2:0.