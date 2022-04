Von Achim Wittich

Frankfurt. Die entscheidenden Worte von Sebastian Hoeneß kamen auf der Pressekonferenz ganz zum Schluss. "Am Ende ist das Ergebnis zu wenig für uns, insbesondere mit Blick auf die Ergebnisse in den anderen Stadien", gab der Hoffenheimer Trainer nach dem 2:2 (1:1) bei Eintracht Frankfurt zu. Knapp viereinhalb Minuten hatte er über das von beiden Teams Dargebotene referiert und beendete seine Sicht der Dinge trotz der Enttäuschung mit einer schönen Geste: "Wir werden die Daumen drücken", sagte Hoeneß zum Kollegen Oliver Glasner. Die hessischen Europa-League-Helden bekommen im Halbfinale gegen West Ham United (Hinspiel, Donnerstag, 21 Uhr) im Kraichgau volle Unterstützung.

Glasner bedankte sich artig, gab zu Protokoll, dass "wir diese Daumen brauchen werden" und wollte ansonsten zu der "ausführlichen Analyse" seines Vorredners "gar nicht mehr viel sagen". Nur so viel: Er werde "entspannt nach Hause fahren". Der Österreicher war mit seiner Mannschaft zufrieden. Die Bundesliga ist bei der SGE abgehakt. Draußen hatte die Nordwestkurve schon kurz nach dem Abpfiff ihre Europapokal-Gesänge angestimmt und ihren Lieblingen zugejubelt.

In Hoffenheim ist die Gemütslage eine ganz andere. Das sechste sieglose Spiel in Serie hat den Tabellenachten beim Kampf um ein internationales Ticket noch mehr ins Hintertreffen gebracht. Die Kölner und die Berliner von Union bejubelten Siege und die Freiburger, am Samstag in Sinsheim zu Gast, sind bereits sechs Punkte entwischt.

"Wir hören nicht auf, wir machen weiter. Wir haben heute die Möglichkeit gehabt, am Ende das Spiel zu gewinnen. Das versuchen wir jetzt am Samstag gegen die Freiburger", kündigte Hoeneß an.

Na, was denn auch sonst?

Hoeneß spielte mit dem "Lucky Punch" auf die Großchance von Andrej Kramaric an, der in der 90. Minute am glänzenden Kevin Trapp scheiterte.

Es gab Zeiten, da hätte der kroatische Stürmer dem deutschen Nationaltorwart keine Chance gelassen, bemerkte die RNZ und bat um eine Stellungnahme zur dauerhaften Ladehemmung beim Torjäger: "Die Situation ist doch klar. Andrej wollte das Tor machen, es hätte uns gut getan. Ich kann da nicht viel dazu sagen." Hoeneß tat sich schwer. Dann gab’s doch noch eine mutige Ankündigung: "Andrej wird wieder treffen und ich bin fest davon überzeugt, dass das schon nächste Woche passieren wird."

Diesmal musste zunächst ein Frankfurter treffen, um "Hoffe" in Führung zu bringen. Evan Ndicka köpfte nach einer Flanke von Kramaric zwar wunderbar ein, doch leider ins eigene Tor (12. Minute). Da der Fußball immer wieder aufs Neue wunderbare Geschichten schreibt, machte der Franzose nach etwas mehr als einer halben Stunde seinen Patzer ebenfalls per Kopf wett (32.).

Auch nach der Pause ging’s unterhaltsam weiter. Es war nicht hochklassig, dafür aber für die 50.500 Zuschauer herzhaft rustikal und chancenreich. Kamada drehte die Partie für die heimschwachen SGE-Adler, doch der eingewechselte Georginio Rutter erwies sich als treffsicherer Joker (78.). Wer sonst als David Raum legte dem Torschützen zum Endstand den Ball fein auf.

Am Ende hatte Hoeneß zwei Sorgenkinder mehr. Für Håvard Nordtveit (Oberschenkelverletzung) war es sogar der letzte Auftritt im Hoffenheimer Trikot. Kevin Akpoguma (Schlag aufs Schienbein) musste nach der ersten Halbzeit passen.

Kevin Vogt humpelte erst vom Feld, dann humpelte er nicht mehr. Das machte ihn zum Buhmann. Und Stefan Posch sah die fünfte gelbe Karte und ist damit gegen die Breisgauer gesperrt.

Hoeneß hatte übrigens beim Halbzeitgang in die Kabine ein kurzes Wortgefecht mit Frankfurts Sebastian Rode. Wir waren neugierig und wollten erfahren, was denn da los gewesen sei. "Ihr müsst nicht alles wissen, alles in Ordnung", bekamen wir zu hören.

Hoeneß ist dünnhäutig geworden. Der Druck auf ihn – ausgestattet mit einem Vertrag bis 2023 – wird größer. Wieder einmal sprach er davon, "den Bock umstoßen zu wollen".

Viel Zeit dazu bleibt ihm nicht mehr.

Update: Sonntag, 24. April 2022, 16.24 Uhr