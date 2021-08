Von Nikolas Beck

Dortmund. Der kleine Lukas war kaum zu bremsen. "Suuuper war’s", sprudelte es aus ihm heraus, als sein Vater am Samstagvormittag versuchte, aus dem Hotel auszuchecken. "Auch, wenn wir verloren haben, wir sind nämlich Hoffenheim-Fans", teilte der Knirps, gerade groß genug um übers Pult zu gucken, der jungen Rezeptionistin mit. Der Stadionrasen, das Bobbycar in BVB-Farben, das Schwesterchen Luisa zum ersten Geburtstag bekommen habe und der Lärm im Dortmunder Stimmungstempel – Lukas Stimme überschlug sich beinahe.

Das Erlebnis hatte derart begeistert, dass das Ergebnis kaum mehr interessierte.

Sebastian Rudy ging’s genauso. Der Hoffenheimer Rekordspieler stand am späten Freitagabend am Mikrofon Rede und Antwort. "Wir fühlen uns gut", sagte der 31-Jährige, der diesmal ungewohnt offensiv spielte, "wir sind auf dem richtigen Weg." Nimmt man dann noch das Lächeln hinzu, dass Rudy immer wieder übers Gesicht huschte, hätte man beinahe vergessen können, wer nach diesen denkwürdigen etwas mehr als 90 Minuten eigentlich als Sieger vom Platz gegangen war.

Während Rudy völlig zu Recht festhielt, welch sehr gutes Fußballspiel es gewesen sei, ließ sich im Hintergrund Erling Haaland feiern. Für den Stürmerstar gab es nach den Feierlichkeiten mit den Kollegen Extra-Ovationen der Südtribüne. Weil es am Ende eben mal wieder Haaland war, der den Wahnsinn in Westfalen auf die Spitze getrieben hatte.

Nach Reynas 1:0, Baumgartners Ausgleich, der erneuten Führung durch Dortmunds Bellingham und Dabburs abermaligem Ausgleich in der Schlussminute sah es eher so aus, als ob vor allem die Klahms und die anderen mitgereisten TSG-Fans feiern dürften. Ein letztes Mal stürmte der BVB nach vorne. "Hoffe"-Keeper Oliver Baumann zeigte zwei Weltklasseparaden binnen fünf Sekunden – und dann fiel der Ball im Getümmel eben ausgerechnet Haaland vor die Füße. "Leider dem falschen Spieler", wie Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß achselzuckend festhielt. Der 21-Jährige, dessen Verbleib BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Sonntag trotz des wilden Transfergebaren der europäischen Superkräfte abermals versicherte, zimmerte die Kugel mit seiner bekannten Schuss- und Willenskraft unter die Latte. Ganz so, als ob er den nie aufsteckenden Kraichgauern sagen wollte: "Jetzt ist aber mal Ruhe hier."

Umso lauter war’s dagegen auf den Rängen. Wer nach den ersten beiden Spieltagen, an denen viele Klubs Probleme hatten, ihr limitiertes Kartenkontingent an den Mann zu bekommen, um die Attraktivität und die Strahlkraft der Bundesliga gefürchtet hatte, der wurde spätestens in dieser 91. Spielminute von Dortmund eines Besseren belehrt. "Man mag sich kaum vorstellen, dass das nur 25.000 waren", staunte Rüdiger Klahm, seit 2017 Dauerkartenbesitzer in Hoffenheim, über die Atmosphäre.

Erling Haaland trieb mit seinem späten Treffer zum 3:2-Sieg der Dortmunder am Freitagabend den Wahnsinn auf die Spitze. Foto: APF

Hoeneß war ähnlich angetan. Seine Elf wusste zu überzeugen, obwohl Topstar Andrej Kramaric diesmal ohne Fortune blieb. Dass der Trainer sich bezüglich der unmittelbaren Zukunft des Kroaten aus dem Fenster lehnte ("Andrej wird bleiben") war nicht der einzige Grund zur Freude für alle, die es mit "Hoffe" halten. Niederlage hin oder her. " Der Weg stimmt und das muss uns einfach positiv stimmen", sagte Hoeneß über den couragierten Auftritt vor allem in Durchgang zwei. Natürlich hätte er sich gewünscht, dass man sich dafür auch mit einem Punkt hätte belohnen können. Er sei allerdings auch ohne Zählbares stolz auf seine Schützlinge. Hoeneß’ Fazit zum Duell zweier leidenschaftlich kämpfender Mannschaften, bei dem es "aus meiner Sicht nicht unbedingt einen Sieger hätte geben müssen": "Das war Werbung für den Fußball."

Familie Klahm ist jedenfalls wieder heiß auf "Hoffe" – und auf die Bundesliga. Im Signal Iduna Park werden sie auch wieder mal vorbeischauen. Wenngleich im Meisterkampf Vater und Sohn den Bayern die Daumen drücken. Das hatte der kleine Lukas der Dortmunder Hotelangestellten natürlich auch noch auf die Nase binden müssen. "Jetzt wird’s kritisch", schmunzelte die nur und wünschte der Familie eine gute Heimreise in die Nähe von Sinsheim.

Super war’s.