Sinsheim-Hoffenheim/Zuzenhausen. (of) Bis vor wenigen Jahren war der heute 33-jährige Martin Seiler einer der besten Dreispringer in Deutschland und wurde 2017 mit 15,85 Metern deutscher Hallen-Vizemeister. Seit November 2021 arbeitet der in Heidelberg geborene und in Bad Schönborn lebende Seiler als Athletiktrainer bei der TSG Hoffenheim mit den Profis. Schon zuvor und seit dem Jahr 2013 war der Sportler, der von sich sagt, er habe sein Hobby zum Beruf gemacht, als Athletiktrainer beim Kraichgauer Bundesligisten für die Nachwuchsteams von der U 12 bis zuletzt der U 19 tätig.

Nach dem Abitur am Östringer Leibniz-Gymnasium hatte Seiler an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Sportwissenschaft und Psychologie und später auch Sportmanagement studiert; er trainierte nebenbei die Handball-Jugend der SG Kronau-Östringen. Als Lehrbeauftragter war er zudem am Institut für Sport- und Sportwissenschaft für den Fachbereich Leichtathletik und in der Schulung motorischer Fähigkeiten beschäftigt. Seiler ist im deutschen Fußball nicht der einzige Athletiktrainer. Sein Aufgabengebiet erstreckt sich über die Belastungssteuerung des Gesamttrainings, auch mithilfe von Tracking-Daten, das Präventions- und Rehatraining sowie die Entwicklung der konditionellen Fähigkeiten wie Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit. Dies geschehe alles unter dem Gesichtspunkt der Individualisierung und der Frage: "Was sind die Stärken und Schwächen jedes Spielers und was sollte er verstärkt trainieren?"

Die gravierendsten Unterschiede in der Trainingsarbeit zwischen einem Leichtathleten und einem Fußballer? "Der größte Unterschied ist die Tatsache, dass es verschiedene Sportarten mit total verschiedenen Wettkampfsituationen sind", erläutert Seiler. Während bei der Leichtathletik bestimmte Bewegungsabläufe in ihrer reinsten Form in einem kontrollierten Umfeld abgefordert würden, müssten sich Fußballer in einem "chaotischen" und sich ständig veränderten Umfeld zurechtfinden und dabei situativ ihre höchste Leistung abrufen: "Somit sollte ein Fußballer ein perfekter Allrounder sein, während ein Leichtathlet auf eine Sache hochgradig spezialisiert ist."

Martin Seiler versucht nach eigener Aussage unter anderem Dinge aus dem Individualsport einzubringen. Dies seien die intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper sowie die akribische und strukturierte Arbeit an Details. Wie die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen funktioniert? "Wir sind eine gute Truppe aus Athletik- und Reha-Trainern, Physiotherapeuten und Ärzten, wobei tägliche Planung und Kommunikation das Wichtigste ist", schildert Seiler. Letztlich gebe der Teamarzt das Okay für die Spieltauglichkeit nach einem Rehaprozess "auf Informationslage der Trainer und Therapeuten". Am Ende entscheidet der Cheftrainer, ob ein Spieler im Kader ist.

Seiler, der als Junge selbst Fußball spielte, hat später zwar den Fokus auf die Leichtathletik gesetzt, doch durch seine langjährige Arbeit – zuletzt in der TSG-Akademie – ist er mit allen Abläufen vertraut. Die TSG Hoffenheim stehe "für eine sehr gute Ausbildung und Förderung von jungen Fußballern"; dies aus "sportlicher, schulischer und sozialer Sicht", glaubt Seiler. Der Profisport im Allgemeinen und der Fußball im Speziellen hätten sich in den vergangenen Jahren immer weiter professionalisiert, sowohl was Methodik als auch Praxis angehe. "Das Training und die Spielvorbereitung werden immer komplexer. Dadurch wächst auch die Zahl der Spezialisten um die Mannschaft herum."

Nach Einschätzung Seilers wird die Herausforderung in den kommenden Jahren sein, aus der wachsenden Zahl von Daten und Informationen eine Essenz herauszufiltern, um Spieler und Teams besser zu machen. Die TSG Hoffenheim sei sich in allen Bereichen ihrer gesellschaftlichen Rolle sehr bewusst und gehöre auch in Sachen Nachhaltigkeit zu einem der Vorreiter der Liga, wirbt Seiler.

Und wo steht der Verein am 34. Spieltag? "Wir arbeiten täglich daran, das nächste Spiel zu gewinnen. Wenn uns das gelingt, können wir im oberen Bereich dabei sein", blickte Seiler voraus. Bei den Heimspielen ist der Bad Schönborner, der nach Möglichkeit auch viele Begegnungen der Akademiespiele besucht, in der Sinsheimer Arena. Ansonsten kümmert er sich um Profis, die aus unterschiedlichen Gründen nicht im Kader sind, sondern zu Hause im Trainings- und Leistungszentrum Zuzenhausen trainieren.