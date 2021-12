Sinsheim. (dpa/lsw) In der Champions League ausgeschieden, aber einen deutlichen Sieg gegen Englands Topteam gelandet: Die Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim tanzten nach dem 4:1 (1:1) am Donnerstagabend gegen den FC Arsenal sogar kurz im Kreis. Im Viertelfinale stehen allerdings die Engländerinnen ebenso wie der FC Barcelona. Die TSG als Neuling der Königsklasse verabschiedete sich als Tabellendritter mit einer famosen Partie.

"Es ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil nur zwei Tore am Ende gefehlt haben. Wir sind einfach stolz, so ein super Spiel abgeliefert zu haben", sagte Nationalspielerin Jana Feldkamp.

"Ich bin mega stolz auf das, was die Mädels abgerissen haben", lobte Trainer Gabor Gallai seine Spielerinnen für ihr letztes Gruppenspiel. Der Verein kassierte zudem eine weitere Siegprämie in Höhe von 55 000 Euro. "Die Mädels sind reifer geworden und haben sehr, sehr viel mitgenommen. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder in den Genuss der Champions League kommen", sagte Gallai.

Um weiterzukommen, hätten die Hoffenheimerinnen das 0:4 gegen Arsenal aus dem Hinspiel wettmachen müssen. Denn bei der Punktgleichheit der beiden Teams zählte am Ende die Tordifferenz aus den Direktvergleichen.

Nationalstürmerin Jule Brand brachte die TSG mit 1:0 in Führung (22. Minute). Ein Eigentor von Laura Wienroither führte zum Ausgleich (38.). Chantal Hagel (55./57.) und Gia Corley (60.) trafen dann nach der Pause für die ganz starken Gastgeberinnen, die vor 750 Zuschauern im Dietmar-Hopp-Stadion sogar von einer Sensation träumen durften.

Am Ende aber reichten das 4:1 und die zwei Erfolge gegen den dänischem Meister HB Köge nicht fürs Viertelfinale. Wenn Hoffenheim den derzeit dritten Platz in der Bundesliga auch am Saisonende inne hat, dann ist der Club erneut für die Champions League qualifiziert.