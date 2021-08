Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Neues Spiel, altes Leid: In der vergangenen Saison kam Sebastian Hoeneß zum Teil nicht ohne Spickzettel bei den wöchentlichen Pressekonferenzen aus, da die Zahl der Corona-Ausfälle, Verletzten und Wackelkandidaten im Kader das Dutzend locker vollmachte. Am Sonntag in Zuzenhausen versuchte es Hoffenheims Trainer vor dem Pokalspiel der ersten Runde an diesem Montag beim Drittligisten Viktoria Köln (18.30 Uhr/Sky) aus dem Kopf heraus. Seine Aufzählung begann mit den Langzeitverletzten und um ihr Comeback kämpfenden Benjamin Hübner und Ermin Bicakcic, führte über Havard Nordtveit und Sargis Adamyan bis hin zu Pavel Kaderabek und Florian Grillitsch, ließ zwischendurch auch EM-Fahrer Robert Skov nicht aus und endete bei den positiv Getesteten Ihlas Bebou und Diadie Samassékou. Auch die beiden U 23-Talente Gabriel Haider und Fisnik Asllani vergaß Hoeneß nicht zu erwähnen. Nur Oliver Baumann rutschte ihm zunächst durch, doch auch der Einsatz des Torhüters sei noch nicht sicher", reichte der TSG-Coach den Namen seines Ersatzkapitäns nach.

Hoeneß ist in seinem zweiten Jahr im Kraichgau Kummer gewohnt und blickt nach der fünfwöchigen Vorbereitung optimistisch dem ersten Pflichtspiel entgegen. Die Tatsache, dass sich 1899 in der jüngsten Vergangenheit in der ersten Pokalrunde gleich zweimal ganz schwer getan hat und sowohl bei den Würzburger Kickers 2019/20 als auch vergangene Saison beim Chemnitzer FC erst im Elfmeterschießen ein sensationelles Ausscheiden verhindern konnte, bringt Hoeneß nicht aus der Ruhe. "Wir haben uns von Spiel zu Spiel entwickelt", sieht er seine Profis genau im Plan. Gerade auch der letzte Test am vergangenen Mittwoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit beim 5:0 gegen den Karlsruher SC bestätigt seine Aussage.

Benjamin Hübner (Foto) ist immer noch nicht fit, bleibt aber TSG-Kapitän. Sein Stellvertreter ist weiterhin Torwart Oliver Baumann. Fotos: APF

Trotzdem: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und Hoeneß warnte im Trainingszentrum noch einmal davor, den nur mit einem Punkt aus zwei Partien in die Runde gestarteten Außenseiter zu unterschätzen. "Wir werden hoch konzentriert an die Aufgabe herangehen und den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen." Trotzdem, so viel verriet der Münchner dann doch, habe er bisher noch kein Elfmeterschießen üben lassen.

Wie von Hoeneß gewünscht, hat sich mittlerweile auch die Kapitänsfrage geklärt. Hübner wird dieses Amt weiter ausführen. Ein schönes Zeichen für den 32-jährigen Innenverteidiger, der nach seiner langwierigen Sprunggelenkverletzung und einjährigen Spielpause nun Rückenprobleme hat. Auch die Stellvertreterposition bleibt mit Baumann unverändert. Den Mannschaftsrat bilden Sebastian Rudy, Christoph Baumgartner, Andrej Kramaric und Bicakcic.

Anders als beim Spielführeramt wird es bis zum Ende des Transferfensters am 31. August noch personelle Veränderungen geben. "Der Kader muss sich verschlanken", betonte Hoeneß noch einmal und fügte hinzu: "Ich hoffe, dass wir noch einiges bewältigen können." Der Dorfklub ist nach Rang elf aus dem Vorjahr nur in zwei Wettbewerben vertreten, auch ein Grund, warum Hoeneß noch einige Spieler abgeben möchte.

Prinzipiell, und da liegt Hoeneß sicher richtig, sei die Frage durchaus berechtigt, ob es nicht Sinn machen würde, den Transfermarkt bis zum ersten Spieltag zu schließen. Das sei allerdings kein Wunschkonzert", sagte der 39-Jährige, der sich mit der momentanen Situation arrangieren muss, weiter.

Sicher ist, dass es in den verbleibenden drei Wochen bei allen Profiklubs noch verstärkt zu Transfers kommen wird. "Da wird noch Bewegung drin sein", prophezeit Hoeneß eine Zuspitzung beim Wechselspiel zum Ende des Monats hin. Aufgrund der finanziellen Einbußen als Folge der Corona-Pandemie werden vor allen Dingen Leihgeschäfte an Popularität gewinnen, was auch TSG-Sportdirektor Alexander Rosen schon lange prophezeit hatte.

Doch erst einmal will "Hoffe" beim Pflichtspielstart seine Pflicht erledigen. Hoeneß verspürt ein "Kribbeln", will mit einem Erfolgserlebnis im Rücken am kommenden Samstag den Bundesligaauftakt beim FC Augsburg (15.30 Uhr) in Angriff nehmen.

Seine Kicker brennen vor Ehrgeiz. "Europa League oder Champions League", das sei sein persönliches Ziel, nahm Kaderabek bei der offiziellen Saisoneröffnung kein Blatt vor den Mund. Jetzt sollen Taten folgen.