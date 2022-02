Von Nikolas Beck

Sinsheim. Der Festabend von Sinsheim nahm seinen Anfang in Zuzenhausen. "Wir treffen uns viereinhalb Stunden vor Anpfiff", hatte Sebastian Hoeneß unter der Woche das Spieltagsprozedere verraten: Im Trainingszentrum gebe es eine kurze Aktivierung mit Athletiktrainer Philipp Lussi, ehe eine lockere Runde "Eck" gespielt werde. Essen, eine letzte taktische Besprechung – dann die Abfahrt Richtung Stadion, wo man, kurz bevor es auf den Rasen geht, noch mal einen kurzen Kreis mache. Ob Samstagnachmittag-Kick oder Derby bei Flutlichtatmosphäre: "Das ist der ganz normale Ablauf", berichtete der Hoffenheimer Trainer.

Was Hoeneß möglicherweise im Hinterkopf hatte, aber freilich nicht aussprach: Zum normalen Ablauf gehört bei Heimspielen der TSG in dieser Saison auch der Jubel danach. Um 22.30 Uhr, also genau sechseinhalb Stunden nach Treffpunkt, standen Doppeltorschütze Christoph Baumgartner und Co. am Freitagabend vor der Südkurve und ließen sich für das 2:1 (0:0) gegen den VfB Stuttgart feiern. Es war der achte Sieg im zwölften Heimspiel, der dritte Erfolg in Serie – und ein besonders dramatischer.

Der Lohn dafür, dass die TSG nach 24 Spieltagen bereits einen Sieg mehr auf dem Konto hat (zwölf) als in der kompletten Vorsaison: Zumindest vorübergehend stehen die Kraichgauer wieder auf Champions-League-Platz vier.

Angegangen war Hoeneß das Landesderby, das mit einer Gedenkminute für den Frieden begonnen hatte, mit drei Veränderungen. Im Vergleich zum 2:1-Erfolg am vergangenen Samstag in Wolfsburg rotierten Florian Grillitsch, Pavel Kaderabek und Dennis Geiger für Vogt, Dabbur und Samassékou in die Startformation. Und eigentlich war alles angerichtet, für ein rauschendes Fußball-Fest. Die 18.099 Zuschauer, darunter auch weit mehr als die angekündigten 2200 Schwaben, sorgten für den entsprechend stimmungsvollen Rahmen. Dennoch dauerte es fast 20 Minuten, ehe die Partie Fahrt aufnahm. Dann aber richtig. Erst schoss Stuttgarts Führich den Ball nach einer Hereingabe von Tomás aus kurzer Distanz völlig frei stehend an den Pfosten (19.). Und als auf den Rängen gerade noch gegrübelt wurde, ob dies der Fehlschuss des Jahres gewesen sein könnte, setzten die Hausherren sogar noch einen drauf: Benjamin Hübner köpfte aus drei Metern VfB-Keeper Müller an, ehe den Abpraller Kaderabek aus gleicher Distanz – wie auch immer – an die Latte knallte (21.).

Munter ging‘s weiter. Baumann parierte gegen Marmoush (29.), wenig später Müller gegen Posch (34.) und Baumgartner (40.). Hoffenheim war jetzt am Drücker – und durfte zumindest kurz jubeln. Hübner hatte den Ball im Strafraumgetümmel über die Linie gedrückt, Rutter aber zuvor im Abseits gestanden.

So musste sich Hoeneß bestätigt fühlen, als es torlos in die Pause ging. Der abstiegsbedrohte VfB, der seit Mitte Dezember auf einen Sieg wartet, werde sicher nicht klein beigeben und mit allen Mitteln versuchen, seiner Elf wehzutun, hatte der TSG-Coach vermutet.

Und nach der Pause sollte es noch schmerzhafter werden. Erst für Dennis Geiger, der mit einer Kopfverletzung vom Feld getragen werden musste. Und unmittelbar danach für die TSG, die nach einer Ecke am langen Pfosten Endo aus den Augen verlor. Der Japaner musste den Ball aus kurzer Distanz nur noch zum 1:0 für die Gäste über die Linie drücken (58.).

Vom Doppel-Schock erholte sich "Hoffe", das durch Bebous Kopfball erstmals im zweiten Abschnitt gefährlich wurde (67.), erst spät. Das Traumtor durch Christoph Baumgartner (85.) sowie sein Siegtreffer (90.) waren bereits die TSG-Treffer 16 und 17 in der Schlussviertelstunde (Ligabestwert). Und die Zähler 19 bis 21 nach zwischenzeitlichem Rückstand für die Hoffenheimer Comeback-Könige.

Man könnte sagen: Alles wie immer in Sinsheim.

Hoffenheim: Baumann - Posch, Grillitsch, Hübner – Kaderabek (70. Dabbur), Baumgartner, Geiger (58. Rudy), Raum – Rutter (81. Bruun Larsen), Kramaric – Bebou (70. Stiller).

Stuttgart: Müller – Stenzel (73. Massimo), Mavropanos, Anton, Ito - Karazor - Endo, Mangala (37. Förster) - Marmoush (88. Tommy), Führich (46. Kalajdzic) - Tiago Tomás.

Schiedsrichter: Dr. Jöllenbeck (Freiburg); Zuschauer: 18 099; Tore: 0:1 Endo (58.), 1:1, 1:2 Baumgartner (85./90.).