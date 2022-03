Von Eric Schmidt

Sinsheim. Die Hilfe läuft. Auch Rudolf Ebner wird sich an den Spenden für die von Russland überfallene Ukraine beteiligen. "Der Krieg dort macht mich sehr betroffen", sagt der 66-Jährige aus Sinsheim im Interview mit der RNZ. Durch seine Fußball-Reisen mit der TSG Hoffenheim hat Ebner unter anderem Charkiw kennen gelernt, die Industriestadt in der Ostukraine, die besonders unter dem brutalen Krieg leidet.

Herr Ebner, wie geht es Ihnen, wenn Sie die Bilder aus der Ukraine sehen?

Es ist schrecklich. Einfach nur schrecklich. Da werden ganz normale Wohnhäuser bombardiert, Häuser, in denen Leute wie du und ich wohnen. Gebäude. Universitäten. Die Russen behaupten zwar, sie würden die Zivilbevölkerung außen vor lassen. Aber wir alle sehen ja: Das ist nicht der Fall.

„Hoffe“-Häubchen: Ein Kellner servierte den TSG-Fans besonderen Cappuccino. Foto: privat

Eine der Städte, die besonders bombardiert wird, ist Charkiw in der Ostukraine. Sie kennen die Stadt. Durch den Fußball. Und durch die TSG Hoffenheim.

Das ist richtig, ja. Die TSG hat dort am 19. September 2018 das erste Champions-League-Spiel ihrer Vereinsgeschichte ausgetragen, gegen Schachtar Donezk. Wir sind damals zu viert mit dem Auto nach Zürich gefahren. Von dort ging es mit dem Flieger nach Kiew und dann weiter nach Charkiw. Wir sind dienstags hin und donnerstags zurück.

Welche Erinnerungen haben Sie an die Stadt?

Charkiw ist nicht Budapest. Es ist eine Industriestadt, aber trotzdem beeindruckend. Mit imposanten Gebäuden und schönen Anlagen. Wir sind vom Hotel aus ein kleines Stück mit der Straßenbahn gefahren, durch die Fußgängerzone gelaufen und haben den Fan-Shop von Schachtar Donezk besucht. Die Stadt war sehr offen.

Informationen zum Krieg im Donbass: Der Konflikt war bereits 2018 allgegenwärtig. Foto: privat

Und die Menschen dort?

Die Leute waren sehr gastfreundlich und hilfsbereit. Ich weiß noch, wie wir in einem Café einen Cappuccino getrunken haben. Da hat uns der Kellner einen Cappuccino mit dem TSG-Hoffenheim-Wappen im Schaum serviert. Als wir mit der Bahn zum Stadion fahren wollten, haben uns die Leute geholfen, die Karten zu lösen. Zu unserer Vierer-Gruppe gehörte auch Norbert Schell. Der ist ja ein sehr offener, kommunikativer Mensch und hat die Hotelgäste informiert, was für ein Verein die TSG Hoffenheim und wer Dietmar Hopp ist. Umgekehrt haben uns die Ukrainer einiges über Tschernobyl erzählt. Man hat ja nicht so viel über die Ukraine gewusst.

Hat man damals schon etwas von der angespannten Lage gespürt?

Ja, schon. Allein die Tatsache, dass das Spiel in Charkiw und nicht in Donezk stattfand, war ja schon ein Indiz für die Situation. Das Stadion in Donezk war durch den Krieg im Donbass zerstört worden. In Charkiw gab es auch Informationsstände, an denen die Ukrainer auch mit Bildmaterial auf den Krieg im Donbass hingewiesen haben.

Das Spiel der TSG wurde im Metalist-Stadion ausgetragen.

Charkiw im September 2018: Dreieinhalb Jahre später – nach der russischen Invasion – ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine nicht mehr wiederzuerkennen. Foto: privt

Ein tolles Stadion. Schön, modern. Bei der Fußball-EM 2012 fand dort unter anderem das Vorrundenspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden statt. Wir waren 150 TSG-Fans, und man kann sich nicht vorstellen, wie oft wir da kontrolliert wurden. Wir standen unter ständiger Beobachtung. Nicht so schön war, dass hinterher ein paar Leute auf uns los sind.

Die Partie selbst war ziemlich aufregend.

Es war ein gutes Spiel. Wir sind ja gleich in der 6. Minute durch Florian Grillitsch in Führung gegangen, der das erste Hoffenheimer Champions-League-Tor erzielt hat. Dann ging es hin und her. Ausgleich Donezk, 2:1 Hoffenheim und kurz vor Schluss das 2:2. Auch das Rückspiel war aufregend.

"Hoffe" verlor in Sinsheim 2:3.

Das war unnötig. Da hat Julian Nagelsmann zu viel riskiert und sich verzockt. Das 2:3 war irrwitzig. Alle waren aufgerückt, sogar Oliver Baumann, unser Torwart. Dabei hätte ein Unentschieden zumindest für die Qualifikation zur Europa League gereicht.

Hoffenheimer Vierer-Kette im Schachtar-Donezk-Fanshop – von links: Norbert Schell, Gerd Ewald, Rudolf Ebner und Hans-Joachim Wettstein. Foto: privat

Sie haben die TSG zu allen Europokalspielen begleitet?

Ich war bei allen Spielen dabei. Manchester. Lyon. Charkiw. Nur Istanbul hab‘ ich nicht mitgemacht. Aus politischen Gründen. Wegen Erdogan.

Und jetzt fühlt man sich angesichts des Kriegs so hilflos, oder?

Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier in Europa noch einmal so etwas erleben. Dass die Russen gegen ihre Nachbarn losgehen. Meine Frau und ich werden großzügig spenden, unter anderem Batterien. Und wir versuchen, so viele Menschen wie möglich zum Helfen zu bewegen.

Der Russische Fußballverband klagt jetzt gegen den Ausschluss seiner Mannschaft von der WM und fordert Schadensersatz.

Auch der russische Paralympics-Verband wollte klagen. Ich kann nur hoffen, dass alles abgelehnt wird. Für mich wäre das unerträglich, wenn die Entscheidungen rückgängig gemacht würden.

Schafft die TSG Hoffenheim die Qualifikation zur Champions League?

Es bleibt spannend bis zum Schluss. Wenn die TSG die Kontinuität aufrechterhält wie in den vergangenen Spielen und sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt, ist was drin. Champions League wird ganz knapp, aber Europa League müsste möglich sein.

Und dann mit Klubs aus der Ukraine?

So weit kann ich nicht denken. Ich weiß nicht, wie das Stadion in Charkiw jetzt aussieht, ob und wie sehr es zerstört wurde. Nicht vorstellbar, wenn noch Kiew eingenommen wird. Mit dem verrückten Putin kann doch keiner reden.