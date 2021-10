Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Hoffenheims stellvertretender Pressesprecher Jörg Bock (48) verkündete am Mittwoch in Zuzenhausen Ungewöhnliches. "Für das Spiel sind die Sitzplätze ausverkauft, es gibt noch wenige Stehplätze. Diese sind dann den Dauerkarteninhabern und Mitgliedern vorbehalten", eröffnete Bock die Pressekonferenz vorm Duell der TSG gegen den 1. FC Köln. Ungewöhnlich deshalb, weil bei einer derzeit erlaubten Zuschauerzahl von knapp über 15.000 – dies ändert sich auch bei der Auftaktbegegnung des 8. Spieltages in Sinsheim nicht – zu den bisherigen drei Heimauftritten der Kraichgauer im Durchschnitt gerade einmal 8.321 Besucher in die Arena kamen. Und mit dem 1:3 im Derby beim VfB Stuttgart hatte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß (39) nicht gerade Eigenwerbung für die Wiederstart in den Ligaalltag nach der erneuten Länderspielpause betrieben.

Bock fügte hinzu, dass der Verein "mit 2000 bis 3000 Gästefans" rechne – eine möglicherweise zu niedrige Kalkulation bezüglich der euphorisierten "Effzeh"-Anhänger, die ihre Lieblinge um Trainer Steffen Baumgart (49) zum nächsten Erfolg schreien wollen.

Im freien Ticketverkauf haben die rheinischen Frohnaturen, die leider auch schon gegenüber vom Technik-Museum aus der Rolle gefallen sind und sogar einmal ausgesperrt wurden, online die Chance genutzt, sich mit Karten einzudecken. Sie werden alles daran setzen, die Auswärtsbegegnung zu einem Heimspiel werden zu lassen. Klar ist: Beim Freitagabendspiel (20.30 Uhr/DAZN) könnte es nicht nur auf dem Rasen hitzig zugehen.

Sebastian Hoeneß jedenfalls ist sich nicht nur aufgrund der Invasion der Geißbock-Schar darüber im Klaren, dass gegen den Tabellensechsten, der erstaunlicherweise bereits vier Zähler mehr auf dem Konto als 1899 hat, ein ganz hartes Stück Arbeit wartet. "Ich würde sie die Mannschaft der Stunde nennen", sagte der gebürtige Münchner und forderte einmal mehr: "Wir werden viel Leidensfähigkeit brauchen."

Die brauchte er nach der indiskutablen Leistung seiner Profis in der zweiten Hälfte beim VfB selbst und auch nach der vorletzten Länderspielpause im September entgleiste der TSG-Express beim 0:2 gegen den FSV Mainz 05. Ein schlechtes Omen? "Ich bin Optimist", gab sich Hoeneß kämpferisch und bestritt energisch, sich durch die ambitionierten Pläne von Dietmar Hopp, der seinen Herzverein dauerhaft auf Rang sechs oder besser sehen will (wir berichteten), unter verstärkte Aufsicht des Mehrheitseigners zu befinden. "Dass der Dietmar so ambitioniert ist, das weiß ich – und das ist auch gut so und gut für den Klub. Trotzdem hat mich das in keiner Weise mehr unter Druck gesetzt. Was mich unter Druck setzt ist meine eigene Erwartungshaltung und das heißt gegen Köln zu gewinnen ", zeigte sich Hoeneß auf die zu erwartende Frage in der kleinen Journalistenrunde bestens vorbereitet.

Personell vermeldete er nach den internationalen Einsätzen seiner Spieler "aktuell keine Hiobsbotschaften". Schön: Kapitän Benjamin Hübner hat nach über einjähriger Abwesenheit mittlerweile Teile des Mannschaftstrainings absolvieren können und auch Havard Nordtveit rückt wieder näher ans Team heran. Das gilt leider weiter nicht für Innenverteidiger und Fan-Liebling Ermin Bicakcic. Marco John wird aufgrund einer Schulterverletzung vier bis sechs Wochen fehlen.

Alle vier werden am Freitagabend ihren Mitspielern auf der Tribüne fest die Daumen drücken – und hoffen, dass die Kölner mit ihrem zahlreichen Anhang im Rücken nicht richtig heiß laufen.