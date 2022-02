Mannheim. (RNZ) Keine Tore, also auch wieder nicht der so heiß ersehnte Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern im Südwest-Derby, aber dafür satte 19.000 Zuschauer im Carl-Benz-Stadion. Also endlich mal wieder ein Zahltag für den SV Waldhof. Was bleibt denn bei so einem unter Corona-Vorgaben ausverkauften Haus finanziell hängen für die Buwe? "Wir haben einen Umsatz von rund 300.000 Euro erzielt, zieht man alle Kosten ab, bleiben noch über 200.000 Euro hängen", rechnet Geschäftsführer Markus Kompp vor.

Geld, das der SVW sicher gut gebrauchen kann, schließlich hat Corona auch in dieser Saison wieder hart zugeschlagen. Kompp, der beim Waldhof für die Finanzen zuständig ist, kann da nicht widersprechen, gibt aber Entwarnung. Laut ihm hätte man die Zuschauer-Reduzierung von vorneherein mit eingeplant und könne nun sogar positive Nachrichten verkünden: "Wir haben in den ersten sechs Monaten dieser Saison, also bis zum 31. Dezember 2021, einen Gewinn von über 400.000 Euro gemacht", betont er. Trotzdem schwimmt man nicht im Geld: Dieser Gewinn wird dazu genutzt, die Verluste aus der zweiten Drittligasaison, als ein Geisterspiel nach dem anderen anstand, und der Regionalliga auszugleichen.

Und wie sieht es mit dem Fanshop in der Mannheimer Innenstadt aus? Ist der nicht doch einen Tick zu groß und zu kostspielig? Kompp verneint das: "Ich will da jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber er läuft wirklich noch besser als erwartet. Das Geschäft brummt." Im Hintergrund laufen momentan die Gespräche mit den Wirtschaftsprüfern. Es geht um die Lizenzierung für die 3. und die 2. Liga.