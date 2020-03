Von Achim Wittich

Neckargemünd. Laura Philipp (32) ist eine der besten deutschen Triathletinnen und stürmte im Oktober 2019 beim legendären Langdistanz-Wettkampf auf Hawaii gleich einmal auf den vierten Platz. Und das, obwohl sie aufgrund einer Verletzung alles andere als eine optimale Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt hatte.

In diesem Jahr will die in Neckargemünd wohnhafte Sportlerin am zehnten Oktober in Kailua-Kon erneut angreifen und die dafür nötige Qualifikation beim Ironman-Südafrika Ende März schaffen. Im RNZ-Interview blickt Philipp auf ihren Hawaii-Auftritt zurück und optimistisch voraus auf die bevorstehenden Aufgaben.

Laura Philipp, das Jahr 2019 war von der Zwangspause aufgrund einer Verletzung und einem Happy End mit Platz vier beim Ironman auf Hawaii für Sie geprägt. Mit welchen Gedanken behalten Sie 2019 in Erinnerung?

2019 war ein sehr lehrreiches Jahr. Auch wenn das Gefühl des Schmerzes und der Enttäuschung über die lange Zwangspause überwiegt, war es schön, im Oktober dann doch noch mal an einer Startlinie stehen zu können. Versöhnlich war der Umstand, dass es sich um die wichtigste Startlinie im Langdistanztriathlon gehandelt hat. Mein erster Start auf Hawaii wird mir sicher ewig in Erinnerung bleiben.

Um was für eine Verletzung hat es sich denn nun genau gehandelt und sind Sie jetzt absolut beschwerdefrei?

Nach einigem hin und her stellte sich nach ein paar Wochen heraus, dass mein Knochen eine leichte Fissur bekommen hatte. Also eine Ermüdungserscheinung. Ich war wenige Tage vor dem Auftreten der Verletzung umgeknickt und habe mir wohl durch eine anschließende Blockade eine Fehlbelastung angeeignet. Leider können bereits Kleinigkeiten bei meinem Pensum den Körper aus der Balance bringen. Nach dem die Diagnose dann endlich fest stand, habe ich mich konsequent um meine Reha gekümmert und bin nun absolut beschwerdefrei. Ein wunderbares Gefühl, das man häufig als selbstverständlich hinnimmt. Im Leistungssport ist es das aber absolut nicht.

Wäre bei einer optimalen Vorbereitung denn gleich bei Ihrem Debüt beim legendären Rennen sogar noch mehr drin gewesen?

Im Nachhinein lässt sich immer viel spekulieren. Ich denke ja, da meine Vorbereitung alles andere als optimal lief. Von Mai bis Oktober kam ich so gerade mal auf knappe 200 Laufkilometer. Andere meiner Konkurrentinnen absolvieren dieses Volumen in der Hawaii-Vorbereitung in zwei Wochen. Meinen Trainingsrückstand habe ich im Rennen schon deutlich gespürt. Ich war sehr schnell müde und konnte nicht die Geschwindigkeit laufen, die unter anderen Umständen möglich gewesen wäre. Allerdings hat das Rennen auf Hawaii durch seine klimatischen Bedingungen und das starke Teilnehmerfeld auch seine eigenen Regeln. Jeder kleine Fehler oder Rückstand im Training wird hier direkt offenbart und bestraft. So gesehen muss ich sehr zufrieden mit meinem vierten Platz sein, auch wenn sich die Holzmedaille nicht so gut anfühlt. Aber sie hinterlässt einen auf jeden Fall mit einer großen Motivation für das kommende Jahr.

Blicken wir voraus auf diese Saison: Wie sieht Ihr Wettkampfkalender aus? Sehen wir Sie gar möglicherweise wieder einmal beim HeidelbergMan – oder passt dieses Rennen zeitlich einfach nicht für Sie?

Der Anfang meiner Saisonplanung ist erst einmal auf die Hawaii-Qualifikation ausgerichtet. Diese möchte ich möglichst früh abhaken, um mich dann auf die europäische Rennsaison zu konzentrieren oder auch um bei Rennen zu starten, die mir am Herzen liegen oder einfach nur Spaß machen – wie beispielsweise den HeidelbergMan. Für die Hawaii-Qualifikation werde ich beim Ironman-Südafrika Ende März starten. Dort muss ich gewinnen oder hinter einer Athletin landen, die eventuell schon die Qualifikation gesichert hat. Ich habe mir also Großes vorgenommen. Erst danach werde ich entscheiden, wie meine weitere Saisonplanung aussehen wird. Sollte mir die Qualifikation im ersten Anlauf nicht gelingen, wird ein weiterer Ironman folgen müssen. Von diesem Vorhaben wird auch ein möglicher Start beim Heimrennen, dem HeidelbergMan abhängen. Glücklicherweise bin ich immer noch Streckenrekordhalterin, auch wenn nur mit wenigen Sekunden vor der Hawaii-Siegerin Anne Haug.

Sie sind durch Ihre hervorragenden Leistungen immer mehr ins Rampenlicht gerückt. Wie gehen Sie damit und dem gleichzeitig gestiegenen Erwartungsdruck um?

Nicht selten hört man Leistungssportler sagen, dass sie sich selbst den größten Druck machen. Dies gilt auch für mich. Ich habe hohe Erwartungen an mich selbst und möchte in jedem Rennen um den Sieg mitkämpfen. Natürlich möchte man jedoch am Ende auch seinen Sponsoren und seinem Team durch Erfolge etwas für die Unterstützung zurückgeben. Grundsätzlich sehe ich Erwartungsdruck auch als Kompliment für mich, da mir Außenstehende eine gute Leistung zutrauen. Ich versuche dies als Multiplikator meiner eigenen Motivation zu sehen und als Energie für den Wettkampf zu nutzen.

Wo sehen Sie für sich noch Entwicklungspotenzial?

Das Schöne ist, wenn man erst im Erwachsenenalter zu einem Sport (oder drei in meinem Fall) gefunden hat, dass noch viel Raum für Verbesserungen bleibt. Im Vergleich zur Weltspitze ist die größte Luft nach oben jedoch nach wie vor im Schwimmen. Leider auch, weil dies die technischste aller drei Sportarten ist und man am meisten davon profitiert, als Kind im Schwimmverein gewesen zu sein. Diese Zeit kann ich mit 32 einfach nicht mehr nachholen. Trotzdem war es toll zu sehen, dass ich besonders in diesem Winter einen wichtigen Schritt machen konnte.

Wer um diese Jahreszeit nicht konsequent und hart genug arbeitet, wird diesen Rückstand kaum mehr aufholen können. Geben Sie bitte einmal einen Einblick in Ihre derzeitigen Trainingsumfänge. Sie waren zuletzt in einem Trainingslager auf Gran Canaria …

Trainingsrückstände aufzuholen ist sicher schwierig und auch nicht empfehlenswert. Sollten sie entstehen, muss man sich eine andere Vorbereitungsstrategie überlegen. Dass es trotz fast sechs Monatiger Pause möglich ist, auf Hawaii ein gutes Rennen zu absolvieren, habe ich zumindest 2019 bewiesen. Trotzdem freue mich mich natürlich auch darüber, diesen Winter und hoffentlich auch das restliche Jahr gesund meinem Training nachgehen zu können. Aktuell befinde ich mich in der direkten Vorbereitung für den Ironman-Südafrika. Mein Training besteht aktuell aus viel Indoortraining in meinem Keller. Diesen ziehe ich tatsächlich selbst der kanarischen Sonne vor. Warum? Weil das Training höllisch effektiv ist.