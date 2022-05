Mannheim. (dpa/lsw) Der langjährige Eishockey-Nationaltorwart Dennis Endras verlässt nach zehn Jahren die Adler Mannheim. Wie beide Vereine am Freitag mitteilten, kehrt der 36-Jährige innerhalb der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) zu den Augsburger Panthern zurück. Für die Panther spielte der gebürtige Allgäuer bereits von 2008 bis 2011. Der in Mannheim ursprünglich bis 2023 laufende Vertrag wurde vorzeitig aufgelöst.

"Seine Beweggründe sind nachvollziehbar und es war keine Frage, dass wir seiner Bitte nachkommen, auch wenn sein Abgang selbstredend eine enorme Lücke hinterlässt", erklärte Adler-Geschäftsführer Matthias Binder. Endras sagte, dass die Rückkehr ins Bayerische für ihn eine Möglichkeit sei, "die ich mit Blick auf mich, meine Zukunft und meine Familie nicht verstreichen lassen konnte".

Endras spielte seit 2012 in Mannheim. 2015 und 2019 wurde er mit den Adlern Meister. 2018 gewann er mit der Nationalmannschaft im südkoreanischen Pyeongchang Olympia-Silber.

Update: Freitag, 6. Mai 2022, 14.17 Uhr

Vier Verteidiger verlängern

Mannheim. (dpa/lsw) Die Adler Mannheim haben die Verträge von vier Verteidigern um ein weiteres Jahr verlängert. Joonas Lehtivuori, Sinan Akdag, Thomas Larkin und Mark Katic werden auch in der kommenden Saison für die Kurpfälzer auflaufen, wie der Club der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag mitteilte.

"Die Spieler, mit denen wir verlängert haben, haben dem Verein in den vergangenen Jahren die Treue gehalten und gehören zu unseren wichtigen Bauteilen in der Defensive", sagte Adler-Manager Jan-Axel Alavaara, der weiter auf der Suche nach einem neuen Trainer ist.

In den am Mittwoch zu Ende gegangenen Playoffs waren die Mannheimer am späteren Meister Eisbären Berlin gescheitert. In der Best-of-Five-Serie unterlagen sie mit 2:3.

Update: Donnerstag, 5. Mai 2022, 15.37 Uhr

Sieben Eishockey-Profis verlassen den Verein

Mannheim. (RK) Am Tag nach den Saisonabschlussgesprächen haben die Adler Mannheim erste Abgänge verkündet. Mindestens sieben Spieler verlassen den Halbfinalisten: Ilari Melart, der aus persönlichen Gründen um eine Vertragsauflösung gebeten hatte, kehrt nach Finnland zurück und schließt sich IFK Helsinki an. Daneben werden Jason Bast (Köln), Florian Elias (Vertrag bis 2025, Ausleihe Schwenningen), Andrew Desjardins (vermutlich Karriereende), Moritz Wirth, Ruslan Iskhakov und Valentino Klos, bei denen der neue Klub nicht bekannt ist, nicht mehr in Blau-Weiß-Rot auflaufen.

Mit Markus Hännikäinen, dessen Klub Jokerit Helsinki als Mitglied der russischen KHL von Sanktionen betroffen ist und erst 2023 in die finnische Liga zurückkehren kann, werden noch Gespräche über einen Verbleib geführt. "Unsere Kaderplanung ist weit fortgeschritten, wir werden zeitnah weitere Zu- und Abgänge sowie Vertragsverlängerungen bekannt geben", kündigte Sportmanager Axel Alavaara an.

Update: Mittwoch, 4. Mai 2022, 20.03 Uhr