Von Daniel Hund

Mannheim. Es war am späten Dienstagabend, als der SV Waldhof eine Mail auf die Reise schickte. Der Inhalt: Zwei, drei Sätze – doch die hatten es in sich. Die Kurzform: Für Mittwoch, 13.30 Uhr, wurde rasch eine Pressekonferenz angesetzt.

Eine außerordentliche wohlgemerkt.

Tausend Gedanken schwirren einem da durch den Kopf: Neuer Trainer, neue Spieler, neuer Großsponsor?

Die Spannung stieg und stieg. Als dann mit etwa fünf Minuten Verspätung ein SUV vors Carl-Benz-Stadion rollte, aus dem Buwe-Trainer Patrick Glöckner, 45, kletterte, deutete alles auf ein Happy End hin. Eine Vertragsverlängerung mit Glöckner.

Denkste. Nachdenklich stiefelte er in Richtung Presseraum. Wenig später war auch klar, weshalb: Tim Schork, Waldhofs Sportdirektor, schnappte sich das Mikrofon, sagte, was sich in den letzten Wochen und Monaten eigentlich schon abzeichnet hatte: "Wir", betonte der 31-Jährige, "wir haben gemeinsam und einvernehmlich entschieden, unseren Weg nach zwei Jahren nicht mehr zusammen fortzusetzen." Leicht fielen Schork diese Worte nicht. Er holte immer wieder aus, sprach von "sachlichen, offenen und intensiven Gesprächen".

Glöckner saß nur rund zwei Meter daneben, lauschte, wirkte in sich gekehrt, war aber bestens vorbereitet und legte wenig später selbst los. Es folgte ein XXXL-Rückblick, von den Anfängen bis zum Ende. Über zwei Jahre, in denen er viel erlebt hat, gereift ist. Die Waldhof-Familie kennen und schätzen gelernt hat.

Er geht nicht im Bösen. Glöckner mit viel Wehmut in der Stimme: "Ich verliere hier viele Freunde, keine Feinde. Es waren zwei unglaublich intensive und schöne Jahre."

Am Mittwochmorgen konfrontierte der Noch-Trainer die Mannschaft mit seinen nahenden Abschied. Glöckner: "Vier, fünf Sätze, mehr habe ich da nicht rausgebracht."

Abwehrchef Marcel Seegert, 28, war in der Kabine mittendrin statt nur dabei. Der Abwehrchef zur RNZ: "Ich kann dir sagen, das war eine sehr emotionale Angelegenheit." Viele Spieler habe er erst so stark gemacht, wie sie jetzt sind. Beispielsweise einen Anton Donkor oder einen Dominik Martinovic. "Beide sind mit ihren Ex-Vereinen abgestiegen, bevor sie zu uns kamen. Patrick hat sie aufgebaut, sie geformt." Und weiter: "Auch ich habe ihm viel zu verdanken. Er hat mich zum Kapitän gemacht und mir damit viel Vertrauen geschenkt."

Klar ist, dass einer wie Glöckner sicher nicht lange warten muss, bis ihm neue Trainer-Jobs angeboten werden. Oder gab es vielleicht sogar schon konkrete Anfragen anderer Vereine? "Nein, und solche Dinge haben bei der Entscheidungsfindung auch keinerlei Rolle gespielt. Trotzdem bin ich natürlich gespannt, was die Zukunft bringt", sagt er.

Das sind die Fans des SVW auch. Die Frage aller Fragen: Wer macht’s? Wer soll die Blau-Schwarzen in der nächsten Saison in die Zweite Liga führen? Namen werden viele gehandelt. Und auch Schork hat sicher bereits einen Masterplan. Doch der junge Sportdirektor beherrscht das Spiel mit dem Pokerface schon ganz gut. Die RNZ wollte von ihm wissen, ob man schon einen Nachfolger in der Hinterhand hat. Seine Antwort: "Wir werden diese Gespräche vorantreiben, bis die Spieler in den Urlaub gehen, werden wir einen Nachfolger vorstellen."

Die Zeit drängt. Im Hinblick auf den Transfermarkt sowieso. Denn echte Topspieler, also solche, mit denen der Traum vom Aufstieg Wirklichkeit werden kann, unterschreiben erst, wenn klar ist, wer das Kommando hat. Schork, der nach RNZ-Infos seit Wochen Gespräche mit potenziellen Neuzugängen führt, weiß das. Er sagt: "Das ist ein ganz normaler Prozess und auch nur verständlich."

Auf, dass die nächste außerordentliche Pressekonferenz nicht allzu lange auf sich warten lässt.

Ein Kommentar von Daniel Hund

Überraschend ist anders. Das Saisonziel war klar formuliert: der Aufstieg sollte her. Mit Vollgas in die 2. Liga. Spätestens als klar war, dass der Aufstiegszug ohne den SVW abgefahren ist, schwanden die Chancen von Patrick Glöckner auf eine Verlängerung.

Kleinere Spannungen waren über die komplette Saison erkennbar. Die Vereinsführung sprach immer wieder vom Aufstieg, wollte ihn um jeden Preis. Glöckner hielt den Ball flacher, wich immer wieder aus. Den Machern gefiel das nicht. Nach RNZ-Infos brodelte es deshalb mehrfach hinter den Kulissen.

Auch die Fans spaltete Glöckner. Seine Sympathisanten wurden weniger und weniger. Er sei zu emotionslos. Keiner, der an der Seitenlinie auch mal in den Vollgas-Modus wechselt. Die Buwe nach vorne brüllt.

Fakt ist: Sein Nachfolger übernimmt eine Herkulesaufgabe, ist nicht zu beneiden. Er muss liefern. Aufsteigen. Die Voraussetzungen dafür sollen geschaffen werden. Es ist zu hören, dass der Etat nochmals deutlich angehoben wird. Von 20 bis 25 Prozent ist die Rede.

Einfacher wird es trotzdem nicht. Der nächste größere Umbruch steht an. Umso wichtiger wäre es, dass der Kader frühzeitig steht, um sich einspielen zu können.