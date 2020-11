Von Daniel Hund

Heidelberg. Viele Tennisspieler aus dem Raum Heidelberg und Mannheim kommen sich derzeit vor, wie in einem falschen Film. Zuerst wurde das Doppel gestrichen, weil aufgrund der verschärften Corona-Maßnahmen nur noch zwei Spieler pro Platz erlaubt waren. Ehe in einer Art Nacht- und Nebelaktion noch eine drastischere Maßnahme nachgeschoben wurde: Aus zwei Spielern pro Platz wurden plötzlich zwei Spieler pro Halle. Und wer schon einmal in einer Tennishalle war, der weiß, dass die in der Regel über drei oder mehr Plätze verfügen und nicht selten über 2000 Quadratmeter groß sind.

Die RNZ sprach mit Samuel Kainhofer, dem Geschäftsführer des badischen Tennis Verbandes, über die neue Situation im Tennis.

Samuel Kainhofer, mittlerweile sind pro Tennishalle nur noch zwei Spieler zugelassen. Zunächst waren es zwei Spieler pro Platz. Wie stehen Sie zu dieser Verschärfung der Maßnahmen?

Samuel Kainhofer. Foto: RNZ

Wir wären natürlich auch froh, wenn man wieder wie zuvor zwei Tennisspieler pro Platz zu lassen würde. Damit würden wir auch unseren Beitrag zur Eindämmung dieser Pandemie leisten. Fakt ist aber, dass die Landesregierung uns das untersagt hat. Wir hatten sie mit Nachdruck gebeten, diese Verschärfung wieder zurückzunehmen. Allerdings ohne Erfolg.

Im hessischen Tennisverband darf weiter mit zwei Spielern pro Platz gespielt werden.

Da würden wir auch gerne wieder hinkommen. Unser Problem ist, dass der Begriff Sportstätte mittlerweile anders wie bisher definiert wird. Zunächst galt ein Platz als Sportstätte. Nun bezieht er sich auf die ganze Halle. Wenn man das wieder abändern würde, könnte man die Corona-Verordnung so lassen wie sie momentan ist und die badischen Spieler dürften jeden Platz mit einem Einzel bespielen.

Laufen im Hintergrund noch Gespräche mit der Landesregierung?

Wir fordern seit zwei Wochen ein Umdenken. Natürlich sind wir aber auch nicht so blauäugig und wissen, dass es keine "Lex Tennis" gibt. Momentan werden in der Politik im Schnitt alle zwei Wochen neue Entscheidungen getroffen. Vielleicht müssen wir da einfach noch etwas Geduld haben. Wir bringen dafür zähneknirschend Verständnis auf, müssen aber eben auch immer die aktuellen Infektionszahlen im Blick behalten. Und die steigen leider nach wie vor weiter.

Vor allem die Hallenbesitzer trifft es hart. Ihnen brechen nahezu die kompletten Einnahmen weg.

Ja, das ist eine schlimme Sache. Leider warten wir selbst noch auf eine Stellungnahme der Politik zu diesem Thema. Wir haben gesagt, dass es hier eine klare Regelung geben muss, um die Betreiber entsprechend unterstützen zu können.

Wie verhält es sich denn bei den Spielerinnen und Spielern, werden Sie und die anderen Mitarbeiter der Geschäftsstelle mit vielen Fragen konfrontiert?

Nein, man muss wirklich sagen, dass sich das momentan noch alles in Grenzen hält. Natürlich ist ein gewisser Unmut zu vernehmen, aber eben nicht so, dass die Leute auf die Barrikaden gehen würden.