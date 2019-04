Von Daniel Hund

Leimen. Stärken hat er viele. Seinen Aufschlag, seine Volleys und seine Vorhand erst. "Er", nickt Gerald Marzenell, der Tennis-Macher vom TK Grün-Weiss Mannheim anerkennend, "er gehört zu den besten überhaupt im Nachwuchsbereich der Tenniswelt." Justin Schlageter, seit ein paar Tagen 18 Jahre alt, befindet sich derzeit im Fahrstuhl, düst immer weiter nach oben. Das Ziel ist klar: Profi werden. Von dem leben, was ihm am meisten Spaß macht.

Schlageter, der im Bundesliga-Kader von Grün-Weiss steht und vor allem in der Regionalliga-Mannschaft der Mannheimer längst zu einer festen Größe geworden ist, darf sich seit kurzem gar Vize-Weltmeister nennen. Beim prestigeträchtigen Orange Bowl in Miami, der inoffiziellen Tennis-WM der Junioren, landete er im Doppel auf dem zweiten Platz. An der Seite seines schwedischen Partners Gustav Holm spielte er ein überragendes Turnier. Vor rund zwei Wochen folgte ein Doppeltitel bei einem ITF-Turnier in Spanien.

Doch der Rechtshänder kann’s auch im Einzel. Stand 1. April 2019 rangiert er an Position 50 der Jugend-Weltrangliste, was ihn gleichzeitig zur klaren Nummer eins im deutschen U18-Ranking macht.

Zugeflogen ist ihm all das nicht, harte Arbeit steckt dahinter. Unzählige Einheiten pro Woche auf dem Platz und viele schweißtreibende Übungen im Kraftraum. "Na ja", schmunzelt die deutsche Tennis-Hoffnung, "sieben Stunden pro Tag bin ich schon am Trainieren." Wobei die Einheiten momentan etwas leiden. "Schuld" ist die Schule. Denn die vernachlässigt er nicht. Schlageter büffelt am Mannheimer Kurpfalz Gymnasium, das ihm viele Freiheiten lässt, fürs Abi. Zurzeit stehen gerade Prüfungen an. "Deswegen habe ich eine kleine Turnierpause eingeschoben, trainiere aber natürlich trotzdem weiter", berichtet er. Und hier kommt nun das Leimener Leistungszentrum ins Spiel. Täglich feilte er dort zuletzt wieder an seiner Form. Wieder, weil dort einst vieles begann. Der Badische Tennis Verband hat sein Talent entdeckt, ihn geformt. Landestrainer Rainer Öhler hatte Schlageter unter seinen Fittichen, begleitete ihn auf Turniere, war eigentlich immer da, wenn er da sein musste.

Irgendwann war Klein-Justin dann aber so gut, dass der DTB anklopfte. Er lotste ihn nach Oberhaching an die Tennisbase. Das ist quasi das deutsche Paradies für Profis und für solche, die es werden wollen. Stars wie Philipp Kohlschreiber oder Maximilian Marterer packen dort regelmäßig die Schläger aus. "Ich spiele häufiger mit ihnen", sagt Schlageter stolz, "das bringt mir natürlich eine Menge." In Oberhaching wohnt er im Internat, hat ein Einzelzimmer.

In Leimen verfolgt man seinen Werdegang natürlich noch ganz genau, freut sich über jeden Sieg. An ihn geglaubt haben sie immer. Öhler: "Justin ist schon ein besonderer Spieler. Sein Wille, sein Fleiß und seine Einstellung sind absolut beeindruckend."

Genau diese Tugenden sollen ihm auch bei seinem nächsten Turnier helfen - und das ist nicht irgendeins: Schlageter tritt Anfang Juni bei den French Open im Junioren-Feld an. Eben dort, wo sein großes Idol eine lebende Legende ist. Das Grün-Weiss-Ass ist ein glühender Rafa-Nadal-Fan. "Ich mag es, wie er kämpft, wie er keinen Ball verloren gibt", schwärmt der junge Badener.

Und wer weiß, vielleicht kreuzen beide in naher Zukunft sogar nochmals die Rackets. Nach dem Abi ist er nämlich startklar, bereit für die große weite Tenniswelt. Schlageter mit einem Grinsen auf den Lippen: "Dann werde ich es für ein paar Jahre auf der Profitour probieren und versuchen das Bestmögliche rauszuholen."