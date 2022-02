Von Daniel Hund

Heidelberg. Wer die RNZ aufmerksam liest und sich für den Tennissport interessiert, der muss den Namen Julia Stusek mittlerweile einfach kennen. Und die 13-Jährige eilt weiter von Erfolg zu Erfolg. Diesmal gelang ihr jedoch ein ganz großer Coup. Das Talent, das in Mannheim zur Schule geht, zweimal die Woche im Leimener Leistungszentrum trainiert und ansonsten bei Melanie Molitor, der Mutter von Ex-Weltstar Martina Hingis in der Schweiz übt, hat die 40. Jubiläumsauflage des prestigeträchtigen "Les Petits As" in französischen Tarbes gewonnen.

Dieses U14-Turnier ist eines der bedeutendsten auf der ganzen Welt, auf dem sich die Besten der Besten duellieren. In die Siegerliste haben sich unter anderem auch schon Anke Huber, Martina Hingis und Rafael Nadal eingetragen.

"Julia ist wirklich ein Riesen-Talent", erklärt Badens Verbandstrainer Rainer Öhler, "sie muss natürlich noch weitere Schritte gehen, aber ihre Möglichkeiten sind enorm." Gemeldet ist die junge Dame beim Heidelberger TC, wo sie in den kommenden Jahren eine wichtige Stütze im Juniorinnen- und Damen-Bereich werden soll.

Was sie so stark macht? Öhler: "Julia spielt ein außergewöhnliches Tennis. Sie nimmt die Bälle sehr früh, am liebsten schon in der Luft. Zudem hat sie die Gabe, das Spiel ihrer jeweiligen Gegnerin perfekt zu lesen. Julia weiß immer, was passiert." In Tarbes gewann sie übrigens auch die Doppel-Konkurrenz.

Das nächste Ziel ist klar umrissen. Julia soll sich auch in der U18-Weltrangliste weiter nach vorne spielen, um in absehbarer Zeit schon bei den Jugend-Grand-Slams starten zu können. Momentan steht sie im U18-Ranking um die Position 300. Dass Julia noch nicht weiter vorne aufkreuzt, hängt auch damit zusammen, dass sie in ihrem Alter noch nicht so viele internationale U18-Turniere pro Jahr spielen darf. "Das ist auch gut so", betont Öhler, "man muss die Talente schützen, dass sie in jungen Jahren noch nicht so verheizt werden."

Neben Stusek war übrigens noch ein weiteres HTC-Ass in Frankreich am Start: Auch Alex Bergomi spielte mit. Im Einzel musste er sich in der ersten Runde geschlagen geben. Im Doppel zog der 13-Jährige ins Viertelfinale ein. Das Talent wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Seine Mutter ist Elena Wagner, die einst selbst beim HTC gespielt hat und mal die Nummer 62 der Tennis-Welt war.

Alex besitzt einen deutschen Pass, startet aber für die Schweiz. Wenn es in seinen Turnierplan passt, spielt er aber auch Turniere für den badischen Tennis Verband und trainiert in Leimen mit. Öhler: "Alex ist sehr fleißig und steht in der Tennis-Europe-Rangliste in seinem Jahrgang auf Platz 46."