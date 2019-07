Von Christopher Benz

Weinheim. Jetzt müssen die Bundesliga-Herren des TC 02 Weinheim mehr denn je den Abstieg fürchten: Das 2:4 gegen den direkten Abstiegskandidaten TuS Sennelager ließ den TC auf einen Abstiegsrang abrutschen. "Die Enttäuschung ist riesig, da diese Partie eine sehr große Bedeutung für den Abstiegskampf hatte", fasste es Weinheims Kapitän Frank Wintermantel zusammen. Um 12.45 Uhr, knapp zwei Stunden nach dem eigentlich geplanten Spielbeginn, gaben Schiedsrichter und Mannschaftkapitäne die Plätze frei. So lange dauerte es, bis auf dem Centre Court und dem 5er des TC 02 die Nachwehen der heftigen Regenschauer verschwunden waren.

Auf eigenen Wunsch startete Andrea Arnaboldi auf dem 5er und bestätigte sein gutes Gefühl dafür mit einem 6:4 im ersten Satz. Obwohl der Italiener eine mehr als ordentliche Leistung hinlegte, sollte es nicht für einen Sieg reichen. Sein Kontrahent Alexey Vatutin spielte sehr schlau, streckenweise sogar fehlerfrei, was das 2:6 aus Arnaboldis Sicht zur Folge hatte. Im Match Tiebreak hatte er überhaupt nichts zu bestellen und musste sich dem Russen mit 3:10 geschlagen geben.

Auf dem Centre Court begann Renzo Olivo für Weinheim gegen Jan Zielinski. Dabei spielte der Argentinier seine ganze Routine aus, ließ sich von einem zwischenzeitlichen 2:4 im ersten Satz nicht aus der Ruhe bringen und brachte mit 7:6 und 6:2 den ersten Punkt für die Gastgeber auf die Ergebnistafel.

Zwischendurch tröpfelte es immer mal wieder leicht, zum Glück für Spieler und Zuschauer musste aber nicht mehr unterbrochen werden. Nachdem Luca Vanni seinen ersten Satz gegen Manuel Guinard im Tiebreak verloren hatte, konnte er im zweiten Satz dem starken Franzosen nicht mehr allzu viel entgegensetzen.

Am Freitag vergab Vanni noch drei Matchbälle in seinem Einzel, gestern sollte ihm Thomas Fabbiano dasselbe ungewollte Kunststück nachmachen. Gegen Antoine Hoang, der als Nummer 105 der Weltrangliste in ähnlichen Gefilden wie Fabbiano unterwegs ist, entwickelte sich eine dramatische Begegnung, die ihren Höhepunkt im Match Tiebreak fand. 9:7 und 10:9 führte dabei Fabbiano, was drei Mal Matchball bedeutete. "Dann gibt es bei 10:10 einen Netzroller, ich glaube das sagt alles", kommentierte Wintermantel den Ballwechsel, der zum ersten Matchball für Hoang führte, den dieser sofort verwertete.

Für ein Unentschieden hätte Weinheim beide Doppel gewinnen müssen. Diese Hoffnung war allerdings schnell verflogen, da Fabbiano und Vanni gegen Hoang und Zielinski keine Mittel fanden und klar in zwei Sätzen unterlagen.

"Alles Jammern hilft nichts, jetzt müssen wir eben in Köln gewinnen", gab sich Wintermantel direkt nach der letzten Partie kämpferisch, "schließlich müssen wir irgendwie die Punkte für den Klassenerhalt holen."

Weinheim - Sennelager 2:4; Einzel: Andrea Arnaboldi - Alexey Vatutin 6:4, 2:6, 3:10; Renzo Olivo - Jan Zielinski 7:6, 6:2; Luca Vanni - Manuel Guinard 6:7, 2:6; Thomas Fabbiano - Antoine Hoang 5:7, 6:3, 10:12; Doppel: Fabbiano/Vanni - Hoang - Zielinski 4:6, 1:6; Wintermantel/Arnaboldi - Rinderknech/Guinard 2:6, 6:4; 10:3.