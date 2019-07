Von Daniel Hund

Mannheim. Den ersten Schock hatte man als Fan des Tennis-Klubs Grün-Weiss Mannheim am Sonntag schon früh morgens am Eingangsbereich zu verdauen. Denn dort stand etwas, das einem nicht gefallen konnte, wenn man den Meister im Herzen trägt: Auf dem ausgehängten Matchboard fehlten auf Grün-Weiss-Seite die Führungsspieler: Pedro Martinez (Weltranglistenplatz 149) und Tobi Kamke (224) wurden im Derby gegen den TC Weinheim, das letztlich mit einem 3:3-Unentschieden vor 3700 Zuschauern endete, schmerzlich vermisst.

Zwei Spieler also, mit denen man eigentlich fest gerechnet hatte. Das Problem war die deutsche Lufthansa. "Bei ihrem Flug gab es technische Probleme, sie sollten am Sonntag um 7 Uhr in Hamburg abheben und saßen bereits im Flieger, ehe sie wieder rausgebeten wurden", zuckte Mannheims Teammanager Gerald Marzenell frustriert mit den Schultern.

Kurzum: Das Duo, das noch am Samstag in der Qualifikation beim ATP-Turnier in Hamburg aufgeschlagen hatte und am Abend keinen Flieger mehr bekam, schaffte es nicht rechtzeitig und konnte so nicht in den Einzeln ran. Die Rollen waren also klar verteilt: Weinheim, das mit drei Italienern angereist war, ging als klarer Favorit ins Derby. Jürgen Kadel, der langjährige Teammanager der "Nullzweier", sagte es so: "Als ich die Aufstellung gesehen habe, dachte ich mir, dass wir diesmal eine realistische Siegchance haben. Aber die Mannheimer sind teilweise über sich hinaus gewachsen."

Manuel Pena Lopez gewann sein Einzel mit Stehvermögen, während sich Frank Wintermantel (im Bild) Andreas Beck beugen musste. Fotos: vaf

Befreit aufspielen konnte nur ein Weinheimer: Frank Wintermantel. An Punkt vier bekam er Andreas Beck vorgesetzt. Beide spielen nicht mehr auf der Profi-Tour, fokussieren sich voll auf die Bundesliga. Und Wintermantel begann stark, erspielte sich schnell eine 2:0-Führung, machte alles richtig. Doch plötzlich kippte die Partie. Beck schaltete zwei Gänge hoch, servierte besser und glänzte vor allem bei seinen Returns, die er immer wieder zentimetergenau vor die Grundlinie setzte.

Wintermantel hielt dagegen, sorgte für spektakuläre Ballwechsel, konnte am Ende aber nur gratulieren: Beck erspielte sich ein 6:4, 6:3. Danach war der Mannheimer glücklich: "Es war ein enges Spiel, aber ich habe ihn permanent unter Druck gesetzt und deshalb letztlich auch verdient gewonnen."

Sein Grün-Weiss-Debüt gab Manuel Pena Lopez. Ein Argentinier, 21 Jahre alt, mit einem spektakulären Topspin-Spiel von der Grundlinie. In der Weltrangliste steht er an Position 594 - und somit exakt 375 Plätze schlechter als Andrea Arnaboldi, sein gestriger Gegner. Gemerkt hat man davon nichts. Pena Lopez gewann mit 3:6, 6:3, 10:5. Nach dem Matchball riss er die Arme jubelnd in die Höhe und ließ sich feiern. "Für mich war das ein unglaubliches Gefühl. Ich war so nervös, hatte so viele Dinge im Kopf", grinste der Neu-Mannheimer, "der Schlüssel zum Sieg war, dass ich mit kühlem Kopf und großem Herzen gespielt habe."

Längst ist klar: Dieser Pena Lopez ist ein Glücksgriff für Grün-Weiss. Marzenell weiß das schon seit ein paar Monaten: "Manuel ist ein Super-Typ. Als er im Mai und Juni hier auf Turnierreise war, hat er drei Wochen bei uns im Klub im Keller auf einer Matratze übernachtet."

Nachdem die anderen zwei Einzel in der zweiten Runde an die ausgebufften und nervenstarken Weinheimer Thomas Fabbiano (ATP 92) und Luca Vanni (ATP 233) gingen, musste die Entscheidung in den abschließenden Doppeln fallen. Hier packte nun auch Martinez für Mannheim die Schläger aus. Der Spanier war gegen 12.30 Uhr auf der Anlage eingetrudelt.

Und das war aus Mannheimer Sicht Gold wert. Martinez gewann an der Seite von Beck das zweite Doppel und rettete für Grün-Weiss so tatsächlich noch einen Punkt gegen starke Weinheimer, die mit dem einen Punkt letztlich aber auch gut leben konnten.

Grün-Weiss Mannheim - TC Weinheim 3:3, Einzel: Jahn - Fabbiano 6:3, 6:7, 10:12; Pena Lopez - Arnaboldi 3:6, 6:3, 10:5; Kern - Vanni 6:4, 5:7, 8:10; Beck - Wintermantel 6:4, 6:3; Doppel: Pena Lopez/Kern - Fabbiano/Vanni 0:6, 6:7; Martinez/Beck - Baumann/Arnaboldi 6:4, 6:1.