Mannheim. (RNZ/mare) “Mein erster Gedanke war: geil.” Daniel Steinbrenner bringt es auf den Punkt. Was der Trainer des amtierenden Deutschen Meisters der Tennis-Bundesliga meint: Kevin Krawietz spielt kommende Saison für Grün-Weiss Mannheim.

Krawietz ist spätestens seit den French Open auch über die Grenzen der Tenniswelt hinaus ein Begriff. Im Juni 2019 gewann er mit seinem Doppelpartner nämlich das Turnier. "Das Doppel Krawietz/Mies ist natürlich eins der besten der Welt", freut sich Grün-Weiss-Teamchef Gerald Marzenell über den Neuzugang, der momentan die Nummer 3 der Welt im Doppel ist. "Es ist für uns eine totale Ehre, dass Kevin bei uns spielen wird."

Der Coburger wurde zudem diese Woche erst von Davis Cup-Teamchef Michael Kohlmann für die Endrunde in Madrid nominiert. Im nächsten Jahr steht womöglich auch Olympia in Tokio auf Krawietz' Spielplan.

Krawietz soll für Mannheim zu einer wichtigen Säule werden. "Natürlich ist Kevin auch im Einzel eine Option", sagt Daniel Steinbrenner. "Da ist er mehr als ein Backup.” Die Anlage in Mannheim kennt Kevin Krawietz ebenfalls, denn schließlich spielte der Rechtshänder in der abgelaufenen Saison mit Aufsteiger TC Großhesselohe schon am Neckarplatt. Er freut sich vor allem auf die vollen Zuschauerränge. "Der Center Court war ziemlich voll besetzt, es freut uns Spieler natürlich sehr, dass bei den Bundesliga-Spielen so viele Zuschauer kommen und die Stimmung gut ist."

Krawietz hat sich selbst für ein Engagement in der Quadratestadt ins Spiel gebracht. "Er hat mich angerufen irgendwann und gesagt: 'Hallo, hier ist Kevin Krawietz, Ich könnte mir gut vorstellen nach Mannheim zu kommen"", erzählt Marzenell. "Ich kenne die ganzen Jungs aus Mannheim, das ist echt ein cooles Team und auch das ganze Team um Gerald drumherum macht für mich einen super Eindruck", sagt Krawietz.

"Er ist eine enorm gute und qualitativ hochwertige Verstärkung", fasst Coach Steinbrenner die Hoffnungen an den neuen Star-Spieler zusammen.