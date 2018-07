Weinheim. (bz) Der Tennis-Club 02 Weinheim putzt sich raus für seine Bundesliga-Heimpremiere am Freitag am 2. Spieltag gegen Blau-Weiß Neuss. Am Dienstag war großer Aufbau-Tag auf der Anlage, der Centre-Court bietet diesen Sommer noch mehr Zuschauern Platz.

Die Form und Stimmung passen jedenfalls nach dem wichtigen 4:2-Auftaktsieg in Aachen am vergangenen Sonntag. Dass dabei sämtliche Punkte im Match-Tiebreak an den TC 02 gingen, spricht für eine große Nervenstärke in den entscheidenden Momenten. Davon könnte es gegen Neuss einige geben, schließlich gelten die Rheinländer ebenfalls als potenzieller Abstiegskandidat.

"Aus der Neusser Presse haben wir vernommen, dass sie Reutlingen und uns als größte Konkurrenten im Abstiegskampf ausgemacht haben", hat sich Weinheims Pressesprecherin Astrid Wagner ausgiebig mit dem Gegner und dessen öffentlichen Beiträgen beschäftigt.

Während in Weinheim der ansässige Tennis-Club im zweiten Bundesliga-Jahr von der Euphorie in und um den Verein lebt, liegen die Hochzeiten in Neuss mehr als zwei Jahrzehnte zurück. Den letzten Meistertitel hat der zehnfache deutsche Meister 1994 errungen, 2000 kam immerhin noch eine Vizemeisterschaft dazu.

Die Liste der ehemals aktiven Spieler liest sich wie eine kleine Hall of Fame des Welttennis: Rafael Nadal, Gustavo Kürten sowie Stan Wawrinka haben bereits ihre Schläger für Blau-Weiß geschwungen. Alle drei sind mehrfache Grand-Slam-Sieger.

Aktuell ist Neuss, das seine 37. Saison im Tennis-Oberhaus absolviert, von so einer glamourösen Aufstellung meilenweit entfernt. Mit Marius Copil (94) aus Rumänien haben sie lediglich einen Spieler aus den Top 100 der Weltrangliste in ihren Reihen. Vorsicht ist allerdings vor dem 21-jährigen Polen Hubert Hurkacz geboten, der auf Rang 122 steht und im "NextGenRace" der U21-Akteure den zehnten Rang belegt.

Für Weinheim wäre ein zweiter Sieg im zweiten Spiel ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. "Ich erwarte dieses Jahr eine zweigeteilte Liga", gibt TC02-Kapitän Frank Wintermantel seine Einschätzung wieder, "um die hinten fünf Plätze und gegen den Abstieg kämpfen neben uns Neuss, Reutlingen, Aachen und Köln." Bezüglich der eigenen Aufstellung wollen sich die Zweiburgenstädter nicht zu früh in die Karten schauen lassen, bestätigen aber, dass die Nummer eins John Millman auf jeden Fall mit dabei ist.

Der Australier ist nach dem Erfolg in Aachen über die Woche in Weinheim geblieben und hat auf der Anlage trainiert. Bei Yannick Hanfmann kommt es darauf an, wie er sich beim Challenger-Turnier in Braunschweig schlägt. Sollte der Karlsruher dort bis in die Vorschlussrunde vordringen, könnte er definitiv nicht gegen Neuss aufschlagen.

Falls es regnet, würden die Begegnungen in der Halle stattfinden und für die Zuschauer der mittlere Platz hergerichtet. Durch den Spieltag führt die Radio Regenbogen-Moderation Astrid Jakobi.

Tennis-Bundesliga Herren, 2. Spieltag, Freitag 13 Uhr: TC 02 Weinheim - Blau-Weiß Neuss.