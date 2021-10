Von Matthias Miltz

Würzburg. Trainer – weg. Co-Trainer – weg. Sportvorstand – weg. Die Führungsetage der Würzburger Kickers holte in dieser Woche zum Rundumschlag aus. Nach Trainer Torsten Ziegner, seinem Assistenten Michael Hiemisch musste auch Sportvorstand Sebastian Schuppan seinen Hut beim Drittligisten nehmen. Damit regieren die Würzburger auf die sportliche Entwicklung der vergangenen Monate. Oder besser, wie es der Verein in einer Pressemitteilung erklärte, auf die fehlende Entwicklung.

Denn nach elf Spielen der neuen Saison sieht der Alltag der Kickers genau so aus, wie im letzten Jahr – nur eine Liga tiefer. Als Absteiger bekamen die Kickers bisher noch kein Bein auf den Boden, holten nur magere sieben Pünktchen und stehen punktgleich mit dem Letzten, dem TSV Havelse, auf der vorletzten Rang. Ein Sieg, vier Unentschieden, sechs Niederlagen – so die bisherige Bilanz der Kickers. Sportlich hapert es an allen Ecken und Enden. So zum Beispiel in der Offensive. Bis zum neunten Spieltag fabrizierten die Würzburger Angreifer gerade einmal drei mickrige Tore. Kein einziges Mal erzielten sie mehr als einen Treffer pro Spiel.

Und als man den Ball am neunten Spieltag doch zweimal im gegnerischen Tor unterbrachte, gewann man prompt gegen den Tabellenführer aus Magdeburg. Es ist ohnehin auffällig, dass die Kickers ihre bisherigen Punkte fast ausschließlich gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel einfuhren. Drei der vier Unentschieden wurde gegen Teams geholt, die zwischen Rang eins und sieben stehen (Mannheim, Osnabrück, Saarbrücken). Gegen Teams aus dem unteren Tabellenbereich sieht die Bilanz dagegen erschreckend schlecht aus. Vier Niederlagen (1860 München, Verl, Freiburg II, Duisburg) und nur einen Punkt (Havelse) holte man gegen die direkte Konkurrenz im Keller.

Doch woran liegt es, dass die Mainfranken nicht aus ihrem Negativstrudel herauskommen? Natürlich hat man mit den zahlreichen Abgängen nach dem Abstieg zu kämpfen. Darunter waren Stammspieler und Führungskräfte wie Ridge Munsy und Patrick Sontheimer, die nicht so einfach zu kompensieren sind. Aber auch die beiden anderen Absteiger aus Braunschweig und Osnabrück hatten eine große Anzahl an Abgängen zu verkraften. Die beiden liegen aktuell mit Platz sieben und acht nicht gerade auf Kurs "Wiederaufstieg", aber dennoch in deutlich sicherem Fahrwasser als die Kickers.

Bei den Würzburger Kickers liegt die Ursache für die Misere aber nicht nur auf dem Rasen. Konstanz scheint am Main in den letzten Wochen und Monaten ein Fremdwort geworden zu sein. Nachdem man im August 2020 Aufstiegscoach Michael Schiele nach nur zwei Saisonspielen beurlaubte, war keiner seiner Nachfolger länger als fünf Monate im Amt. Die neuen Würzburger Trainer, Ex-Kickers-Spieler Sebastian Neumann und Dieter Wirsching, sind nach Marco Antwerpen (zwei Monate), Bernhard Trares (fünf Monate), Sebastian Schuppan (zwei Monate), Ralf Santelli (zwei Monate) und Torsten Ziegner (drei Monate) bereits die sechsten Trainer innerhalb von etwas mehr als einem Jahr. Natürlich erhofft sich die Führungsetage mit einem Trainerwechsel immer etwas frischen Wind und neue Impulse, um die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen. Wenn man einer verunsicherten Mannschaft – und diesen Eindruck machen die Kickers zweifellos – aber im Acht- bis Zehn-Wochen-Rhythmus einen neuen Trainer zur Seite stellt, dann kann eben auch das genaue Gegenteil passieren: Sie wird noch unsicherer.

Ein weiteres Indiz, dass die Kickers auch außerhalb des Rasens mächtig Probleme haben: Mit Sportvorstand Sebastian Schuppan wurde vor der Saison ein Berufsanfänger eingestellt. Dass man diesem dann lediglich elf Spiele Zeit gibt, um sich zu beweisen, zeigt, dass es nicht passt bei den Würzburgern. Gerade bei einem verdienten Ex-Spieler wie Schuppan (er schoss Würzburg am letzten Spieltag der Saison 2019/20 zurück in die 2. Liga), hätte man etwas mehr Geduld und Feingefühl erwartet.

Sein Nachfolger als Sportvorstand ist kein Unbekannter in der Region: Jochen Seuling. Der 58-Jährige trainierte zwischen 2007 und 2009 den TV Hardheim, wurde mit den Erftälern 2008/09 Landesligameister mit satten 80 Punkten aus 30 Spielen. 2015 wurde Seuling Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der Würzburger Kickers. Im Juli 2021 übergab er die Aufgabe an Ralf Santelli und wurde Leiter Strategie und Entwicklung Fußball bei der Flyeralarm Sportmanagement, wo er für die Entwicklung der Würzburger Kickers und FC Flyeralarm Admira zuständig ist. Mit Seuling holte man sich also einen Mann mit "Stallgeruch" in den Vorstand.

Und auch die beiden neuen Coaches sind keine fremden Gesichter. Neumann trug drei Jahre lang das rot-weiße Trikot und war in der Zweitliga-Saison 2016/17 zudem Spielführer. Wirsching trainierte die Rothosen bereits erfolgreich in der Vergangenheit und führte die Kickers 2014 zurück in die Regionalliga. Ob es diesen beiden gelingt, die Mainfranken tatsächlich wieder auf Kurs zu bringen, muss abgewartet werden. Und auch, ob man der neuen sportlichen Leitung etwas mehr Zeit gewährt als ihren Vorgängern, wird sich zeigen. Zu wünschen wäre es ihnen.