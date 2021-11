Mannheim. (rodi) Einen Torriecher kann man Joseph Boyamba nicht absprechen. Mit seinem fünften Saisontreffer, mit dem er dem SV Waldhof gegen den 1. FC Saarbrücken die drei Punkte sicherte, setzte sich der Angreifer an die Spitze der internen Torjägerliste beim Drittligisten. Ein gutes Näschen bescheinigte er aber auch seinem Mitspieler Marcel Costly, dessen Schuss die Saarländer zuvor noch auf der Linie klären konnten.

"Marcel hat mich hinten noch gerochen und wollte den Braten noch mal heiß legen", erklärte er schmunzelnd: "Ich denke, wir sind zur Zeit im Soll. Wir hatten auswärts aber auch Spiele, bei denen man sagen kann, dass man etwas mehr hätte mitnehmen können oder sogar müssen." Die Gelegenheit, die Auswärtsbilanz zu verbessern, bietet sich Boyamba und den Buwe am Samstag um 14 Uhr im Dreisam-Stadion, wo die U 23 des SC Freiburg ihre Heimspiele austrägt. Der Aufsteiger steht auf dem ersten Abstiegsplatz, hat aber auch nur sieben Zähler weniger als der Waldhof auf dem Konto.

Nach der anstrengenden Englischen Woche durften die Waldhöfer erst einmal zwei Tage die Beine hochlegen und bereiten sich seit dem Dienstag auf das bevorstehende Spiel vor. Und siehe da, auf dem Trainingsplatz war nach langer Zeit wieder einmal richtig Betrieb – und so kann Waldhof-Coach Patrick Glöckner fast aus dem Vollen schöpfen. Bis auf dem erkrankten Anthony Roczen und Adrien Lebeau war der komplette Kader im Trainingsbetrieb. Bei Lebeau, der gegen Saarbrücken aufgrund von muskulären Problemen schon nach wenigen Minuten ausgewechselt werden musste, besteht sogar noch Hoffnung, dass er bis zum Samstag wieder einsatzfähig ist. Fest steht, dass Jan-Christoph Bartels nach drei starken Auftritten erneut zwischen den Pfosten stehen wird. "Er strahlte viel Sicherheit aus", fühlt sich Glöckner bestätigt, zusammen mit Timo Königsmann und Lucien Hawryluk drei gute Keeper im Kader zu haben und vergas nicht, zu erwähnen, dass zur guten Entwicklung der ganzen Mannschaft gehört, mit nur zehn Gegentoren derzeit die stärkste Abwehr der Liga zu stellen.

Die Freiburger U 23 erwartet Glöckner als lauf- und spielstarkes Team mit vielen Talenten. Man dürfe die Mannschaft nicht am Ergebnis der Vorwoche messen. Bei 1860 München kamen die Breisgauer mit 0:6 unter die Räder, "doch das Spiel war nicht so eindeutig wie das Ergebnis", hat der Trainer beobachtet. "Die Konstanz ist noch nicht da. Gewisse Abläufe und Zweikampfsituationen werden noch nicht so abgeklärt gespielt. Diese Erfahrungen machen junge Mannschaften wie wir sie selbst im letzten Jahr gemacht haben. Wir müssen am Samstag schnell und aggressiv, aber nicht unfair in die Zweikämpfe kommen, sonst wird uns Freiburg fußballerisch zerlegen", so der Übungsleiter.

Am Donnerstagabend erfuhr die RNZ auch weitere Details zur Trennung des SVW vom Sportlichen Leiter Jochen Kientz. Der 49-jährige Ex-Profi wurde ohne Angabe von Gründen fristlos gekündigt. "Es liegt nun am Klub, uns eine Begründung für die Freistellung und fristlose Kündigung zu geben", will Kientz-Anwalt Christoph Schickhardt die Angelegenheit nun von einem Gericht klären lassen. Laut Mäzen Bernd Beetz soll Kientz einen positiven Corona-Test in der Mannschaft verschwiegen haben.