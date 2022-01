Mannheim. (rodi) Ein kurzer Mannschaftskreis und dann schnell weg vom Ort des Grauens. Es war nicht das nasskalte Schmuddelwetter, welches die Profis des SV Waldhof in die Kabine trieb, sondern das Ergebnis, welches groß und deutlich auf der Anzeigentafel des Mannheimer Carl-Benz-Stadions abzulesen war: Waldhof eins, die U23 von Borussia Dortmund drei.

"Wut" empfand Mittelfeldspieler Fridolin Wagner, der in der Startelf stand und mit einer guten Leistung Eigenwerbung betrieb. "Das tut weh und ist total bitter", sagte er nach der zweiten Heimniederlage der Saison. "So ein Spiel darfst du nie verlieren", hatte auch Coach Patrick Glöckner schnell erkannt. Das Endergebnis war für die Buwe ein Rückschlag im Aufstiegsrennen.

"Ein Unentschieden wäre das gerechte Ergebnis gewesen", gab BVB-Coach Enrico Maaßen zu. Doch der SVW vergab beste Gelegenheiten – darunter ein von Dominik Martinovic verschossener Foulelfmeter (79. Minute). Zwar hatte die Waldhof-Führung durch Marc Schnatterer (9.) lange bestand. Doch die Fahrlässigkeit der Heimelf wurde von den Gästen durch Ole Pohlmann (74.), Immanuel Pherai (90.) und Tobias Raschl (90.+4/Foulelfmeter) bestraft.

Eine bessere Chancenverwertung war und ist das Ziel der Blau-Schwarzen für die Rückrunde. Dafür soll der von Dynamo Dresden verpflichtete Stürmer Pascal Sohm sorgen. Der 30-Jährige stand bei seinem Debüt gleich in der Startelf und agierte unauffällig, was Glöckner allerdings – aufgrund von nur vier gemeinsamen Trainingseinheiten mit dem Team – nicht beunruhigte.

"Es war am Ende ein typisches Drittliga-Spiel, das dann für uns sehr unglücklich ausgeht. Wir haben die Möglichkeiten zum 2:1 und machen das Tor eben nicht. Stattdessen kassieren wir den Gegentreffer durch einen Sonntagsschuss. Da war heute wirklich mehr drin", traf Sohm zumindest verbal ins Schwarze. "Wichtig ist, dass wir nicht zu lange hadern. Wir müssen jetzt die Füße in die Hand nehmen, denn am Samstag ist ja schon das nächste Spiel", richtete der Routinier den Blick auf die Partie bei den Würzburger Kickers. Noch besser formulierte es Wagner: "Wir müssen die Wut mitnehmen und in Energie umwandeln."