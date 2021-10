Von Daniel Hund

Mannheim. Die RNZ brachte Tim Schork, 31, der derzeit als Scout beim SV Waldhof arbeitet, bereits am Samstag als Nachfolger von Jochen Kientz, dem Sportlichen Leiter der Buwe, ins Gespräch. Der Vertrag des 49-Jährigen läuft nach dieser Saison aus. Die Bild-Zeitung berichtete nun am Sonntag auch über diese Konstellation. Laut ihr könnte es sogar sein, dass Kientz den Verein im Winter verlässt. Als Grund führt die Bild das angeblich zerrüttete Verhältnis zwischen Kientz und Geschäftsführer Markus Kompp an.

Nach Infos der RNZ kann man sich von Vereinsseite eine interne Nachfolge-Lösung vorstellen. Tim Schork wäre der logische Nachfolger, da er sich am Alsenweg bereits bestens auskennt. Wer nun meint, er wäre dieser Aufgabe nicht gewachsen, der täuscht sich. Denn Schork mischt schon jetzt kräftig im Hintergrund mit. Eine Hilfe war er wohl auch bei Adrien Lebeau, der im Sommer aus Frankreich kam. Sein Berater ist Regis Dorn, der Ex-Sandhäuser, der für die Spielerberater-Firma Rogon arbeitet und den französischen Raum abdeckt. Dorn stieg mit den Hardtwäldern, bei denen Tims Vater Otmar den steilen Aufstieg als Manager eingeleitet hat, einst in die Zweite Liga auf. Die Kontakte zur Familie Schork sollen nie abgerissen sein.

Klar ist auch: Sollte Kientz, der große Verdienste um den SVW hat und der mitentscheidende Mann beim Drittliga-Aufstieg war, den Verein wirklich im Sommer 2022 zum Vertragsende verlassen, müsste die personelle Planung für die neue Saison bereits sein Nachfolger übernehmen. Demnach wäre eine Trennung im Winter gar nicht so abwegig.

Was bleibt, ist die Frage: Was würde passieren, wenn der Waldhof am Ende aufsteigt? Im Normalfall hat man als handelnde Person wie Kientz dann eine Klausel im Vertrag, mit der sich der Kontrakt zu verbesserten Konditionen automatisch verlängert. Ein Insider zur RNZ: "Ist solch eine Klausel nicht vertraglich fixiert, wäre es amateurhaft."

Themenwechsel: Am Alsenweg findet heute kein Training statt. Weitere Corona-Tests folgen die nächsten Tage. Das Spiel am Samstag bei 1860 München soll nach aktuellen Stand planmäßig stattfinden.