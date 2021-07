Von Daniel Hund

Heidelberg. Macht man sich in der Dritten Liga auf die Suche nach den besten Innenverteidigern, kommt man an einem Namen nicht vorbei: Marcel Seegert, 27. Der Kapitän des SV Waldhof ist hinten drin eine Bank. Vor den beiden Testspielen der Buwe, die am Samstag am Alsenweg den FC Gießen empfangen (14 Uhr) und sonntags beim FSV Frankfurt gastieren (14 Uhr), sprach die RNZ mit "Cello".

Marcel Seegert, die Saison naht. Wie weit ist die Mannschaft schon?

Wir sind schon sehr weit. Im Testspiel gegen den Zweitligisten Darmstadt haben wir mal ein anderes System ausprobiert und uns dabei sehr gut verkauft. Das gibt Selbstvertrauen. Im Gegensatz zur Vorsaison konnte in der Vorbereitung jeder voll durchziehen. Wir hatten bislang glücklicherweise keine Verletzten, sind richtig fit und die Stimmung ist sehr gut.

Stimmungsfördernd war sicher auch das kurze Trainingslager …

Auf alle Fälle. Es war mit drei Tagen sehr kurz, aber sehr intensiv. Der Nachteil bei längeren Trainingslagern ist zudem, dass schnell ein Lagerkoller entsteht. Die Bedingungen im Westerwald waren wirklich überragend. Wir konnten uns voll auf das Wesentliche konzentrieren.

Nochmals zurück zu Darmstadt. Man war auf Augenhöhe, oder?

Das sehe ich auch so. Klar waren beide Mannschaften müde, aber das war zu dieser Phase der Vorbereitung normal. Mittlerweile arbeiten wir am Feinschliff und wollen uns in den beiden Testspielen nun das nötige Selbstvertrauen holen.

Der Kader ist noch recht dünn …

Qualität steht für mich über Quantität. Ich finde, dass wir einen guten Kader haben. Klar ist aber auch, dass es schwierig wird, Ausfälle in einer Vielzahl kompensieren zu können. Wir sind ein kleiner verschworener Haufen. Aber auch Jochen Kientz, unser Sportlicher Leiter, hat ja gesagt, dass wir uns weiter auf dem Markt umschauen und wir vertrauen ihm vollkommen, dass er uns sinnvoll verstärken wird.

Beim Onlineportal liga3-online war zu lesen, dass für den Waldhof in dieser Saison nicht mehr als Rang 9 bis 13 drin sein wird. Wie sehen Sie das?

Grundsätzlich geht man nie in eine Saison und will nur um die goldene Ananas spielen. In den letzten beiden Jahren waren wir Neuner und Achter. Da kann es jetzt nicht unser Ziel sein, 13. zu werden.

Ein Vorteil könnte es sein, dass man eingespielt ist …

Ja, wir haben zwar vier Leistungsträger verloren, konnten aber auch sieben halten und haben bislang auch sehr gute Spieler dazu bekommen. Wir kennen den Trainer, der Trainer kennt uns, das ist schon ein Vorteil. Kontinuität ist ein ganz wichtiger Punkt.