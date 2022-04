Dreier im Visier: Waldhof-Trainer Patrick Glöckner will in Saarbrücken gewinnen. Foto: vaf

Von Ronny Ding

Mannheim. Vor dem Drittligaduell des SV Waldhof beim 1. FC Saarbrücken am Samstag um 14 Uhr (live bei Südwest 3) nahm diesmal bei der Pressekonferenz neben Cheftrainer Patrick Glöckner auch der Geschäftsführer Sport Tim Schork auf dem Podium Platz.

Mit Nicolas Masetzky konnte Schork einen Neuzugang präsentieren. Der 33-jährige A-Lizenz-Inhaber wird als Co-Trainer und Videoanalyst das Trainergespann erweitern. Zuletzt war Masetzky bei Türkgücü München beschäftigt. Ob er seinem neuen Chefcoach Glöckner auch in der kommenden Saison assistieren wird, ließ Schork offen. Mit Glöckner sei vereinbart, dass erst nach dem Saisonende die Entscheidung getroffen wird, ob er die Mannschaft weiter trainieren wird.

Was die Zusammenstellung des Kaders betrifft, hat Schork noch viele Baustellen. 14 Spieler, so sagte er, haben einen Vertrag für die neue Saison, so dass er nicht mit einem Auseinanderfallen des Teams rechnet. Bei einigen Akteuren sei wie in der Trainerfrage erst am Saisonende mit einer finalen Entscheidung zu rechnen, bei anderen Spielern will Schork schon früher Nägel mit Köpfen machen. Eine wichtiges Teil im Personalpuzzle ist Marc Schnatterer. "Es wird sicher noch ein paar Tage dauern", hofft Schork in dieser Personalie bald Klarheit zu haben. Die Frage nach der Zukunft von Marco Höger, der jüngst mit seiner Aussage gegenüber der RNZ "man kann im Fußball nie wissen, wie es weiter geht" für etwas Verwunderung sorgte, beantwortete der Geschäftsführer Sport klar und deutlich: "Marco hat noch einen Vertrag für die neue Saison und ich gehe davon aus, dass er im nächsten Jahr hier spielt."

Der 32-jährige Routinier Höger selbst richtet den Blick zunächst einmal auf den kommenden Gegner Saarbrücken. "Wir haben jetzt ein Derby vor der Brust, das für die Fans und das Umfeld wichtig ist. Das wird von der Atmosphäre her gesehen was Schönes", sagt er. An der Unterstützung wird es nicht scheitern, der Gästeblock ist mit knapp 2000 Waldhof-Fans schon seit Tagen restlos ausverkauft.

Zum Zuschauen verdammt ist verletzungsbedingt weiterhin SVW-Torjäger Dominik Martinovic. Der genesene Gerrit Gohlke dagegen wird sicher in den Kader zurückkehren und Glöckner hofft, dass auch Adrien Lebeau, der wegen muskulärer Probleme in Zwickau ausgewechselt werden musste, bis zum Anpfiff am Samstag einsatzfähig ist. Klar ist schon des Trainers Matchplan. "Wir sind gut drauf und haben Lust auf das Spiel und wir wissen auch, dass es für die Fans ein kleines Derby ist. Wie in jedem Spiel ist es entscheidend, die Grundtugenden auf den Platz zu bringen. Das heißt kompakt und aggressiv zu spielen. Oberste Prämisse ist, die Zweikämpfe zu gewinnen."

Dies wird nötig sein, denn der Buwe-Coach weiß um die Stärken der Saarländer, die vor allem in der Offensive liegen. "Wir trauern den verlorenen zwei Punkten aus dem Zwickau-Spiel etwas hinterher, nehmen aber das Positive mit. Wir haben uns die Chancen herausgespielt und gut nach hinten gearbeitet, leider hat das Glück gefehlt", hofft Glöckner.

Am Rande erwähnt: Für die kommende Jubiläumswoche, der SV Waldhof hat am Montag seinen 115. Geburtstag, hat der Traditionsverein mehrere Aktionen für die Anhängerschaft angekündigt.

Update: Freitag, 8. April 2022, 20.12 Uhr

Saarbrücken. (dpa/lrs) Vor großer Kulisse erwartet der 1. FC Saarbrücken am Samstag (14 Uhr/Magenta Sport) in der 3. Fußball-Liga den Südwestrivalen SV Waldhof Mannheim. Der Tabellenvierte hatte bis Freitagmittag bereits 13.800 Tickets für die Partie im Ludwigsparkstadion verkauft. Für beide Teams geht es darum, den Anschluss an die Aufstiegsplätze nicht zu verlieren.

"Es liegt auch eine gewisse Magie über dieser Begegnung, denn es ist eine Partie zwischen zwei Mannschaften mit einer großen Rivalität", sagte FCS-Trainer Uwe Koschinat und sprach von einem "echten Spitzenspiel". Seine Mannschaft liegt einen Punkt vor den Verfolgern TSV 1860 München und Mannheim. "Die Vorfreude ist groß. Es ist schon so, dass keiner der beiden Mannschaften im Endeffekt ein Unentschieden reicht", sagte der 50 Jahre alte Coach.

Das Landespolizeipräsidium Saarland kündigte für das Spiel eine starke Polizeipräsenz an und teilte mit: "Es sind Störungen und Ausschreitungen durch mehrere hundert Problemfans beider Lager zu befürchten." Die Begegnung gilt als Hochrisikospiel. Die Polizei wird deshalb mit mehreren Hundertschaften im Einsatz sein und dabei von Kräften aus Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg unterstützt.