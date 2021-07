Von Daniel Hund

Mannheim. Darüber, dass sich Marcel Seegert am Samstag im Testspiel gegen den FC Gießen an der Schulter verletzt hatte, berichtete die RNZ ausführlich. Exklusiv sprach der Kapitän der Waldhöfer nach dem Spiel mit dieser Zeitung. Schlimmes war zu befürchten, mittlerweile ist klar: Der 27-Jährige hatte Glück im Unglück. Beim Innenverteidiger wurde eine Schultereckgelenk-Sprengung ersten Grades diagnostiziert. Ob er am Samstag, wenn der SVW mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg in die Saison startet, spielen kann, ist momentan noch unklar.

Update: Montag, 19. Juli 2021, 19.03 Uhr

Marcel Seegert bei Test-Spiel gegen Gießen verletzt

Mannheim. Große Sorgen um Marcel Seegert, 27, den Kapitän des SV Waldhof. Der Abwehr-Organisator der Blau-Schwarzen musste beim 5:3-Testspiel-Sieg gegen den FC Gießen in der 78. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht den Platz verlassen. Mit einem dicken Eisbeutel kühlte er seine Schulter. Nach der Partie traf die RNZ Seegert auf dem Parkplatz. "Auf eine genaue Diagnose muss ich leider noch warten", sagte er, "das MRT kann ich wegen des Wochenendes erst am Montag machen lassen."

Und wie ist zur Verletzung gekommen? "Die Situation war eigentlich bereits geklärt, da hat mich mein Gegenspieler trotzdem nochmals von hinten geschubst. Dabei bin ich dann voll auf meine Schulter gekracht. Es war wirklich eine dumme und unnötige Aktion von ihm."

Ob Seegert am nächsten Samstag, wenn der SV Waldhof gegen den starken 1. FC Magdeburg in die Saison startet, dabei sein kann, bleibt abzuwarten. Seegert selbst hält sich mit Prognosen zurück: "Ich habe mir abgewöhnt etwas zu sagen, solange ich keine Diagnose habe. Fakt ist, dass ich meine Schulter momentan nicht bewegen kann."