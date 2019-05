Mannheim. (miwi) Es ist eine große Stärke von Bernhard Trares, dass er besonnen und ruhig bleibt, wenn es um ihn herum hektisch wird. Mit diesen Eigenschaften hatte der Trainer des SV Waldhof großen Anteil am Aufstieg in die 3. Liga. Seit seinem Amtsantritt im Januar 2018 ist die Entwicklung der Blau-Schwarzen beeindruckend und gipfelte mit der souverän errungenen Meisterschaft in der Regionalliga Südwest. Vermutlich zeigte sich der Fußballlehrer deshalb enttäuscht über die fehlende Wertschätzung, die ihm entgegengebracht wurde. "Ich hätte gerne für zwei Jahre verlängert, aber der Klub hat darauf bestanden, erst mal nur ein Jahr zu machen", sagte Trares.

Der 53-Jährige wirkte missmutig. "Das wäre ein Vertrauensvorschuss gewesen, aber der Verein wollte das nicht, weil er in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hat." Vor dem letzten Saisonspiel gegen den FSV Mainz II hatten die Mannheimer die Vertragsverlängerung bekannt gegeben, allerdings den Kontrakt vorläufig nur um ein Jahr bis Juni 2020 ausgedehnt. "Mir macht die Arbeit hier mit den Jungs aber so viel Spaß, dass das am Ende keine Rolle gespielt hat", sagte Trares, "deshalb habe ich dem Wunsch des Klubs entsprochen".

An seiner Lust auf den Job hat die kurze Vertragslaufzeit zunächst aber keinen Einfluss. In den kommenden Tagen möchte er die Zeit für viele Gespräche nutzen, um die Voraussetzungen für eine gute Saison in der 3. Liga zu schaffen. Schließlich sind noch einige Kaderplätze zu besetzen. Erst nach dem Pokalfinale gegen den Karlsruher SC am Sonntag gönnt sich der Fußballlehrer eine Pause. "Dann geht es zwei Wochen nach Florida zum Entspannen", kündigte Trares an.