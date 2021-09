Kaiserslautern. (rodi) Torlos trennten sich der 1.FC Kaiserslautern und der SV Waldhof im brisanten Südwestderby. Für die "Buwe" waren es zwei verlorene Punkte, denn die Gäste spielten die gesamte zweite Halbzeit mit zwei Mann Überzahl. Den Weg ins Tor fand der Ball jedoch nicht.

Die erste Halbzeit ist schnell zusammengefasst, mit Fußball hatte das absolut nichts gemein. Bei jedem Zweikampf lag ein Spieler am Boden und schnell kam es zur Rudelbildung. Schiedsrichter Florian Heft hatte große Mühe, die Gemüter zu beruhigen.

Sechs gelbe und zwei rote Karten, sowie drei weitere Platzverweise (Jochen Kientz beim SVW, Thomas Hengen und Florian Dick auf Pfälzer Seite, alle drei hatten sich von der Bank zu heftig beim Schiedsrichtergespann beschwert), waren der Arbeitsnachweis des Referees.

Schon in der 23. Minute waren die Gäste in Überzahl, Kenny Redondo grätschte gegen Hamza Saghiri von hinten in die Beine und flog vom Feld, eine harte Entscheidung. Bis zu diesem Zeitpunkt gaben die Waldhöfer gar keinen und die Lauterer genau einen Torschuss ab. Timo Königsmann war aber nicht gefordert, als Mike Wunderlich abzog (15.), er konnte den Ball mühelos aufnehmen.

Fünf Minuten vor der Pause waren dann die Hausherren nur noch zu neunt, denn Marvin Senger zog gegen den durchgebrochenen Adrien Lebaud unmittelbar vor der 16-Meter-Linie die Notbremse (41.). Den folgenden Freistoß setzte Marc Schnatterer knapp am Kasten vorbei. Das war die einzige Möglichkeit für die Blauschwarzen bis dahin. Mit Fußball hatte diese erste Halbzeit rein gar nichts zu tun, es war nur Kampf und Krampf.

Nach dem Seitenwechsel wollten die Gäste, die Marcel Costly für Niklas Sommer brachten, mehr aus ihrer Überzahl zu machen. Der Gegner wurde in seiner Hälfte eingeschnürt und jetzt wurde es im Pfälzer Strafraum lebhafter. Marcel Seegert (47.) und Joseph Boyamba (50.) kamen zu Abschlüssen, die aber noch keine Gefahr bedeuteten. Nach dem zweiten Eckball des Spiels war es dann Jesper Verlaat, der die bis dahin beste Chance versemmelte (53.).

Die Pfälzer versammelten ihre verbliebenen acht Feldspieler an oder kurz vor der Strafraumgrenze und konnten in den folgenden Minuten den Gegner erfolgreich vom Tor fernhalten. Waldhof fehlte aber auch die Idee, diesen Abwehrriegel zu knacken.

In der 69. Minute versuchte es Schnatterer aus der Distanz, doch wieder fehlten die entscheidenden Zentimeter. Dann konnte sich Matheo Raab im FCK-Gehäuse auszeichnen. Sowohl gegen Dominik Martinovic aus kurzer Distanz (75.) als auch gegen Schnatterer (76.) hielt er glänzend.

Fast hätte im Gegenzug Jean Zimmer einen Konter fahren können, doch Timo Königsmann stürmte 40 Meter aus seinem Kasten und vermied Schlimmeres. Costly (80.) und Adrien Lebaud (90.+5) vergaben die letzten Chancen zum Auswärtssieg, auf den die Waldhöfer in Kaiserslautern seit dem Jahr 1989 weiter warten müssen.

1. FC Kaiserslautern: Raab – Tomiak, Kraus, Senger – Hercher (86. Hanslik), Wunderlich (78. Schad), Ritter, Zuck – Zimmer (78. Niehues), Klingenburg, Redondo

SV Waldhof: Königsmann – Sommer (46. Costly), Verlaat, Seegert, Rossipal (78. Donkor) – Höger (67. Gouaida), Saghiri – Lebeau, Boyamba (67. Ekincier), Schnatterer - Martinovic

Schiedsrichter: Heft (Wietmarschen)

Zuschauer: 13.115

Rote Karte: Redondo (23.), Senger (41.)