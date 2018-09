Von Michael Wilkening

Mannheim. Ganz zum Schluss outete sich Ralf Volkwein: "Ich war schon als kleiner Junge ein Fan vom SV Waldhof." Zu seinem Glück hat sich Volkwein keine Dauerkarte für die Mannheimer besorgt, sondern arbeitet als Trainer der TSG Balingen. Dieser Job bescherte ihm nämlich am Samstag einen exklusiven Platz, um sich von der Kunst des Klubs seines Herzens verwöhnen zu lassen.

Vom Spielfeldrand aus sah der Balinger Coach die vermutlich beste Leistung der Blau-Schwarzen in der laufenden Spielzeit, speziell in der ersten Halbzeit. Beim 2:1 (2:0)-Sieg der Waldhöfer entsprach nur das Ergebnis nicht (ganz) den Darbietungen auf dem Rasen, der Unterhaltungswert für die knapp 4500 Zuschauer war hingegen enorm.

"Das war ja schon ein bisschen Tiki-Taka", sagte Volkwein voller Bewunderung: "Das Resultat hört sich irgendwie knapp an, aber der Sieg war ja hochverdient für den Waldhof." Die Balinger spielen als Aufsteiger eine richtig gute Rolle in der Regionalliga und zeigten punktuell im Carl-Benz-Stadion auch, warum sie bereits den 1. FC Saarbrücken geschlagen und gegen den TSV Steinbach oder die U23 der TSG Hoffenheim gepunktet haben. Sie waren gegen den Kombinationswirbel der Mannheimer aber schlicht chancenlos.

Beeindruckend spielten die Blau-Schwarzen und profitierten offensichtlich davon, dass sich der Rasen in der heimischen Arena mittlerweile wieder in vorzüglichem Zustand befindet. Im Grunde beteiligten sich alle Spieler an dem sehenswerten Versuch, mit spielerischen Mitteln die Oberhand zu gewinnen. Der läuferische Einsatz war groß und der Lust auf den kurzen Pass sorgte immer wieder für Szenenapplaus von den Rängen. Timo Kern und Gianluca Korte, zwei ausgewiesene Techniker, ragten aus der Gruppe starker Mannheimer aber noch einmal ober heraus und es war kein Zufall, dass sie der ersten Halbzeit mit ihren Toren die Krone aufsetzten.

Nach einem sehenswerten Konter über Valmir Sulejmani und Korte traf Kern mit einem überlegten Schuss aus 14 Metern zum 1:0 (15.) und sieben Minuten später schloss Korte einen schönen Angriff mitsamt feinem Pass von Kern zum 2:0 ab (22.). "Die erste Halbzeit war super", sagte Kern später. Ein Zuckerpass von Kern auf Korte hätte unmittelbar nach dem Seitenwechsel einen weiteren Treffer verdient, aber Korte scheiterte am Torwart (46.).

Jannik Sommer traf in der 76. Minute den Pfosten, so dass sich die klare Dominanz der Waldhöfer nicht in Gänze im Ergebnis widerspiegelte. Mit dem letzten Angriff des Spiels kamen die Balinger durch Hannes Scherer sogar noch zum 1:2. "Wir müssen effizienter sein", mahnte SVW-Trainer Bernhard Trares.

Viel mehr Grund zur Kritik fand der Fußballlehrer aber nicht - zumindest nicht mit Blick auf die eigene Mannschaft. Die Leistung von Schiedsrichter Dennis Meinhardt ("Man hat ihm eine Antipathie gegen uns angemerkt") bemängelte der 53-Jährige und in Rage brachte ihn, was vermutlich am Dienstag auf die Waldhöfer zukommt. "Es wäre ein Witz, wenn wir Punkte abgezogen bekommen", sagte Trares beim Gedanken an die Berufungsverhandlung vom dem DFB-Bundesgericht in Frankfurt.

Dienstagvormittag wird abschließend entschieden, ob die Blau-Schwarzen wegen des Spielabbruchs im Aufstiegsspiel gegen den KFC Uerdingen im Mai einen Punktabzug verkraften müssen. In erster Instanz gab es einen Abzug von drei Zählern, jetzt wird erneut verhandelt.

Sechs Punkte Abzug sind maximal möglich, die Verantwortlichen beim SVW sind zuversichtlich, ohne Verlust von Punkten davonzukommen. "Wir werden gespannt nach Frankfurt gucken", sagte Mittelfeldspieler Marco Schuster.

Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Mirko Schuster, Conrad, Hofrath - Marco Schuster - Diring, Kern (87. Hirsch), Gianluca Korte (73. Deville), Sommer - Sulejmani (86. Bouziane)

Balingen: Binanzer - Kurth, Schmitz, Pflumm, Müller - Pettenkofer, Schuon, Schreyeck (75. Scherer), Seemann (66. Akkaya) - Vogler (60. Gil Sarrion), Lauble

Zuschauer: 4486; Schiedsrichter: Meinhardt (Flieden); Tore: 1:0 Kern (15.), 2:0 Korte (22.), 2:1 Scherer (90.).