Von Daniel Hund

Heidelberg. Mit 20, da hat man noch Träume. Bei Stefano Russo handeln die meist von zwei Toren und einem Ball. Er selbst ist dann immer mittendrin statt nur dabei. Als Anker im Mittelfeld, als Abräumer vor der Abwehr. Grätschen, passen, für Stabilität sorgen – das ist seine Welt.

Russo ist die neue Waldhof-Hoffnung. Mit 20 ein echter "Buw" für die "Buwe". Und der hatte letzte Woche einen Termin. Jochen Kientz, der Kader-Planer der Mannheimer, hatte geladen. Dabei hatte er einen Kulli und ein mehrseitiges Dokument.

Russos Dokument. Kientz legte ihm seinen ersten Profivertrag unter die Nase. Stolz wie Oskar war der Deutsch-Italiener da, endlich am Ziel.

Dementsprechend breit war die Brust auch, als der gebürtige Ludwigshafener am Samstag im Pokal-Finale gegen den FC-Astoria Walldorf in der Start-Elf stand. Aus Stolz und Titelhunger wurde aber relativ schnell Frust und Enttäuschung. Bereits nach zehn Minuten rannte er mit schmerzverzerrtem Gesicht übers Rasen-Rechteck. "Gleich in der Anfangsphase habe ich einen Pferdekuss abgekriegt", verrät Russo im RNZ-Gespräch, "ich habe wirklich alles probiert, aber es ging nicht mehr." In der Halbzeit war dann Schluss, Daumen drücken statt Bälle erobern.

Die Party nach der Partie ließ sich der mehrfache deutsche Jugend-Nationalspieler dann aber nicht entgehen. Zuerst wurde der Pott gestemmt, später noch mit der Mannschaft gegrillt.

Stefano Russo und der Fußball, das begann schon früh. Bereits als Dreikäsehoch knallte er die Bälle aufs Tor. Fünf war er da – und für den VfR Friesenheim im Einsatz. Papa war Trainer, Stefano Ausnahme-Talent. Das merkte man schnell. So schnell, dass ihn 1899 Hoffenheim schon als Knirps auf dem Schirm hatte. Scouts düsten aus dem Kraichgau in die Vorderpfalz. Und ihnen gefiel, was sie sahen.

Gesehen, überzeugt, "eingekauft". Klein-Stefano aus Ludwigshafen war plötzlich in einer ganz anderen Welt, U13-Spieler im Nachwuchsbereich eines Bundesligisten.

Eine coole Zeit, wie er es sagt, und so lehrreich. Bis zur U19 war er dort am Ball. "Die Ausbildung war top, ich habe viel gelernt, ganz viel mitgenommen", sagt er.

Doch professionelles Umfeld hin oder her, vom Kopf her war es nicht immer einfach. "Du gehst mit 15 plötzlich komplett von daheim weg, wohnst in einer Gast-Familie und im Internat. Die Eltern und deine Freunde fehlen dir einfach." Von "Hoffe" ging es 2018 weiter zum FC Augsburg ebenfalls eine Top-Adresse.

Augsburg. Ein Kapitel, an das er nicht nur positive Erinnerungen hat. Denn es endete nicht ideal. Mitten in der Corona-Krise stand der 1,83-m-Mann plötzlich ohne Vertrag da. Zwar hätte er beim FCA bleiben können, entschied sich jedoch für einen anderen Weg, der nicht einfach sein sollte. Statt auf den Fußballplatz ging es zunächst aufs Arbeitsamt. "Ja, das war eine harte Zeit. Ich musste mich für ein halbes Jahr arbeitslos melden. Doch auch in Augsburg konnte ich durch die professionellen Trainingsbedingungen viel lernen, was mich heute zu dem Spieler macht, der ich bin", sagt der Sechser.

Arbeitsamt. Ohne Job. Andere zerbrechen daran, zweifeln an sich, am Fußball, an allem. Russo nicht. "Mittlerweile", sagt er, "mittlerweile glaube ich, dass mich gerade diese Phase stärker gemacht hat." Gemeistert hat er sie dank seiner Familie, die ihm immer Rückhalt gibt, und seinen Freunden, echte Kumpels seien da dabei.

Und siehe da, jetzt scheint wieder die Sonne. "Ich darf beim Waldhof spielen, bei dem Verein, bei dem ich als Kind so oft auf der Tribüne saß", lacht er, "damals habe ich mir immer gedacht, hoffentlich läufst du hier auch mal als Spieler ein."

Traum erfüllt, aber noch lange nicht ausgeträumt. Russo hat viel vor, will noch viele Jahre als Profi seine Brötchen verdienen. Am liebsten in Blau und Schwarz. "Mit dem Waldhof aufzusteigen, das wäre das Größte für mich", sagt es und lenkt sofort ein: "Aber zunächst einmal muss ich vor allem an mir selbst arbeiten, mich immer weiter verbessern."

Abheben ist nicht sein Ding. Das zeigt sich auch, wenn man ihn nach seinen Vorbildern fragt. Viele aufstrebende Fußballer nennen dann die üblichen Verdächtigen. Messi, Ronaldo und Co.

Russo ist anders. Weltstars himmelt er nicht an, er schaut lieber in seinem näheren Umfeld ganz genau hin. Russo, der Begeisterte: "Ich durfte jetzt seit Monaten mit Marco Schuster und Max Christiansen trainieren, das war überwältigend. Ich habe mir so viele Sachen von ihnen abgeschaut. Einfach super."

Und abends nach getaner Arbeit geht’s heim. Essen bei Mama, plaudern mit Papa. "Das hatte ich seitdem ich 15 bin nicht mehr. Dieser Vertrag beim Waldhof war die beste Entscheidung überhaupt."