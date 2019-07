Mannheim. (mün) Der Spielplan für die Dritte Liga wurde am heutigen Mittwoch bekannt gegeben - und jetzt weiß Aufsteiger SV Waldhof, wohin die Reise geht.

Zum Start in die Dritte Liga müssen die "Buwe" in den Osten zum Chemnitzer FC. Das Spiel ist am Sonntag, 21. Juli (13 Uhr).

Am letzten Wochenende im Juli dürfen die Waldhof-Fans beim ersten Heimspiel ihre Mannschaft feiern: Zu Besuch kommt der SV Meppen, der am 26.-28. Juli in der Quadratestadt spielt.

Dann kommt der leidende Traditionsverein 1860 München nach Mannheim (2. bis 5. August). Am 5. Spieltag geht es wieder auswärts ran bei FC Carl Zeiss Jena.

Gegen zwei weitere Traditionsvereine geht es dann: Am 6. Spieltag (23.-26- August) kommt der MSV Duisburg nach Mannheim.

Das Derby der alten Rivalen 1. FC Kaiserslautern gegen den SV Waldhof ist dann am 7. Spieltag (30. August bis 2. September) auf dem Betzenberg.

Die weiteren Spieltage bis zur Winterpause im Überblick:

8.Spieltag SV Waldhof Mannheim – FC Würzburger Kickers

9.Spieltag KFC Uerdingen – SV Waldhof Mannheim

10.Spieltag SV Waldhof Mannheim – FC Hansa Rostock

11.Spieltag FC Viktoria Köln – SV Waldhof Mannheim

12.Spieltag SV Waldhof Mannheim – Hallescher FC

13.Spieltag FC Bayern München II – SV Waldhof Mannheim

14.Spieltag SV Waldhof Mannheim – SpVgg Unterhaching

15.Spieltag SG Sonnenhof Großaspach – SV Waldhof Mannheim

16.Spieltag SV Waldhof Mannheim – FC Ingolstadt 04

17.Spieltag SC Preußen Münster – SV Waldhof Mannheim

18.Spieltag SV Waldhof Mannheim – Eintracht Braunschweig

19.Spieltag FSV Zwickau – SV Waldhof Mannheim

20.Spieltag SV Waldhof Mannheim – Chemnitzer FC