Von Michael Wilkening

Mannheim. Manchmal gibt es im Sport doch Gerechtigkeit, zumindest hat sich das für Raffael Korte am Samstag so angefühlt. Der Mittelfeldspieler des SV Waldhof avancierte im Regionalliga-Topspiel gegen den 1. FC Saarbrücken (3:2) mit zwei Treffern zum Matchwinner und erhielt einen kleinen Ausgleich für eine sehr lange Leidenszeit. Zwei Kreuzbandrisse erlitt der 28-Jährige in seiner Karriere bereits. Der erste kostete ihn die Chance in der 2. Liga, der zweite die erste Saison beim SVW. Erst im Oktober 2018 kehrte Korte auf das Spielfeld zurück und zeigt inzwischen, welchen Wert er für die Blau-Schwarzen haben kann.

"Für solche Momente und für solche Spiele schuftet man monatelang in der Reha", sagte der jüngere der Korte-Zwillinge nach seiner Gala gegen die Saarländer, durch die sich der SVW eine glänzende Ausgangslage im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga schuf. Es war zwischenzeitlich nicht absehbar, ob Raffael Korte es noch einmal gelingen würde, neben dem drei Minuten älteren Gianluca auf dem Feld zu stehen. "Ich weiß nicht, wann wir zuletzt beide ein Tor geschossen haben", sagte Raffael, denn Gianluca hatte den ersten Treffer für den SVW erzielt.

Die Zwillinge aus der Vorderpfalz, in Speyer geboren, sorgen gemeinsam mit Timo Kern im Mittelfeld für so viel spielerisches Vermögen, das beinahe jeden Kontrahenten in der Liga verzweifeln lässt. Vor der Winterpause musste Raffael Korte als Linksverteidiger aushelfen, in diesem Jahr bereichert er das Spiel der Blau-Schwarzen etwas weiter vorne auf dem Feld. "Das sind Jungs von hier, die spielen mit Herz und wollen den Leuten etwas zurückgeben", lobt Trainer Bernhard Trares das Brüderpaar.

Für die Korte-Zwillinge steht wie für die übrigen Waldhof-Cracks heute Abend (19.30 Uhr) ein Test der besonderen Sorte an. Nach dem emotionalen Höhepunkt gegen Saarbrücken, dass nicht nur körperlich, sondern auch mental viel Kraft forderte, geht es heute auswärts zum Tabellenletzten TSV Stadtallendorf. Ein Stadion, das eher an eine Bezirkssportanlage erinnert, ein schlecht zu bespielender Rasen und ein Gegner, der sich um den eigenen Strafraum versammeln und den Waldhöfern das Fußballspiel vermiesen wird - für den SVW wird es nicht einfach, sich im Kopf auf die Aufgabe einzustellen. "Das wird eine große Herausforderung, aber bei uns bleiben alle auf dem Boden", ist Marco Schuster sicher.

Der Mittelfeldspieler wird beim Ligaschlusslicht die Kapitänsbinde tragen, denn Kevin Conrad fällt mit Oberschenkelproblemen aus, auch Marcel Hofrath (Wadenprobleme) ist angeschlagen und droht auszufallen. Michael Schultz und Mete Celik könnten dafür in die Startformation rücken, während Trares in der Offensive auf die gleichen Akteure setzen dürfte, die das Spitzenspiel gegen Saarbrücken entschieden haben.