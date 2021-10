Mannheim. (RNZ) Corona-Fälle beim SV Waldhof: Bei einem routinemäßigen Kontrolle am Donnerstag gab es positive Tests beim Drittligisten. Das teilt der Verein mit.

Darunter befänden sich Spieler und Personen aus dem Staff des SV Waldhof. Alle Betroffenen wurden umgehend in häusliche Isolation geschickt. Die Spieler, die geimpft sind, können weiter am Training teilnehmen.

Am Anfang der nächsten Woche wird nach weiteren PCR-Tests in Absprache mit dem Gesundheitsamt über das weitere Vorgehen entschieden. Am Donnerstag wurde schon ein Testspiel gegen den Karlsruher SC abgesagt, nachdem es Hinweise auf einen möglichen Corona-Fall gab (siehe unten)

Update: Freitag, 8. Oktober 2021, 14.19 Uhr

Testspiel gegen KSC wegen möglichen Coronafalls abgesagt

Mannheim. (dh) Das für den heutigen Donnerstag angesetzte Testspiel des SV Waldhof beim Karlsruher SC wurde kurzfristig abgesagt. Der SVW trat aufgrund einer internen Vorsichtsmaßnahme die Reise in die Fächerstadt nicht mit an. Vieles deutet auf einen Coronafall innerhalb der Mannschaft hin. Offiziell bestätigt ist dies nicht.

In Karlsruhe hätte wohl auch wieder der 19-jährige Franzose Clement Jaslet, der momentan als Testspieler bei den Blau-Schwarzen weilt, seine Einsatzminuten bekommen. Dass Jaslet überhaupt ein Thema beim SVW zu sein scheint, überrascht.

Denn einen Mittelfeld-Spieler, der auf der Sechser-Position zuhause ist, benötigt man eigentlich nicht. Hier ist man bereits gut besetzt.

Doch es soll sich ähnlich wie bei Adrien Lebeau verhalten. Auch ihn hatte niemand auf dem Zettel, mittlerweile hat er sich unverzichtbar gemacht. Jaslet hat mittwochs erstmals in der Vormittagseinheit mit den Buwe trainiert und lief dann gleich im Test gegen Türkspor Mannheim auf.