An den Fans lag es nicht: Der Anhang des aufstiegswilligen SV Waldhof empfahl sich schon mal für höhere Aufgaben. Foto: vaf

Von Daniel Hund

Mannheim. Leicht verlegen sahen sie aus, als sie da so Richtung Kurve stiefelten. Mit gesenkten Köpfen und hängenden Schultern marschierten die Spieler des SV Waldhof auf die eigenen Fans zu. Dabei wirkten sie fast so wie der Sohnemann, der sich auf dem Nach-Hause-Weg befindet und nicht weiß, wie er seiner Mama die Fünf in Mathe beichten soll. Gibt’s Ärger? Vielleich sogar einen Satz heiße Ohren?

Doch die Fans waren gnädig. Sie feierten ihre Buwe, obwohl es nichts zu feiern gab: Waldhof 0, Magdeburg 2. Der Fehlstart in die Dritte Liga war perfekt. Ausgerechnet bei der Fan-Rückkehr, ausgerechnet an dem Tag, der mit 7568 Zuschauern im Rücken zu einem großen blau-schwarzen Feiertag werden sollte.

Wenn die Pleite gegen Magdeburg ein Gutes hatte, dann, dass man sie als eine Art Warnschuss verstehen kann. Weitere Neuzugänge müssen her, Unterschiedsspieler, die dem heiß ersehnten Ziel Aufstieg auch gerecht werden.

Geschäftsführer Markus Kompp, der sich aus dem sportlichen Bereich raus hält, ging es nach Schluss-Pfiff wie den Fans. Die Enttäuschung war groß beim Macher. Das hörte und spürte man. "Natürlich hatte auch ich mir mehr erhofft und auch erwartet, aber wenn du nach neun Minuten 0:2 hinten liegst, wird es eben schwer", sagte er im RNZ-Gespräch.

Müssen jetzt vielleicht erst recht noch ein paar neue Spieler her, Herr Kompp? "Ich hatte doch schon gesagt, dass wir auf der Suche sind, aber dass Magdeburg da nicht die Deadline ist." Und weiter: "Vielleicht haben wir dieses Spiel gebraucht um schlauer zu sein. Jetzt müssen wir die richtigen Schlüsse ziehen. Wir vertrauen Jochen Kientz da voll und ganz."

Weg vom Trauerspiel, hin zur Wieder-Vereinigung der Waldhof-Familie. Auf den Grills rings um das Carl-Benz-Stadion brutzelten die Steaks und Würstchen. Fans unterhielten sich, feierten ihren Verein und sich selbst. Schon zwei Stunden vor Spielbeginn war’s ein friedliches Beisammensein. Man tat das, was man über ein Jahr nicht tun durfte: Fußball gucken. Live im Stadion, nicht auf der heimischen Couch. Kompp, der Glückliche: "Die Unterstützung unserer Fans war sensationell. Wir hoffen, dass wir das in dieser Form die ganze Saison durchziehen können."

Dann klappt’s sicher auch bald wieder mit den Punkten.