Von Daniel Hund

Mannheim. Anführer, Publikums-Liebling, Abwehr-Chef, waschechter Mannheimer: Marcel Seegert, 27, und der SV Waldhof, das passt einfach. "Cello" ist einer, der für die Blau-Schwarzen in jedem Spiel alles raushaut, sich für nichts zu schade ist. Kürzlich in Braunschweig spielte er trotz einer starken Erkältung, hielt lange durch und konnte danach kaum noch sprechen, so erschöpft war er.

Für die RNZ ordnet er den Saisonstart ein.

Marcel Seegert, der SV Waldhof steht nach dem elften Spieltag auf einen Aufstiegsplatz. Kann man so lassen, oder?

Ja, das kann man so sagen (lacht). Wir sind mit ambitionierten Zielen in die Saison gestartet, jetzt haben wir eine gute Ausgangslage geschaffen. Nach elf Spieltagen hat das auch schon ein gewisses Gewicht.

Was sind die Gründe für den guten Saisonstart?

Wir sind insgesamt stabiler geworden, haben uns personell gut ergänzt und gleichzeitig greifen die Automatismen besser. Gerade in der Viererkette kennen wir uns aus dem letzten Jahr und wissen, was der Trainer will. Da kommen viele Kleinigkeiten zusammen. Auffällig ist auch, dass wir bei Standard-Situationen mittlerweile viel gefährlicher sind.

Mit Marc Schnatterer und Marco Höger hat man viel Erfahrung und Qualität dazu bekommen …

Beide strahlen eine enorme Ruhe aus und übernehmen Verantwortung, das macht es auch für die jungen Spieler einfacher. Sie können befreit aufspielen, wenn solche Fixpunkte neben ihnen sind.

In der Vorsaison war die Mannschaft auffällig jung, war es der richtige Schritt, dass man jetzt zwei Routiniers dazu geholt hat?

Ja, ich vergleiche das gerne mit der Saison 2015/2016. Damals haben wir Hanno Balitsch und Michael Fink dazu bekommen, das hat sich auch sofort positiv bemerkbar gemacht.

Marc Schnatterer hat kürzlich im RNZ-Interview gesagt, dass er mit 35 Jahren erst noch in seinen Körper hineinhorchen muss, ob ein weiteres Jahr beim SV Waldhof folgen kann. Was eigentlich schwer nachvollziehbar ist, denn aktuell ist er überall auf dem Platz, verteidigt, greift an, ist nicht zu stoppen …

Schnatti ist einfach ein sensationeller Typ. Es ist super, dass er bei uns ist. Er trägt dieses Feuer in sich, seine Leidenschaft für den Fußball ist in jedem Training zu spüren.

Gibt es für Sie einen Topfavoriten auf den Titel?

Nein. Magdeburg war gegen uns sehr stark, auch Dortmund II hat mich beeindruckt. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir uns in dieser Liga vor niemandem zu verstecken brauchen. Ich habe ein sehr gutes Gefühl.

Im Umfeld träumt man vom Aufstieg. Sie auch?

Natürlich haben wir Ziele und Ambitionen. Wichtig ist aber, dass man dabei nie die nötige Demut verliert. Denn es kann auch immer schnell mal in die andere Richtung gehen. Ich denke, dass wir das Zeug dazu haben, uns im oberen Bereich festzubeißen. Und es sollte auch unser Anspruch sein, dort ein Wörtchen mitzureden.

Gegen Braunschweig haben Sie mit einer starken Erkältung gespielt. Das ist nicht ungefährlich.

Ich würde behaupten, dass ich meinen Körper mittlerweile sehr gut kenne und das einschätzen kann. Vor dem Spiel habe ich zwei Grippostad genommen. Damit ging es dann auch. Um die 75. Minute herum habe ich dann gemerkt, dass es wieder schlimmer wird. Also habe ich mich auswechseln lassen. Denn wenn du als Innenverteidiger einen Fehler machst, ist er oft folgenschwer.

Zuletzt gegen Verl mussten Sie gesperrt zuschauen. Hart, oder?

Natürlich. Es tut weh, man will helfen will und darf nicht. Auf der Tribüne ist es für mich anstrengender als auf dem Platz. Dass ich nun nach acht Spielen schon fünf gelbe Karten hatte, ist ungewöhnlich. Letzte Saison kam ich mit vier durch die ganze Runde. Ich muss sagen, dass diesmal vielleicht aber auch nur zwei gelbe Karten berechtigt waren. Die anderen waren jeweils für das erste Foul.

Sie haben die neue Standard-Stärke schon angesprochen, das hat vor allem mit Schnatterer zu tun, aber auch mit Ihnen. Sie scheinen sich blind zu verstehen …

Wir sprechen viel miteinander und das nicht nur im Training. Wir sind privat viel zusammen unterwegs und auch dann geht es oft um die Optimierung solcher Situationen. Mein zweites Tor gegen Meppen hatten wir uns zusammen überlegt. Ich hoffe, dass in dieser Saison noch ein paar weitere Treffer auf diese Art und Weise dazu kommen.