Von Daniel Hund

Mannheim. Der Höhenflug des SV Waldhof geht weiter. Eigentlich als auswärtsschwach eingestuft, ballerten sich die Blau-Schwarzen am Dienstagabend beim 3:1 bei 1860 München zum zweiten Auswärtsdreier in Folge. Am Montag, 19 Uhr, geht es dann mal wieder daheim um Drittliga-Punkte - allerdings wohl ohne Fans. Vieles spricht dafür, dass eine neue Corona-Verordnung die Treusten der Treuen wieder komplett aussperren könnte und die Geisterspiele zurück sind.

Im Mittelpunkt stehen die Fans des SV Waldhof zwei Tage zuvor trotzdem: Am Samstag von 10 bis 13 Uhr haben die "Ultras Mannheim" eine Sammelaktion vor dem Carl-Benz-Stadion organisiert. Gesammelt wird für die Vesperkirche. Unter dem Motto "Von Mannheim - für Mannheim!" werden haltbare Lebensmittel (Nudeln, Konserven, …), Weihnachtsgebäck und Hygieneartikel entgegen genommen. Auch kleine Geschenke, die dann in der Vorweihnachtszeit verteilt werden, werden angenommen. Auf Klamotten-Spenden soll hingegen verzichtet werden. Die RNZ berichtete bereits.

Die Fans setzen sich damit für Menschen ein, denen es gerade in der kalten Vorweihnachtszeit nicht gut geht. Eine Super-Aktion, die auch Waldhof-Kapitän Marcel "Cello" Seegert beeindruckt. Wir sprachen mit ihm.

Die Ultras organisieren am Samstag eine Sammelaktion für die Vesperkirche. Eine tolle Geste, oder?

Auf jeden Fall. Jetzt bricht die Weihnachtszeit an und solche Aktionen zeigen, wie groß der Zusammenhalt bei uns ist. Das ist einfach eine richtig geile Sache. Ich werde am Samstag nach dem Training auch vor dem Carl-Benz-Stadion vorbeischauen. Wir haben das auch im Internet über sämtliche Kanäle geteilt. Auch der Verein hat es kürzlich mit einem Videodreh unterstützt. Ich kann wirklich nur sagen: Hut ab vor unseren Fans.

Bringst Du am Samstag vielleicht noch ein paar andere Spieler mit?

Wir haben da jetzt noch nicht im Detail darüber gesprochen, aber ich gehe davon aus, dass sich mir noch ein paar Jungs anschließen werden.

Während den Spielen sind die Fans der zwölfte Mann. Momentan deutet einiges daraufhin, dass die Partie gegen Wiesbaden als Geisterspiel ausgetragen werden muss ...

Ich persönlich weiß noch nicht, wie das genau ablaufen wird. Aber ich bin mir sicher, dass unsere Verantwortlichen da im Austausch mit den Behörden sind. Ohne sie wird es natürlich schwerer für uns. Die Partien zuletzt gegen Union Berlin oder Saarbrücken waren unvergessliche Erlebnisse. Da wurden wir von unserem Anhang getragen. Sie haben die letzten Reserven aus uns rausgekitzelt. Ich hoffe, dass wenigstens ein paar Fans dabei sein dürfen am Montag.

Wie feierst Du denn Weihnachten?

Ganz klassisch im Kreis der Familie. Wir sind dann immer alle bei meinem Eltern. Meine Oma kommt und meine Tante auch. An Heiligabend gibt es bei uns traditionell Fondue. Wir genießen es sehr, dass wir dann alle zusammen sind. Das sind einfach schöne Momente.

Als Profisportler schaut man das ganze Jahr über aufs Essen. An Weihnachten darf aber auch mal reingehauen werden, oder?

Klar (lacht). Das lasse ich mir von niemandem nehmen. Da wird gegessen, was auf den Tisch kommt.

Wie viele Kilo bringst Du danach mehr auf die Waage?

Ach, damit habe ich keine Probleme. Ich bin eher der drahtige Typ, der das ganz gut wegsteckt (lacht). Und auch wenn das nicht so wäre, ganz ehrlich: An Weihnachten sollte man die Fünf mal gerade sein lassen.

Hast Du spezielle Geschenkwünsche für Weihnachten? Lautern-Bettwäsche oder ein FCK-Trikot vielleicht?

Na klar, aber das habe ich letztes Jahr schon bekommen. Schreib das bloß nicht (lacht): Das ist natürlich völliger Blödsinn. So etwas besitze ich nicht. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich noch keinen Wunschzettel geschrieben. Früher habe ich mir Spiele für die Konsole gewünscht, aber mittlerweile bin ich ja schon etwas in die Jahre gekommen. Für mich steht an Weihnachten ohnehin das Familiäre in Fokus. Wir freuen uns, dass wir uns haben und dass es glücklicherweise allen gut geht.

Zum Sportlichen: Ihr grüßt vom zweiten Tabellenplatz. Ist der Aufstieg da vielleicht der größte Wunsch fürs neue Jahr?

Für mich persönlich wäre das ein Traum und sicherlich auch ein Wunsch. Aber ich weiß ganz genau, dass wir da noch eine Menge Arbeit vor uns haben. Wir müssen immer weiter hart an uns arbeiten. Unser Ziel ist immer das gleiche: Wir möchten jedes Spiel gewinnen. Klar ist aber auch, dass wir uns eine Super-Ausgangsposition erarbeitet haben und jetzt natürlich auch bis zum Schluss oben dabei bleiben möchten.

Du hast bei 1860 am Dienstag bereits Deine achte gelbe Karte gesehen. Normalerweise bist du eher ein Abwehrspieler, der mit wenigen Karten auskommt. Hast Du das Gefühl, dass es die Schiedsrichter in dieser Saison auf Dich abgesehen haben?

Ja, ehrlich gesagt schon. Eigentlich komme ich mit fünf gelben Karten durch eine ganze Saison. Ich habe das Gefühl, dass die Schiedsrichter bei mir momentan relativ schnell mit gelben Karten dabei sind. Bei 1860 war es mein einziges Foul und das war ohne Vorsatz. Mich erstaunt das wirklich selbst etwas.

Bis zum Jahresende stehen noch drei Spiele an. Wie viele Punkte peilst Du an?

Das ist schwer zu sagen. In dieser Liga gibt es wirklich keine planbaren Siege. Aber natürlich gehen wir in jedes Spiel mit einem gewissen Anspruchsdenken und wollen möglichst jedes Spiel gewinnen. Neun Punkte wären natürlich super. Aber zwei Siege wären auch okay und was da obendrauf kommt, nehmen wir gerne mit.