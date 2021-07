Mannheim. (rodi) Aus Sicherheitsgründen unter Ausschluss von Zuschauern absolvierte der SV Waldhof am Freitag gegen den Zweitligisten SV Darmstadt 98 sein zweites Vorbereitungsspiel und verlor knapp mit 1:2 (0:0). Die Waldhöfer Führung durch Gerrit Gohlke drehten die Gäste durch Treffer von Phillip Tietz und Fabian Holland. "Generell war es ein guter Test gegen einen höherklassigen Gegner. Mit dem jetzigen Kader sehe ich uns für das erste Spiel schon gut gewappnet, auch wenn wir personell noch nachlegen wollen", meinte Trainer Patrick Glöckner nach dem Abpfiff.

Im Aufgebot der Mannheimer stand mit Marijan Cavar als Gastspieler ein A-Nationalspieler aus Bosnien-Herzegowina, der bis zum 30. Juni bei der SpVgg Greuther Fürth unter Vertrag stand und zuvor auch schon für Eintracht Frankfurt spielte. Der 23-jährige ist im zentralen Mittelfeld sowohl offensiv als auch defensiv einsetzbar. Er kam in der 60. Minute und durfte sich präsentieren. "Nach dieser halben Stunde lässt sich noch nicht viel sagen, er wird erst einmal weiter im Training dabeibleiben", lässt Glöckner offen, ob der Spieler ein Vertragsangebot erhält.

Im ersten Abschnitt, der torlos endete, ließ der SVW in einer kurzweiligen und laufintensiven Partie nur zwei Torschabschlüsse der "Lilien" durch Luca Pfeiffer (14.) und Benjamin Goller (22.) zu, konnte aber selbst keine Torgefahr erzeugen. Dies änderte sich trotz sieben Wechseln der Mannheimer mit dem Wiederanpfiff. Nach einem Eckball von Mohamed Gouaida stand Gerrit Gohlke frei und erzielte die 1:0-Führung (48.). Doch fast mit dem Gegenzug glichen die Gäste aus Darmstadt durch Phillip Tietz aus (49.). Beide Mannschaften agierten nun zielstrebiger im Spiel nach vorne und es gab noch hüben wie drüben Chancen. Eine davon nutzte Holland kurz vor dem Ende zum Sieg der Darmstädter (85.).

"In der Defensive gab es noch die ein oder andere Schwäche und manchmal der Mut beim Abschluss, aber die Laufleistung war gut und man darf auch nicht vergessen, dass wir am Tag zuvor aus dem Trainingslager zurückgekommen sind und dort zweimaltäglich hart trainiert haben. Was die Physis betrifft, haben wir jetzt den größten Berg hinter uns. Jetzt gilt es noch an der Spritzigkeit und Explosivität zu arbeiten", meinte der SVW-Coach.

Das für den Samstag geplante Testspiel gegen das Team von Fola Esch wurde von den Luxemburgern kurzfristig abgesagt, einen Ersatzgegner konnte der SVW auf die Schnelle nicht finden. Stattdessen treffen sich die Waldhof-Profis auf dem Trainingsplatz, bevor zwei freie Tage anstehen.

SV Waldhof: Königsmann (46. Bartels) – Gottschling (60. Sommer), Verlaat, Seegert (46. Gohlke), Donkor (46. Kouadio) – Saghiri (60, Cavar), Russo (46. Wagner) – Costly (60. Boyamba), Garcia (46. Jurcher), Schnatterer (46. Gouadia) – Martinovic (46. Roczen)

SV Darmstadt 98: Schuhen (46. Behrens) – Bader, Sobiech, Müller, Holland – P. Pfeiffer (46. Stanilewicz), Karic – Goller (86. Riedel), Schnellhardt (46. Kempe), Berko (64. Manu / 71. Arslan) – L. Pfeiffer (46. Tietz)

Tore: 1:0 Gohlke (48.), 1:1 Tietz (49.), 1:2 Holland (85.)

Schiedsrichter: Hildenbrand