Von Daniel Hund

Köln. Im Sportpark Höhenberg lief die 64. Minute, als da einer gemütlich Richtung Waldhof-Bank trabte, für den zuvor nur eines zählte: Vollgas-Fußball.

Adrien Lebeau, 22, hatte Feierabend. Durfte raus, sich ausruhen, zurücklehnen nach 60 Minuten, die er entscheidend mitgeprägt hatte. Die rund 500 mitgereisten Fans sahen das genauso. Sie feierten ihren neuen Franzosen, himmeln ihn an: "Allez Lebeau" in Anspielung auf "Allez les Bleues" schmetterten sie durchs weite Rund.

Lebeau fand’s klasse. Er fasste sich kurz an die Nase und legte den Kopf in den Nacken – es wirkte fast so, als könne er gar nicht glauben, was er da gerade hört. Dann begann er zu klatschen, lachte, hörte gar nicht mehr auf zu grinsen.

Schnatterer mit Doppelpack

Und das an einem Tag, an dem andere in der Statistik auftauchten. Dominik Martinovic und Doppelpacker Marc Schnatterer. Sie schossen den 3:2 (3:0)-Sieg bei Viktoria Köln heraus.

Doch Lebeau wurde zurecht gefeiert, weil er einer ist, der alles gibt, der sich zerreißt. Erstmals stand er in der Start-Elf, als Zehner sollte er in der Mitte die Fäden ziehen. Lenken und denken. Aber er war überall. Vor allem auf der rechten Außenbahn. Dort spielte er mit den Kölnern Katz und Maus. Starke Szenen hatte er reihenweise.

Hintergrund Stimmen zum Spiel gegen Köln > Patrick Glöckner, Waldhof-Trainer: "Wir haben gegen den Ball hervorragende Arbeit geleistet, kamen gut ins Umschaltspiel. Bei den drei Toren haben sich die Jungs in einen kleinen Rausch gespielt. Dann [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel gegen Köln > Patrick Glöckner, Waldhof-Trainer: "Wir haben gegen den Ball hervorragende Arbeit geleistet, kamen gut ins Umschaltspiel. Bei den drei Toren haben sich die Jungs in einen kleinen Rausch gespielt. Dann denkt man vielleicht, das Spiel sei gelaufen, ist es aber nicht. Im Fußball ist alles möglich." > Hamza Saghiri, Waldhof-Mittelfeldmann: "Der erste Sieg ist verdient. In den Spielen davor haben wir uns nicht belohnt. Nach der Pause hat die Viktoria viel Druck gemacht. Am Ende war der Sieg aber verdient." > Marc Schnatterer, Waldhof-Stürmer: "So eine zweite Halbzeit können wir uns nicht mehr erlauben. Wir müssen es seriöser spielen. Es ist aber super, dass wir in diese Englische Woche mit drei Punkten starten. Gegen Meppen wollen wir den Fans jetzt einen Heimsieg schenken." dh

Aber was der 1,75-m-Mann in der 44. Minute abzog, war fast schon zirkusreif. Da schnappt sich das Schlitzohr rechts am eigenen Sechzehner (!) die Kugel, spielt zwei Doppelpässe, tanzt drei, vier Spieler aus, zündet den Turbo, bremst auf Höhe des gegnerischen Fünfmeter-Raums ab, schaut kurz hoch und legt präzise auf Schnatterer ab. Und der Routinier lässt sich nicht zweimal bitten: Ab damit unter die Querlatte. 3:0 Waldhof! Ein Sahne-Tor. Reif für die ARD-Sportschau.

Lebeau. Ein Name, den vorher so gut wie niemand kannte. Jochen Kientz, der Sportliche Leiter des SVW, dagegen schon. Der 48-Jährige scoutete den quirligen Franzosen bei Racing Straßburg. Über die Transfer-Hintergründe und die Verhandlungen mit Lebeaus Berater Regis Dorn, dem Ex-Sandhäuser, hatte die RNZ exklusiv berichtet. Am Samstag äußerte sich Kientz selbst detaillierter zur Verpflichtung. Der Kader-Planer: "Mir war klar, dass der Junge funktioniert. Auf so einen warte ich gerne mal. In diesem Fall hat es sechs Wochen gedauert, bis wir die Einigung erzielen konnten." Sagte Kientz in der Halbzeit-Pause bei Magenta-Sport.

So beeindruckend Lebeau auch spielt, sein Deutsch ist ausbaufähig. Er lernt, büffelt fleißig. Für Interviews reicht es aber noch nicht. Da fühlt er sich auf Französisch wohler. "Ich bin sehr glücklich über diesen Sieg", sagte er, "es war so wichtig, dass wir heute gewonnen haben." Und dann verteilte er noch ein Sonderlob: "Timo Königsmann hat in der zweiten Halbzeit super gehalten. Bei ihm müssen wir uns bedanken, dass Köln das Unentschieden nicht mehr geschafft hat."

Sechs Minuten vor Lebeaus Auswechslung war Schnatterers Arbeitstag beendet. Ihm war schwindelig, also signalisierte "Schnatti", dass es besser wäre, ihn auszuwechseln. Trainer Patrick Glöckner schickte Rafael Garcia für ihn aufs Rasen-Rechteck.

Kaum draußen, schlüpfte der Ex-Heidenheimer in eine andere Rolle. Vom Torjäger zum Motivator. Zum Einpeitscher. Schnatterer wedelte wild mit den Armen durch die Luft, machte immer wieder Mut, brüllte seine Jungs zum Zittersieg. Denn nach einer famosen ersten Halbzeit wie aus dem Bilderbuch, wirkte der Waldhof wie ein angeschlagener Boxer, der dem Knock-out entgegen wankte. "Wir sind glücklich über den ersten Sieg, müssen uns aber schütteln", zuckte Schnatterer mit den Schultern, "nach der Pause haben wir wirklich darum gebettelt, das Spiel noch komplett aus der Hand zu geben."

Haben sie aber nicht. Drei Punkte sind drei Punkte. Die nimmt den Buwe keiner mehr. Diesmal war nach einer bombastischen ersten Halbzeit auch Glück dabei, bei Dortmund II und gegen Würzburg dafür zweimal Pech.

Am Dienstag, 19 Uhr, kann man den Dreier vergolden. Meppen kommt ins Carl-Benz-Stadion. Ein Tag Pause war deshalb nicht drin. Glöckner feilt an der Taktik, schwört sein Personal aufs Heimspiel ein.

Lebeau ist dann sicher wieder dabei. Mit Vollgas-Fußball.

Köln: Nicolas - Handle, Rossmann, Greger (67. Fritz), Buballa (46. Berzel) - Klefisch, Sontheimer (67. Lorch) - Risse, Philipp (46. May), Amyn - Bunjaku (46. Hong).

SV Waldhof: Königsmann – Donkor, Seegert, Verlaat, Costly – Saghiri, Russo (78. Gohlke), Lebeau (64. Höger) – Schnatterer (58. Garcia), Martinovic, Boyamba (78. Sommer).

Schiedsrichter: Bauer (Mainz); Zuschauer: 3000; Tore: 0:1 Martinovic (22., Foulelfmeter), 0:2 Schnatterer (32.), 0:3 Schnatterer (44.), 1:3 Risse (48.), 2:3 Handle (80.).