Von Daniel Hund

Mannheim. Sieger sehen eigentlich anders aus. Sie lächeln und feiern, ballen die Fäuste oder hüpfen vor Glück. Bei den Spielern des SV Waldhof war das am Samstag nicht der Fall. Völlig ausgepumpt lagen sie auf dem Rasen im heimischen Carl-Benz-Stadion, streckten alle Viere von sich und schauten drein, als hätten sie gerade das nächste Relegationsspiel verloren. Schuld war die zweite Halbzeit. Eine zum Vergessen. Der SVW wackelte und taumelte, aber – ganz wichtig – er fiel nicht: Am Ende leuchtete ein 3:2 (2:0) von der Anzeigentafel. Ein Heimsieg gegen die SG Sonnenhof Großaspach, durch den sich die Mannheimer im Aufstiegskampf zurückgemeldet haben.

In Ingolstadt geht’s weiter

Doch der war am Samstagnachmittag weit weg. Grübeln war angesagt. Bei Marcel Hofrath zum Beispiel: "Die zweite Halbzeit kann ich mir nicht erklären, das darf uns nicht passieren", sagte der Defensivmann. Und gerade er hätte eigentlich sein schönstes Siegerlächeln aufsetzen können. Denn "Hofi" war es, der den Deckel drauf machte. Er schnappte sich in der 81. Minute den Ball, zog von der linken Außenbahn ins Zentrum, nahm kurz Maß und hämmerte die Kugel aus 22 Metern in den Winkel. Ein vorgezogener Sonntagsschuss zum 3:1.

Aber der Reihe nach. Waldhof übernahm sofort das Kommando, drückte, presste und kombinierte teilweise wie aus dem Lehrbuch. Der Lohn: Kevin Koffi schiebt in der 13. Minute zum 1:0 ein. Michael Schultz legt nach einer Ecke per Kopf das 2:0 nach (33.). Das Problem: Das war viel zu wenig. Über ein 1:5 zur Pause hätte sich Großaspach nicht beschweren dürfen. Bernhard Trares sah’s ähnlich. Der Waldhof-Trainer: "Sie waren nicht präsent, eigentlich hätten wir sie direkt abschießen müssen, weil wir fantastisch gespielt haben."

Ab der 40. Minute war es dann vorbei mit der Waldhof-Herrlichkeit. Fehlpässe, schlechte Laufwege, technische Fehler. Plötzlich war ganz viel von dem da, was sonst eigentlich nie da ist, wenn die feinen Techniker der Blau-Schwarzen am Ball sind. Und Trares? Der litt mit, wurde immer unruhiger, schimpfte und gestikulierte lautstark vor der Bank. Er sah das Unheil kommen: Kaum zurück stand es plötzlich nur noch 2:1: McKinze Gaines hatte den Anschlusstreffer erzielt (51.). Der nächste Warnschuss keine 60 Sekunden später: Onur Ünlücifci hämmerte den Ball aus zehn Metern gegen den Innenpfosten – das musste eigentlich der Ausgleich sein.

Weitere gute Chancen folgten. SVW-Schlussmann Timo Königsmann stand nun im Mittelpunkt, segelte immer wieder durch den Strafraum, reagierte glänzend. "Man muss sagen, dass wir nach der Pause wirklich haarsträubende Fehler gemacht haben", sagte Schultz, der Mannheimer Abwehr-Turm, "da kann Großaspach sogar in Führung gehen."

Selbstkritik, die angebracht war. Oder vielleicht doch nicht? Trares hat auch nicht gefallen, was er da mit ansehen musste, legte aber bei all der Kritik die schützende Hand über seine Spieler: "Die Jungs haben alles, wirklich alles gegeben. Wir spielen ständig, hatten acht Wochen Pause und keine Vorbereitung. Einige von uns müssen jedes Spiel ran."

Und das wird so weitergehen: Mounir Bouziane, der schon in der elften Minute ausgewechselt wurde, und Maurice Deville haben sich verletzt. "Deville scheint etwas Schwerwiegendes zu haben, da ist irgendetwas mit dem Muskel", seufzte Trares. Genaue Diagnosen stehen noch aus. Kleiner Lichtblick: Mittelfeld-Abräumer Max Christiansen, der am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt war, stand erstmals wieder für 15 Minuten auf dem Platz.

Weiter geht es am Mittwoch, 20.30 Uhr, in Ingolstadt. Ein ambitionierter Gegner, der den direkten Wiederaufstieg im Visier hat. Manche sprechen gar von einer Art Endspiel im Aufstiegskampf. Trares nicht: "Viele sind ja permanent am Rechnen. Ich rechne überhaupt nicht. Manchmal weiß ich nicht mal, wo wir in der Tabelle stehen."

Auf Platz sieben, Herr Trares. Mit 54 Punkten. Weil Bayern II nicht aufsteigen darf, macht das drei Zähler auf einen direkten Aufstiegsplatz. Sehr verlockend.

Da macht das Rechnen eigentlich Spaß.

Waldhof: Königsmann - Marx, Conrad (46. Gohlke), Schultz, Hofrath - Schuster, Flick - Gian-Luca Korte (77. Celik), Gouaida (54. Deville), Ferati (77. Christiansen) - Bouziane (11. Koffi)

Großaspach: Reule - Behounek, Burger (46. Leist), Gehring, Poggenberg (73. Sommer) - Ünlücifci, Krasniqi (83. Jüllich), Marco Hingerl (46. McKinze Gaines), Vlachodimos - Meiser (30. Brünker), Martinovic

Schiedsrichter: Oliver Lossius (Sondershausen); Tore: 1:0 Koffi (13.), 2:0 Schultz (33.), 2:1 McKinze Gaines (51.), 3:1 Hofrath (81.), 3:2 Martinovic (88.)