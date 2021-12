Von Daniel Hund

Mannheim. Bernd Beetz und der SV Waldhof – das ist eine besondere Beziehung. Der 71-Jährige ist Geldgeber und Fan zugleich, stets mittendrin statt nur dabei. Als Präsident hat er die Buwe zurück in den Profi-Fußball geführt. Nun soll der nächste Schritt folgen. Die Zweite Liga ist kein Traum mehr, sondern das erklärte Ziel. Und die Chancen stehen gut: Die Blau-Schwarzen beendeten die Hinrunde in der Dritten Liga auf dem dritten Platz.

Für die Rhein-Neckar-Zeitung nahm sich der Macher Zeit, stellte sich in einem Exklusiv-Interview den Fragen.

Bernd Beetz, die Hinrunde ist beendet. Mit dem dritten Platz kann man aus Waldhof-Sicht zufrieden sein, oder?

Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich sehe das so: Wir versuchen den Verein nachhaltig aufzubauen und haben jetzt zehn Punkte mehr als letztes Jahr. Ich sehe eine klare Entwicklung im sportlichen Bereich. Patrick Glöckner hat die von uns gewünschte Spielphilosophie mit der Mannschaft bisher gut umgesetzt und arbeitet konsequent an der Weiterentwicklung. Wir haben uns vor der Saison entschlossen, etwas mehr Erfahrung in die Mannschaft reinzubringen. Das haben wir mit Marco Höger und Marc Schnatterer so umgesetzt. Das zahlt sich jetzt aus. Wir entscheiden jetzt auch mal Spiele, in denen wir nicht so gut spielen in den letzten Minuten. Das ist eine neue Qualität. Zufrieden bin ich aber auch mit der ganzen Planung, der Strategie und wie die Teams bei uns zusammenarbeiten.

Es war die erfolgreichste Hinrunde seit der Rückkehr in die Dritte Liga, darf man vom Aufstieg träumen? Zumindest ein bisschen?

Das ist erlaubt (lacht). Das ist unser Ziel. Wir wollen hoch! Wir sind Sportler und setzen uns Ziele. Klar ist es noch früh, es ist erst eine Halbzeit rum. Ob wir es dann am Ende schaffen, ist wieder eine andere Frage. Es gibt ja noch andere Mannschaften, die dasselbe Ziel haben.

Das Wintertransfer-Fenster steht an, wie stehen Sie zu weiteren Neuzugängen?

Ich unterstütze das voll und finanziere es ja auch. Wir wollen uns weiter verstärken. Vom 2. bis zum 9. Januar gehen wir noch ins Trainingslager, um die Mannschaft weiter vorzubereiten und dann greifen wir an.

Es fallen immer wieder Namen wie Valmir Sulejmani oder auch Terrence Boyd. Können Sie zu den Beiden etwas sagen? Gerade Sulejmani wurde zuletzt ja auch häufiger beim Waldhof gesehen.

Konkret kann ich dazu jetzt nichts sagen. Aber, dass wir mit Valmir Sulejmani ein sehr freundschaftliches Verhältnis haben, ist offensichtlich. Ich mag ihn sehr gerne, und wir hatten eine erfolgreiche gemeinsame Zeit.

Ein kopfballstarker Stürmer würde weiterhelfen.

Das sehe ich genauso. Unsere Teams im Hintergrund arbeiten sehr akribisch und analytisch zusammen, das beeindruckt mich. Das Profil, der Steckbrief ist klar (lacht). Jetzt müssen wir nur den Richtigen finden, der in unser Anforderungsprofil auch optimal passt. Wir lassen uns aber mit der Entscheidung die notwendige Zeit.

Mit Dominik Martinovic hat man schon einen Topstürmer. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Ist das so ein Spieler, den man unbedingt halten will?

Sowohl der Waldhof als auch Dominik Martinovic wissen, was sie aneinander haben. Ich gehe davon aus, dass beide Seiten diesen Weg weitergehen wollen.

Schnatterer und Höger haben Sie schon angesprochen. Mittlerweile sind beide nicht mehr wegzudenken, oder?

Das sind wichtige Leistungsträger. Sie runden unsere Mannschaft ab. Im letzten Jahr waren wir die jüngste Mannschaft in der Liga. Da hat uns die Abgeklärtheit gefehlt. Wir haben Spiele verloren, die wir nicht hätten verlieren dürfen. Auch dank Marc Schnatterer und Marco Höger haben wir nun diese Abgeklärtheit.

Nach RNZ-Infos war Schnatterer Ihr absoluter Wunschspieler. Kann man das so stehen lassen?

Ich freue mich, dass Marc Schnatterer unser Trikot trägt. Er hat die in ihn gesteckten Erwartungen bisher erfüllt. Die Verpflichtung war eine gute Entscheidung unserer sportlichen Führung, die ich unterstützt habe.

Viele beschäftigt die Frage, wie es auf der Position des Sportlichen Leiters weitergeht. Kann man da schon ein Update geben?

Der Prozess ist noch nicht ganz abgeschlossen. Es besteht aber auch keine Dringlichkeit, weil die Teams super zusammenarbeiten. Diese Personalie werden wir zu gegebener Zeit bekannt geben. Bei der Auswahl möchten wir den gesamten SV Waldhof Mannheim sehr nachhaltig betrachten.

Geschäftsführer Markus Kompp wurde von Teilen der organisierten Fanszene stark kritisiert und zum Rücktritt aufgefordert. Wie stehen Sie zu diesem Thema?

Ich hoffe, dass sich das Ganze im Wesentlichen wieder beruhigt hat. Es wurde eine Diskussion unnötig angeheizt, in der es um einen angeblichen Disput zwischen dem Sportlichen Leiter und dem Geschäftsführer ging. Diesen gab es nie. Die Thematik hat die Fanszene glaube ich nicht sonderlich objektiv aufgenommen und mit Vorgängen in der Vergangenheit vermischt. Der Waldhof ist super aufgestellt. Die Organisation ist klar, die Teams und die Verantwortlichkeiten auch. Der SVW funktioniert jetzt so professionell wie wir uns das vorstellen. Markus Kompp hat daran einen maßgeblichen Anteil. Auch der Aufsichtsrat mit meinem Sohn Christian als Vorsitzender ist ein starkes Organ, das unabhängig funktioniert. Er ist mit absolut seriösen Leuten besetzt. Sie nehmen ihre Verantwortung sehr ernst.

Sie sind mit Begeisterung dabei, wenn der SVW spielt. Wie haben Sie denn Ihr Herz für den Waldhof entdeckt?

Ich war mit meinem Vater schon als Kind im Stadion am Alsenweg. Ich bin Waldhöfer, seitdem ich denken kann.

Also war es auch die logische Folge, falls Sie einen Verein unterstützen, dass es dann der Waldhof ist.

Das war nicht unbedingt zwangsläufig so. Das hat sich eher so ergeben. Nach meinem Studium bin ich ins Ausland und über die Uni Mannheim, wo ich regelmäßig Vorträge gehalten habe, hatte ich immer Kontakt nach Mannheim. Irgendwann kam der Verein dann auf mich zu. Das war vor fünf Jahren, als sie mit dem Rücken an der Wand standen. Sie haben mich um Hilfe gebeten, das habe ich dann getan. Aber ich hätte mir nie denken können, dass das dann mal so läuft. Ich habe dann Dinge gesehen, die nicht gut liefen, und habe mir gesagt: Wenn du das machst, dann gehst du voll rein.

Wie sind Sie denn drauf, wenn der Waldhof mal verliert? Vielleicht sogar zwei, drei Tage nicht ansprechbar?

Dann würde ich sagen, dass ich fast eine Woche nicht ansprechbar bin (lacht).

Also ist der Verein schon eine Herzensangelegenheit für Sie?

Ja, klar. Wir als Familie Beetz leben das. Wir leben die Vorbereitung und zelebrieren das Spiel. Für uns ist der Waldhof wirklich eine Familien-Leidenschaft geworden. Ich sage es mal etwas überspitzt: Wenn man uns die Adern aufschneiden würde, fließt Blau-Schwarzes Blut heraus.

Weniger schön: Die Corona-Lage hat sich wieder verschärft. Zuletzt gegen Wiesbaden durften nur noch 750 Fans ins Carl-Benz-Stadion. Wie sehr trifft das den Verein?

Das ist eine absolute Katastrophe. Wir hatten in unserer ersten Profi-Saison trotz einiger Spiele ohne Zuschauer Einnahmen von zehn Millionen Euro. In unserer zweiten Saison komplett ohne Zuschauer waren es nur noch etwas mehr als drei Millionen Euro.

Auch die Unterstützung für die Mannschaft fehlt.

Natürlich. Man hat das gegen Wiesbaden gesehen. Da haben uns die Fans gefehlt. Das war unsere Mannschaft nicht mehr gewohnt. Bei uns ist das mit in der DNA, dass wir die Fans im Rücken haben. Wir haben ja das Glück, dass wir auch auswärts häufig 1000 Fans dabei haben. Das haben viele Vereine noch nicht mal daheim. Wenn sich die Situation wieder lockert und Fans und Mannschaft wieder zusammenstehen können, werden unsere Aufstiegschancen auch noch größer.

Die Fans lechzen auch mal wieder nach einem Sieg gegen Kaiserslautern. Wie ist das bei Ihnen?

Also ganz ehrlich: der Aufstieg und Tabellenplatz ist mir da schon wichtiger (lacht). Aber natürlich ist es immer schön und für uns alle sehr wichtig, Derbys zu gewinnen. Das war es auch gegen Saarbrücken, und ich hätte natürlich auch gerne auf dem Betzenberg gewonnen. Der Aufstieg hat aber für uns die höchste Priorität.

Das Stadion-Thema kocht auch immer wieder hoch. Was würde passieren, wenn der Waldhof aufsteigt, müsste man am Ende vielleicht sogar in ein anderes Stadion ausweichen?

Wir lieben selbstverständlich das Carl-Benz-Stadion als unsere aktuelle Heimat. Auch wenn die Wurzeln im Mannheimer Norden liegen. Aber das Stadion muss nun nach 28 Jahren ohnehin saniert werden. Und dann kam die Frage auf, ob ein Neubau nicht sinnvoller und vor allem nachhaltiger wäre? Wir sind bei dem Thema aber nicht in der leitenden Position. Es ist so, dass eine Studie von der Stadt in Auftrag geben wurde, um die Sanierungskosten zu eruieren. Dass Ergebnis wurde zuletzt für das vierte Quartal 2021 angekündigt. Aufgrund dieser Studie wird der Gemeinderat nach unseren Informationen eine Entscheidung fällen, in der es darum geht, was die Sanierung des Stadions kosten würde. Wir hoffen, dass der Gemeinderat nicht nur den Kostenaspekt bei der Entscheidung berücksichtigt. Eigentlich ist das Carl-Benz-Stadion schon jetzt nur noch durch Ersatzmaßnahmen verkehrssicher und drittligatauglich. Wir haben der Stadt unsere Gesprächsbereitschaft für eine sinnvolle und nachhaltige Lösung signalisiert.

Ist man gegenüber anderen Vereinen im Nachteil?

Neben zahlreichen infrastrukturellen, logistischen und sicherheitsrelevanten Problemen, haben wir natürlich auch keine Logen. Schauen Sie mal andere Stadien in der Region an, was diese für Möglichkeiten haben. Diese kann man in unserem Stadion schlecht darstellen. Falls wir aufsteigen würden, wären wir im Carl-Benz-Stadion nicht mehr konkurrenzfähig. Wir erhoffen uns daher von der Politik die Möglichkeit zur Selbsthilfe.

Im letzten Spiel dieses Jahr geht es zum Spitzenreiter nach Magdeburg. Wären Sie mit einem Punkt zufrieden?

Ich würde gerne gewinnen. Es ist fantastisch, was dort zwei Kurpfälzer (Anm. d. Red.: Gemeint sind Sportdirektor Otmar Schork und Trainer Christian Titz) auf die Beine gestellt haben. Letztes Jahr waren sie noch ein Abstiegskandidat. Ich bewundere das sehr. Magdeburg ist ein spielstarkes Team. Wenn wir unsere Stärken auf den Platz bringen, können wir auch dort erfolgreich sein.

Was würden Sie denn Ende der Saison gerne über den Waldhof lesen?

Der Waldhof steigt auf und die Stadion-Problematik ist gelöst.