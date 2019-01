Von Ronny Ding

Mannheim. An der Zielsetzung für diese Saison muss Bernhard Trares vor Beginn der Restrückrunde (Start ist am Wochenende 23./24. Februar) nicht rütteln. "Wir treten an, um Meister zu werden", verkündete der Waldhof-Coach schon im Sommer vor dem Saisonstart. "Wir sind Waldhof Mannheim. Unser Ziel ist der Aufstieg. Was soll ich auch anderes sagen", bleibt er als Coach des Tabellenführers mit fünf Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz natürlich auch jetzt bei seiner offensiven Linie.

Zum Trainingsstart ging es nach einer Laufeinheit am Morgen in der zweiten Einheit erstmals wieder auf dem Platz zur Sache. Zuvor hatte Trares erst einmal eine Hiobsbotschaft zu verdauen. Bei Torwart Christopher Gäng machte sich während der Weihnachtspause die alte Verletzung an seinem Fuß (Knorpelschaden) wieder bemerkbar. Die Schmerzen sind so groß, dass dem Schlussmann eine längere Ausfallzeit droht. Mit dem 29-jährigen Kroaten Viro Varvodic (Stuttgarter Kickers) trainiert daher ein neuer Torwart probeweise mit.

Ebenso getestet wird Silas Schwarz (21, Schott Mainz). "Er ist ein Perspektivspieler, den wir uns einmal anschauen wollen", sagt Trares. Am Start war im ersten Training auch Sandhausen-Rückkehrer Marcel Seegert. "Ich kenne ja noch genug Spieler von vor zwei Jahren, so dass keine lange Integrationszeit vonnöten sein wird", brennt der 24-Jährige darauf, mit dem SVW in diesem Jahr den Sprung in die 3. Liga zu bewerkstelligen. "Er hat eine profihafte Einstellung, geht hochkonzentriert in die Zweikämpfe und wird sicher seinen Beitrag zum Erfolg leisten", ist Trares überzeugt.

Mit Sinisa Sprecakovic und Jesse Weißenfels sind auch zwei Akteure, die fast die komplette Vorrunde ausfielen, wieder voll belastbar. Dagegen befinden sich Mete Celik, Marcel Hofrath, Jan Just und Valmir Sulejmani noch im Aufbautraining und werden langsam wieder herangeführt.Von den Feldspielern fehlte einzig Mounir Bouziane, den Leistenprobleme noch zur Pause zwingen.

Ein erster Laktattest am Mittwoch soll dem Trainerteam Aufschluss über den Fitnesszustand der Spieler geben. "Dann werden wir genauer wissen, wie wir den Trainingsbetrieb steuern", erläutert Trares. Geplant sind in den kommenden zwei Wochen zwei Einheiten täglich, bevor das Team noch einmal einige Urlaub erhält und dann ins Trainingslager in die Türkei aufbricht. Bereits fest vereinbart sind Vorbereitungsspiele bei Türkspor Mannheim (12. Januar um 14 Uhr), bei ASV/DJK Eppelheim (16. Januar, 18 Uhr), bei ASC Neuenheim (9. Februar, 14 Uhr) und TSG Hoffenheim II in Zuzenhausen (16. Februar, 12 Uhr). Weitere Testspiele bestreitet der SVW im Trainingslager vom 28. Januar bis 6. Februar im türkischen Side.