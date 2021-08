Von Daniel Hund

Heidelberg. Eigentlich waren sie schon abgestiegen, die Fußballer des SV Meppen. Die letzte Drittliga-Saison beendeten die Emsländer unter dem Strich. Frust machte sich breit – aber nur kurz. Denn das Lizenz-Drama des KFC Uerdingen war Meppens Glück.

Die Blau-Weißen dürfen weiter in der Dritten Liga wirbeln – und bislang nutzt man diese Chance: Zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Macht Rang sieben in der Tabelle.

Fünf Plätze vor dem SV Waldhof. Doch der kann am Dienstag im direkten Duell vorbeiziehen. Der SVM kreuzt im Carl-Benz-Stadion auf. Anpfiff ist um 19 Uhr. "Meppen wird mit einer breiten Brust zu uns kommen", warnt Patrick Glöckner, der Trainer des SV Waldhof, "sie verteidigen kompakt und haben eine gefährliche Offensive."

Waldhof und Meppen, da gibt es ein paar Geschichten zu erzählen. An die hier erinnert sich bei den Blau-Schwarzen niemand gerne: Am 31. Mai 2017 kassierte der SVW in Meppen ein 3:4 nach Elfmeterschießen und verpasste im Relegations-Krimi den Aufstieg in die Dritte Liga.

Ein ganz bitterer Abend – auch für Gerd Dais, den damaligen Trainer der Buwe. Und genau der wird auch diesmal mit dabei sein. Magenta-Sport hat ihn eingeladen. Dais plaudert im TV als Experte aus dem Nähkästchen und wird sicher auch aufs 2017er Elfer-Drama in der Hänsch-Arena angesprochen.

Ob’s diesmal zu einem SVW-Sieg reicht? Die Vorzeichen stehen gut. Klar ist: Knüpfen Kapitän Marcel Seegert und Co. an die erste Halbzeit beim 3:2-Auswärtssieg bei Viktoria Köln an, muss sich Meppen warm anziehen. Da war der Waldhof nah an der Perfektion. "Diese erste Halbzeit kann man künftig als Maßstab nehmen", sagt Glöckner. Da hat man gezeigt, was gehen kann.

Nach der Pause war vom Hurrastil dann nicht mehr viel übrig. Trotz der 3:0-Führung wankte man noch einem Unentschieden entgegen. Glöckner fand’s nicht so toll, litt am Spielfeldrand bis zum Schlusspfiff mit. Mittlerweile denkt er ein wenig anders über den Einbruch. Er sagt: "Vielleicht war es sogar ganz gut, dass es so gekommen ist und wir nicht noch 6:0 gewonnen haben. Das war ein Lehr-Beispiel, das jedem von uns gezeigt hat, dass man in dieser Liga niemanden unterschätzen darf."

Gerrit Gohlke wird gegen Meppen fehlen. Der Innenverteidiger bekam in Köln einen Schlag auf den Knöchel. Aktuell sind rund 6 000 Karten verkauft. Meppen wird 100 Fans mitbringen.