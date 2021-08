Von Daniel Hund

Heidelberg. Vor und zurück, hin und her. Immer wieder. 90 Minuten lang. Und das in einem Tempo, dass einem auf der Tribüne schon beim Zuschauen schwindelig wird. Wenn Marcel Costly, die Außenbahn-Rakete des SV Waldhof, die Beine in die Hand nimmt und zum Sprint ansetzt, fühlt man sich an einen Comic erinnert. Einen Zeichentrick-Streifen, über den schon Oma und Opa gelacht haben: Speedy Gonzalez – die schnellste Maus von Mexiko.

Beide haben eins gemeinsam: Sind sie erstmal im Vollgas-Modus unterwegs, kann sie kaum noch jemand stoppen. Ist das nicht sogar schneller als die Polizei erlaubt, wollte die RNZ vom 1,83-m-Mann wissen? "Ich denke nicht", lacht Costly, "ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wie schnell ich auf den hundert Metern bin." Jedenfalls so schnell, dass selbst die Bundesliga-Stars von Eintracht Frankfurt teilweise keuchend hinterhertrotteten.

Frankfurt. Das war ein Gegner, an den sich der 25-Jährige gerne zurückerinnert. Dann ist er gut drauf, schwärmt von einem Super-Spiel. Von einer Leistung, bei der alles gepasst hat. Von 90 Minuten, in denen man gezeigt hätte, was beim Drittligisten gehen kann. Beim Pokal-Coup gegen den großen Nachbarn haben die Blau-Schwarzen die Messlatte hochgelegt. So hoch, dass die Erwartungshaltung seitdem eine andere ist.

Jetzt muss sie nur noch umgesetzt werden: Drei Spiele, zwei Punkte – macht Platz 15 in der Liga. Ein Zwischenstand, der auch Costly nicht schmeckt. Er sagt: "Da war sicher mehr für uns drin. Wir ärgern uns selbst."

Pech hatte man beim 1:1 bei Dortmund II, wo den Buwe in der Schlussphase ein klarer Elfmeter verwehrt wurde. Kein Glück gegen Würzburg, als man ein Offensiv-Feuerwerk abbrannte, sich aber auch mit einem Unentschieden anfreunden musste.

Die Sehnsucht nach dem ersten Sieg ist riesig. Am Samstag, 14 Uhr, bei Viktoria Köln soll es endlich klappen. Die Domstädter stehen unten drin, haben nur ein Pünktchen auf dem Konto. Spricht alles für einen Spaziergang, oder Herr Costly? "Sicher nicht", lenkt er ein, "das ist eine erfahrene Mannschaft, die viele gute Einzelspieler in ihren Reihen hat." Und er legt nach: "Wenn mich die Dritte Liga bislang eines gelehrt hat, dann, dass wirklich jeder jeden schlagen kann."

Costly selbst war auch schon in der Zweiten Liga am Ball. In Magdeburg, beim jetzigen Drittliga-Konkurrenten. Viel gelernt hat er beim FSV Mainz 05. Dort reifte er in der Regionalliga-Reserve, ging seinen Weg. Der war zunächst steinig.

Waldhofs Wirbelwind war keiner dieser Jungprofis, die in einem Nachwuchs-Leistungszentrum verhätschelt wurden. Costly probierte es auf eigene Faust – und wäre fast beim Basketball gelandet. "Als ich 14 oder 15 war", blickt er zurück, "musste ich mich entscheiden." Schule und zwei Sportarten waren nicht mehr unter einen Hut zu bringen. Auch seine Eltern, die ihn zu jedem Training fuhren, waren irgendwann am Limit. "Bereut habe ich die Entscheidung für den Fußball nicht", lächelt er.

An sich arbeiten, nie zufrieden sein – das sind Dinge, die geblieben sind. Nach dem Training ist bei Costly vor dem Training. Dann geht’s alleine weiter. Bewegungen perfektionieren, Abläufe einstudieren.

Getreu dem Motto: Man lernt nie aus. Sein größtes Vorbild ist sein Papa, aber auch Kobe Bryant, Spitzname "Black Mamba", der viel zu früh gestorbene Basketball-Superstar. "Auch Kobe war immer am Trainieren. Er ist einer der Sportler, an denen ich mich immer orientiert habe."

In Mannheim lebt Costly mit seiner Freundin und fühlt sich pudelwohl. Rafael Garcia, ein weiterer Erfolgsgarant der Waldhöfer, ist quasi sein Nachbar. Täglich düsen beide zusammen zum Training am Alsenweg. Auch in der Freizeit machen sie viel zusammen.

Am Samstag, ab 14 Uhr, sind sie dienstlich unterwegs. Auf dem Rasen des Sportparks Höhenberg, der Heimspielstätte von Viktoria Köln. Das Ziel: Der längst überfällige erste Sieg.