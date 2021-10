Von Daniel Hund

Mannheim. Es nieselte nicht, der Regen prasselte nur so ins Mannheimer Carl-Benz-Stadion. Gestört hat das aber niemanden. Der SV Waldhof machte sich auf zur Ehrenrunde, zur Feierei nach dem Dreier. Vor der Fan-Kurve ließen es die Buwe krachen. Ein Tanz-Kurz in Blau und Schwarz. Mit Fans, die die altehrwürdige Otto-Siffling-Tribüne hoch- und runterhüpften.

Mit etwas Abstand beobachte Markus Kompp, 38, die Party. Der Geschäftsführer der Mannheimer stand oben auf dem Balkon des VIP-Turms. Grinsend genoss er das Spektakel, war stolz und erleichtert zugleich. Denn auch der vierte Heimsieg in Folge, dieses 2:1 gegen den SC Verl, war kein Selbstläufer.

Der Lohn war jedenfalls fürstlich: Der SVW kletterte auf den zweiten Platz, einen Aufstiegsrang. Wir erinnern uns: Es war im Juli, kurz vor dem Saisonstart, als Kompp bei der Fanshop-Eröffnung auf den Planken, in die Offensive ging und vom Aufstieg innerhalb der nächsten beiden Jahre sprach. Viele lachten damals, prognostizierten den Mannheimern eher Abstiegs- als Aufstiegskampf. Mittlerweile lacht keiner mehr.

Kompp selbst verzichtete am Tag nach Verl auf weitere Kampfansagen, zu überhören ist die Freude über den Höhenflug aber nicht: "Ich hatte gehofft, dass das, was gerade eintritt, passiert. Jeder im Verein glaubt jetzt an unser Potenzial. Dieser Spirit zieht sich vom Greenkeeper bis zum Präsidenten durch", sagte er zur RNZ. Und weiter: "Momentan macht es Spaß den Jungs zuzuschauen. Es ist eine Entwicklung erkennbar. Letztes Jahr hätten wir in so einem Spiel vielleicht noch das 2:2 kassiert."

Auch der Zuschauerschnitt kann sich – wenn man sich mal so bei den großen Nachbarvereinen umschaut – sehen lassen. Aktuell liegt der Waldhof bei rund 7500 Fans. Kompp: "Wir sind über jeden froh, der kommt. Doch man merkt auch bei uns noch die Corona-Krise."

Themenwechsel: Am Mittwoch steigt ab 18 Uhr das Benefizspiel gegen Türkspor Mannheim. Unter dem Motto "Schiess Tore gegen Rassismus" fordert der Waldhof das Landesliga-Spitzenteam im Carl-Benz-Stadion. Veranstaltet wird die Partie in Kooperation mit dem Deutsch-Türkischen Insitut (DTI). Alle Erlöse gehen an das DTI, das damit Bildungsprojekte in den Bereichen Demokratie, deutsche Sprache und Berufsorientierung durchführen wird. Die Eintrittspreise liegen bei sieben Euro für Vollzahler und fünf Euro für Ermäßigte. Die Tageskasse vor dem CBS öffnet am Mittwoch ab 16.30 Uhr. Der SVW wird mit Sonder-Trikots auflaufen. Statt mit Nummern wird jedes Trikot mit bestimmten Artikeln des Grundgesetztes beflockt.