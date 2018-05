Von Wolfgang Brück

Duisburg. Die Fans des SV Waldhof wussten am Ende, was ihre Lieblinge brauchten: Zuwendung. Ganz viel Zuwendung. Minuten lang feierten die 4000 mitgereisten Mannheimer die Spieler, und die wollten gar nicht mehr raus aus der Umarmung. Wer die 90 Minuten zuvor nicht gesehen hatte, musste annehmen, dass Sieger gefeiert wurden. Selbst Meisterschaften sind schon mit weniger Begeisterung bejubelt worden.

Auch die Trainer tauschten die Rollen. Der Waldhöfer Bernhard Trares war stolz. Sein Uerdinger Kollege Stefan Krämer streng. Überrascht gewesen sei man. Kramer zog den Hut: "Waldhof war ein anderes Kaliber als die Mannschaften in unserer Regionalliga". Griffiger und meist einen Schritt schneller als der Meister aus dem Westen. Trares widersprach nicht. Er stellte fest: "Meine Mannschaft hat ein tolles Spiel gezeigt. Ich muss meine Mannschaft loben."

In Wien sagen sie dazu: A schöne Leich.

Denn gewonnen hat im ersten Aufstiegsspiel zur Dritten Liga nicht der SV Waldhof. Sondern der KFC Uerdingen. Mit 1:0 durch ein Tor von Maximilian Beister (75.).

Es ist richtig, dass sich der Südwest-Vize prächtig verkauft hat. Es stimmt aber auch, dass - wieder - kein Tor fiel. Wie in den Jahren zuvor. 0:0 und 0:2 endeten 2016 die Spiele gegen die Sportfreunde Lotte. Zweimal torlos trennten sich die Waldhöfer 2017 vom SV Meppen, ehe Sebastian Gärtner den letzten Strafstoß im Elfmeterschießen gegen den Innenpfosten ballerte und der Waldhöfer Traum zum zweiten Mal platzte.

Acht Stunden Aufstiegsmühen ohne Happy End. Auch in Duisburg rauften sich die Fans die Haare. Diese Chancen! Maurice Deville und Nikolas Hebisch hatten nur noch Rene Vollath vor sich, später liefen Gianluca Korte und Jannik Sommer allein auf den früheren Karlsruher Torwart zu. Hassan Amin findet, dass es weniger schlimm ist, wenn man Chancen vergibt als wenn man erst gar keine hat. Der afghanische Nationalspieler, ein kleiner Wirbelwind, hat gut reden. Er ist schon aufgestiegen. Er wechselt - ausgerechnet - nach Meppen.

Gerhard Herpich

Nie im Leben würde Gerhard Herpich wechseln. Vor 46 Jahren war der Konstrukteur und Werkzeugmacher dabei, als in Heidelberg der erste Waldhof-Fanklub gegründet wurde. Jetzt macht der 60-jährige Pfaffengrunder Videos über seinen Verein, die tausende Mal hoch geladen werden. Für das 0:1 gegen Uerdingen hat Herpich, der vor drei Jahren an der Seite von Bernd Riegler den VfB Leimen in die Landesliga-Relegation führte, einen treffenden Titel: Wie im falschen Film. Zuversichtlich ist der Heidelberger trotzdem vor dem Rückspiel am Sonntag (14 Uhr/SWR 3). Zuversichtlicher sogar als in den Jahren zuvor, als seine Waldhöfer jeweils mit einem torlosen Unentschieden ins zweite Spiel gingen. "Wir sind besser als Uerdingen. Wir werden aufsteigen", hofft Herpich. Markus Scholz sieht es ähnlich. Sicher, ein Auswärtstor wäre nicht verkehrt gewesen, meint der Torwart, der auch außerhalb des Spielfelds durch seine Ruhe und Souveränität beeindruckt, "aber ich sehe unsere Chancen weiterhin bei 50:50."

Krämer stapelt - natürlich - tief. "Wir wissen, dass wir in Mannheim besser spielen müssen. Uns erwartet ein heißer Tanz."

Die 25 000 - abzüglich von 4 000 KFC-Anhängern - werden den Waldhof bedingungslos anfeuern im ausverkauften Carl-Benz-Stadion. Aber: Gelingt Uerdingen auch nur ein Tor, müsste Waldhof drei Treffer erzielen. Schwierig bei der Torlos-Historie, schwierig auch angesichts der Qualitäten des West-Meisters. In 34 Spielen gab’s nur 24 Gegentore, ganze sechs in den letzten elf Spielen, die alle gewonnen wurden.

Dennoch sagt Nicolas Hebisch: "Ich freue mich auf Sonntag."

Und was ist mit den acht torlosen Stunden? Der Torjäger hat eine gar nicht so falsche Logik. Er sagt: "Je länger eine Serie dauert, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie zu Ende geht."