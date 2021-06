Von Daniel Hund

Heidelberg. Nach der Saison ist vor der Saison. Während sich die Spieler des SV Waldhof in den Urlaub verabschiedet haben, bastelt Jochen Kientz am künftigen Kader der Blau-Schwarzen. Ein Termin jagt derzeit den nächsten. Zwischendurch nahm sich der Kader-Planer des Traditionsvereins am Dienstag Zeit für ein Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Jochen Kientz, wie fällt Ihr Saisonfazit mit ein bisschen Abstand zum letzten Spieltag aus?

Wir sind als Achter ins Ziel und haben den Pokal gewonnen. Ich denke, damit können wir tabellarisch zufrieden sein. Was uns nicht gepasst hat, waren natürlich diese schwankenden Leistungen, die zu Hochs und Tiefs geführt haben. Durch die schlechten Phasen bekommt alles schnell so einen negativen Touch. Im Umfeld hat sich dann auch Unzufriedenheit aufgebaut, auch bei unseren Fans. Trotzdem waren sie es dann, die uns mit einigen tollen Aktionen getragen haben. Das werden wir nicht vergessen, weil uns das wirklich sehr geholfen hat.

Auch die Corona-Krise hat man beim SV Waldhof gut gemeistert.

Ja, das haben wir im Kollektiv sehr gut gemeistert und in der ganzen Saison nur einen Coronafall gehabt. Bedingt durch Corona war das wirklich ein ganz schmaler Grat. Zum Vergleich: Meppen war vor Corona Dritter, Unterhaching Vierter. Jetzt sind sie beide abgestiegen. Das hätte jede Mannschaft treffen können.

Ernsthaft in Abstiegsgefahr war man nie.

Das sehe ich ähnlich. Es hätte natürlich eng werden können. In diesen Phasen war es aber auch wichtig, dass der Verein ruhig geblieben ist. Trotzdem müssen wir uns natürlich immer, in guten wie in schlechten Phasen, genau analysieren. Wenn man nun sieht, wer in der Dritten Liga aufgestiegen ist, muss man feststellen, dass man in der Defensive künftig stabiler stehen sollte. Aber daran arbeitet unser Trainer. Er ist da sehr akribisch.

Das Fernziel heißt Zweite Liga. Wie weit ist der SVW von ihr noch entfernt?

Zunächst einmal muss ich sagen, dass wir gut daran tun, wenn wir demütig bleiben. Träume und Wünsche sind aber natürlich erlaubt. Fakt ist, dass wir alles aufarbeiten und uns stets verbessern wollen. Das ist unser Anspruch. Für den Aufstieg muss wirklich alles top laufen. Man muss jetzt nur mal das Beispiel Sascha Mölders bei 1860 München nehmen. Er hat in dieser Saison 37 Spiele gemacht und 22 Tore erzielt. Hätte er sich verletzt, hätte 1860 ihn vermutlich nicht ersetzen können. Viele unserer Leistungsträger kamen nicht mal auf 20 Einsätze.

Auch in diesem Sommer steht wieder ein großer Umbruch an. Wie optimistisch sind Sie, dass man auch in der nächsten Saison wieder eine starke Mannschaft aufbieten kann?

Seitdem ich hier bin, stand jedes Jahr ein größerer Umbruch an. Mein Job ist es, das diesmal auch wieder hinzubekommen. Klar ist, dass wir wieder erfolgreich sein wollen. Derzeit beschäftigen wir uns gerade mit potenziellen Neuzugängen. Momentan ist es auf dem Transfermarkt der Dritten Liga noch ruhig. Wir haben ein gutes Grundgerüst, aber natürlich auch Baustellen und die gilt es zu schließen. Wir wollen versuchen, dass unser Trainer zum Trainingsstart schon mit neuen Spielern arbeiten kann. Wir müssen aber auch von ihnen überzeugt sein.

Zuletzt ist immer wieder mal durchgesickert, dass der SV Waldhof künftig mehr auf erfahrene Spieler setzen möchte.

Also Fürth ist mit der jüngsten Mannschaft der Zweiten Liga in die Bundesliga aufgestiegen. So viel nur mal dazu. Bei uns ist es so, dass vier Spieler von uns nach oben gehen werden und drei weitere Angebote von oben haben. Ich glaube nicht, dass es Vereine in der Dritten Liga gibt, bei denen das ähnlich ist. Aber Erfahrung ist natürlich nie schlecht. Und wenn es dann passt, würden wir uns gegen Erfahrung natürlich nicht wehren.