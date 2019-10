Mannheim. (rodi) Den südbadischen Einschlag hört man selbst nach genau vier Jahrzehnten immer noch heraus, wenn man sich mit dem früheren Waldhof-Bundesligaprofi Karl-Heinz "Kalle" Bührer unterhält. Während fast alle seiner Berufskollegen ständig auf gepackten Koffern sitzen und von Stadt zu Stadt und Verein zu Verein reisen, ist der gebürtige Herbolzheimer in seiner Karriere nie zum Wandervogel geworden. Nach dem Ende seiner Profikarriere ist der Jubilar, der am Sonntag seinen 60. Geburtstag feiert, in der Region heimisch geworden.

Der nur 1,70 Meter messende und in seiner Profizeit von den Gegnern wegen seiner Schlitzohrigkeit und Schnelligkeit gefürchtete damalige Außenstürmer gehörte nie zu den Lautsprechern im Verein und ist dennoch einer der ganz Großen in der Waldhöfer Fußballgeschichte. Neben den Ehrenspielführern Günter Sebert und Roland Dieckgießer ziert auch sein Konterfei so manchen Stromkasten in Mannheim. Er war durchgängig Teil der Mannschaft, die zwischen den Jahren 1983 und 1990 sieben Jahre lang den SVW in der Bundesliga hielt.

Beim SV Ottoschwanden begann Bührer mit dem Fußballspielen, die Profikarriere begann jedoch erst mit seinem Wechsel zum Freiburger FC, für den er in 56 Spielen der 2. Bundesliga Süd 20 Mal einnetzte. Im Jahr 1979 erfolgte der Wechsel zum SV Waldhof. In den ersten vier Jahren bestritt er 125 Zweitligaspiele (27 Tore) und nach dem Bundesligaaufstieg 1983 noch einmal 182 Spiele mit 42 Toren.

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga war auch Bührers Profilaufbahn beendet. Die folgenden Jahre spielte er nur noch unterklassig beim 1. FC Pforzheim, FV Weinheim, den Waldhof-Amateuren und dem ASV Feudenheim. Für kurze Zeit betreute er danach noch die U 19 des SV Waldhof als Trainer. Einen Platz im Waldhof-Präsidium, der ihm vor Jahren auch einmal angeboten wurde, lehnte er jedoch ab. Zugesagt hat er aber vor ein paar Wochen ein von einer Zeitung initiiertes Treffen mit dem früheren Torhüter Gerald Ehrmann vom 1. FC Kaiserslautern. Damals war man sich auf dem Platz nicht grün, das Wiedersehen verlief jedoch friedlich. Gedacht war diese Zusammenkunft als deeskalierende Maßnahme vor dem Drittligaderby beim FCK und Bührer wollte mit seiner Teilnahme an diesem Treffen ein Zeichen setzen.

Beruflich hat sich Bührer schon während seiner Zeit beim SVW eine Karriere nach dem Fußball aufgebaut und ist heute Inhaber einer Versicherungsagentur, deren Sitz im Mannheimer Stadtteil Gartenstadt, nicht weit entfernt vom alten Waldhof-Stadion ist.

Noch immer tief verbunden ist er seinem Klub, dessen Leitspruch "Waldhof gibt nicht auf" er längst verinnerlicht hat. Nach jedem Scheitern in den Aufstiegsrelegationen der letzten Jahre meinte er nur lapidar: "Dann klappt es halt im nächsten Anlauf." So oft es die Zeit zulässt, ist er Besucher im Stadion und mittlerweile sogar Kleinsponsor des SVW. Mit ihm übrigens auch sein Sohn Miles, der in der Gastronomie tätig ist. In dessen Lokal feiert Bührer mit zahlreichen Verwandten und Freunden auch seinen Geburtstag. Wir gratulieren herzlich.